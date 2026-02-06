穿越4000年時空！華山古文明沉浸展　重現四大文明興起與交會

我是JJ，喜歡獨自旅行，透過鏡頭將旅行的美好與大家分享，想要拍出令人怦然心動的質感作品。

撰文攝影／JJ.Hsu、整理／實習記者陳莉玟

2026年「世界古文明沉浸體驗展」在華山1914文化創意產業園區，此次最主要的亮點是以沉浸式光影投影，重現過去在教科書中才能見到的史詩磅，以數位科技融入音效、互動、復刻文物，讓積累長達4000年的時間光影，以沉浸式體驗在觀眾眼前溫柔展現，並非是沉重龐大的文物探索，更像是參加一場時空旅行，輕鬆有趣地感受四大文明的興起與交會。

展覽資訊

►地點：華山1914文化創意產業園區－東2AB館（台北市中正區八德路一段一號）

►期間：2026／01／15（四）－2026／04／19（日）

►時間：10：00－18：00（17：00停止售票、入場）

►主辦單位：翡冷翠文創

購票資訊

►票價：一般票450元（展期現場購票）

地點與位置圖

四大展區

序區

穿過獅身人面守護的展覽入口，映入眼中的是立體地圖投影與文明年表，觀眾可以初步理解4大古文明的起源與交會時間，立體地圖的光影轉換，讓我們理解流域對於文明誕生的重要，巨型文本可以見到四大文明是如何透過符號、文字，將文化與故事傳與後世。

亞述文明 力量與秩序的吼聲

相信大家對於兩河流域亞述文明最直接的印象，就是重視國家力量的軍國主義，崇尚武力的亞述文化，也在其古代宮殿結構與獵獅浮雕上展露無遺，可以見到展區中亞述宮殿紋飾，透過光影展現王者拉弓的氣勢與力量，相當適合拍照紀錄。

埃及文明 永恆之光的凝視

世人最熟悉不過的埃及文明，圍繞著尼羅河流域誕生茁壯的偉大國度，走進埃及展區，率先見到的是神聖守護者貓神，以及守護法老王的天空之神荷魯斯，一比一完整復刻的羅塞塔石碑，巧奪天工的工匠技術，放在現代欣賞，依然是令人驚艷的藝術之作。

▲記得不要錯過木乃伊陵寢造景，雖然不是將真實木乃伊帶進展場，但依然吸引許多人合照紀錄。

埃及展區最重頭戲的金字塔立體投影，環繞整區360度的光影變化，埃及象形文字與神祇圖像不斷變化，古埃及神話就在我們身邊不斷演繹，透過其對稱與精妙的符號呈現，帶給觀眾更加豐富的視覺饗宴。

地中海文明 神話與理性的交會之地

神性與人性的充分結合，以理性創造對稱與比例的唯美建築、神祇雕塑，四周圍繞著宙斯、波賽頓等神祇的巨大投影，讓觀眾感受地中海文明時期，民眾敬神的文化思想，手握雷電之力，充滿王者氣勢的宙斯雕像，在不斷閃過的耀眼投影下，展現其統領神界的霸氣與威嚴，完整呈現地中海文明時期，人們將神話融入理性哲學的衝突美感。

印度文明 光與影的生命之輪

印度文明展區，是以古印度動物印章，做為互動設計發想，這次來看展我才知道，受到不同宗教與文化影響的印度文明，在建築與工藝設計上，更有其獨特的進步發展，棋盤式排列規劃城市，摩亨佐達羅的大浴池，就是印度文明中最著名的公共建築，在當時就已經具有現代城市規劃思維，由紅磚堆砌而成，甚至還有鋪設走道、防水層以及周全的排水系統。

▲多元宗教，重視因果輪迴的生命循環，透過光影不斷輪轉的法輪，象徵印度文明中對於宇宙真理、宗教、生命的理解。

四大文明主題紀念品區

看完四大文明展覽後，可以到主題紀念品區挑選紀念品，主辦單位將最具特色的文明圖像與神祇象徵，做成日常用品與裝飾小物，手提袋、雨傘、貓神吊飾等，大家可以花點時間慢慢挑選，或許會找到令你驚艷的主題紀念品喔。

世界古文明沉浸體驗展

地址：華山1914文化創意產業園區－東2AB館（台北市中正區八德路一段一號）

期間：2026／01／15（四）－2026／04／19（日）

營業時間：10：00－18：00（17：00停止售票、入場）

