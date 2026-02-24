ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
遠眺玉山群峰！南投望鄉部落隱藏版咖啡屋　喝小米酒聽老闆講故事

▲▼古迷思咖啡屋。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者陳品勻

每年一到梅花季，總會為自己留一段時間，專程前往南投信義賞梅。今年為了走訪更多信義鄉的賞梅景點，我特地安排在地住上一晚，讓行程慢下來，用兩天一夜的方式，深入這片被群山與部落文化包圍的土地。在這次旅行中，無意間走進了與大自然共存的「古迷思咖啡屋」，在裊裊炊煙的繚繞下，品味一個沒人打擾的午後時光。

▲▼古迷思咖啡屋。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼古迷思咖啡屋。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

環境介紹
也正因為多了一晚的停留，讓我有更多時間穿梭在信義鄉的部落小徑，感受原住民生活特有的節奏，不急、不吵，只剩下自然與人之間的對話。沿著部落的小路前行，兩旁是尚未完全盛開的梅樹與布農族特有的石牆，空氣中帶著冬季特有的清涼。就在轉彎不遠處，我看見一縷縷燒柴的煙霧，從樹林深處緩緩升起。循著煙霧靠近，一棟藏身在綠意中的木屋映入眼簾，那正是咖啡屋。

▲▼古迷思咖啡屋。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼古迷思咖啡屋。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼古迷思咖啡屋。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

與自然共生的空間設計，每一眼都是細節
第一眼就被這裡的外觀吸引。咖啡屋以木材、石頭與漂流木構成，牆面與屋簷攀附著植物，彷彿建築本身就是森林的一部分；門口沒有過多裝飾，只有一塊低調的木製招牌，靜靜地訴說這裡的故事。

▲▼古迷思咖啡屋。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼古迷思咖啡屋。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

庭院環境
庭院裡擺放著原木桌椅，碎石地上圍著一座燒柴火爐。冬天時節，柴火燃起的溫度，讓整個空間多了份溫暖，也讓人不自覺放慢腳步。

▲▼古迷思咖啡屋。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼古迷思咖啡屋。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼古迷思咖啡屋。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

氛圍自然而不刻意
我很喜歡這裡完全不刻意營造「商業空間」的樣子。雖然名義上是一間咖啡廳，但走進來之後，感受到的卻更像是踏進他們的生活場域，而不是一個被安排好的消費場所。這裡沒有制式化的迎賓流程，也沒有任何推銷與多餘的招呼。時間在這個空間裡變得很慢很慢，老闆忙著自己的事，客人各自找個喜歡的位置坐下來，彼此之間保持著剛剛好的距離。

▲▼古迷思咖啡屋。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼古迷思咖啡屋。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼古迷思咖啡屋。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼古迷思咖啡屋。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲庭院中的石桌上曬滿了辣椒，這也是料理中，老闆自己特製的辣椒醬。

寧靜又自在
在這裡，沒有「你是客人」的界線，更像是被允許暫時借住在他們的日常裡。不需要刻意融入，也不用配合什麼節奏，只要自在地待著就好。那種被自然對待的感覺，並不是來自服務，而是來自空間本身。讓人會不自覺放低音量、放慢動作，甚至連心也跟著靜了下來。

▲▼古迷思咖啡屋。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼古迷思咖啡屋。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼古迷思咖啡屋。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲如果要我形容這裡，我會說它不像一間咖啡廳，而更像一個願意為旅人留下一盞火、一個座位的家。

燒柴、火爐與咖啡香，構成最療癒的畫面
老闆蹲在火爐旁添柴，火光微微跳動，煙霧在空氣中飄散，搭配四周的綠意與黃花，畫面安靜卻充滿生命力。

▲▼古迷思咖啡屋。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼古迷思咖啡屋。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

回歸生活本質
坐在戶外座位，手捧一杯熱咖啡，聽著柴火燃燒的聲音，耳邊只剩下風聲與樹葉摩擦的沙沙聲。這不是快節奏咖啡館會有的體驗，而是一種回到「生活本質」的感覺。坐在火爐旁，看柴火慢慢燃燒；發呆望著庭院裡的樹影與花草，任由思緒被山裡的風帶走。

▲▼古迷思咖啡屋。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼古迷思咖啡屋。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

庭院視角下的信義鄉，像一幅慢慢展開的畫
從高處俯瞰整個庭院，又是另一種不同的美景。坐在這裡，不需要刻意拍照，也不需要滑手機，光是看著光影變化，就能消磨一整個下午。

▲▼古迷思咖啡屋。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼古迷思咖啡屋。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲而且坐在這邊往上看，還可以清晰地看見玉山的山峰。這一次來的時候，剛好可以看見山峰上還被覆蓋一層白雪。

提供水果酵素、炸物小點
這裡可能過去真的有賣咖啡，但這一次來的時候，已經沒有咖啡了，而是提供老闆自己釀的各種口味的水果酵素。這裡也有許多炸物的選擇跟鬆餅。

▲▼古迷思咖啡屋。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼古迷思咖啡屋。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

部落風味排餐
晚上因為我們住在部落裡的「達芭凱民宿」，所以晚餐的部分，我們一樣選擇了咖啡屋的排餐。一開始看價格的時候，想說五六百好像不算便宜，結果一端上桌的時候，突然意識到，其實不貴！因為不是我們在平價牛排吃的那種。而是非常精緻的，也融合了很多原住民的元素在裡頭。

▲▼古迷思咖啡屋。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼古迷思咖啡屋。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲這裡的排餐是讓我非常有記憶點的，不管是視覺上還是味道上都很推。

▲▼古迷思咖啡屋。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼古迷思咖啡屋。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲還有老闆自己熬煮的薑茶讓我們暖胃，還有老闆自己做的辣椒。

▲▼古迷思咖啡屋。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲過程中，老闆也會跟我們講這個部落的歷史故事，也會像朋友般的請我們喝小米酒，這個夜晚，真的很美好。

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》

信義兩天一夜的美好片段，就從部落開始
這趟信義兩天一夜的小旅行，賞梅是起點，但真正讓人留戀的，往往是這樣不經意的相遇。一間藏在部落小徑裡的咖啡屋、一座燃著柴火的庭院，讓旅程多了溫度，也多了故事。如果你也計畫在梅花季走進南投信義，不妨替自己留一點空白時間，走進「古迷思咖啡屋」，坐下來喝杯老闆自釀的飲品，感受屬於信義鄉的慢生活節奏。

▲▼古迷思咖啡屋。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼古迷思咖啡屋。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

古迷思咖啡屋

地址：南投縣信義鄉望鄉部落聯絡道路127號
營業時間：10：00－19：00
聯絡電話：0933－199563

*部落客《黑皮的旅遊筆記》現有經營：粉絲團部落格

