台北隱藏軍事景點　八二三砲戰紀念公園「看F-86戰機」

▲八二三砲戰紀念公園坐落於圓山飯店旁。（圖／公園處提供）

▲八二三砲戰紀念公園坐落於圓山飯店旁，其中必看F-86噴射戰鬥機。（圖／公園處提供）

記者彭懷玉／綜合報導

戶外軍事歷史博物館全天候免費參觀！金馬年來臨，公園處推薦可以走進八二三砲戰紀念公園，透過實體軍事裝備與紀念設施，沉浸式感受那段捍衛和平、守護家園的歷史記憶。

▲八二三砲戰紀念公園坐落於圓山飯店旁。（圖／公園處提供）

▲八二三砲戰紀念公園如同一座戶外軍事歷史博物館。（圖／公園處提供）

八二三砲戰紀念公園坐落於圓山飯店旁，鄰近國防部、忠烈祠與海軍總部等重要軍事地標，地理位置別具象徵意義。公園原名「北安公園」，於2016年8月23日配合八二三砲戰58周年，正式更名為現名，以紀念當年國軍將士英勇奮戰的過往。

為讓歷史記憶更具體呈現，市府兵役局與軍方單位合作，將多項曾於八二三砲戰期間服役的珍貴軍事裝備移置園區展示，集結海、陸、空三軍代表性裝備。

▲八二三砲戰紀念公園坐落於圓山飯店旁。（圖／公園處提供）

▲M59型155公厘加農砲於二次世界大戰時聞名。（圖／公園處提供）

包括國防部捐贈的M59型155公厘加農砲，重現砲兵在戰時守護前線的關鍵角色；空軍提供曾參與台海空戰的F-86噴射戰鬥機，成為北市首架開放民眾近距離參觀的退役軍機，象徵空中健兒捍衛國土的英勇身影；海軍則捐贈40MM/L60雙管砲，該火砲曾隨中光軍艦突破封鎖、成功執行金門運補任務，見證海上官兵保家衛民的堅定意志。

▲八二三砲戰紀念公園坐落於圓山飯店旁。（圖／公園處提供）

▲海軍則捐贈40MM/L60雙管砲，該火砲曾隨中光軍艦突破封鎖、成功執行金門運補任務。（圖／公園處提供）

公園處表示，八二三砲戰紀念公園除緬懷於戰役中犧牲的國軍將士與無辜民眾，更提醒後人和平得來不易。

