春節騎遊淡水河　「恐龍樂園、應景花海」一次玩

▲北市河濱自行車道串聯淡水河、基隆河、景美溪與指南溪等水系，騎車可達許多景點。（圖／台北市水利處提供）

▲北市河濱自行車道串聯多個水系，可達許多景點。（圖／台北市水利處提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

台北人春節連假想出門走走，不妨沿著全長112公里的河濱自行車路網，從關渡平原出發，一路騎進濕地、生態園區、花海與溪畔秘境，在熟悉的台北城中，換個角度感受年節假期的節奏。

台北市水利處表示，北市河濱自行車道串聯淡水河、基隆河、景美溪與指南溪等水系，春節期間不僅避開人潮，更可以一次收進多處景點，各年齡層皆能按個人體力安排合適行程。

▲北市河濱自行車道串聯淡水河、基隆河、景美溪與指南溪等水系，騎車可達許多景點。（圖／台北市水利處提供）

▲關渡碼頭貨櫃市集周邊話題十足的「恐龍大復活 關渡探險樂園」。

行程可從北端的關渡碼頭開始。春節期間，關渡碼頭貨櫃市集周邊迎來話題十足的「恐龍大復活 關渡探險樂園」，占地約1,500坪、集結近70隻會動的超擬真恐龍裝置，打造沉浸式戶外冒險場景，吸引不少親子族群搶先朝聖。碼頭周邊腹地開闊，也成為補給、休息與賞河景的絕佳去處。

▲北市河濱自行車道串聯淡水河、基隆河、景美溪與指南溪等水系，騎車可達許多景點。（圖／台北市水利處提供）

▲社子島濕地可望觀察黑面琵鷺、白琵鷺、小水鴨等鳥類身影。

沿著淡水河往東騎，春節正值候鳥過境季節，社子島濕地可望觀察黑面琵鷺、白琵鷺、小水鴨等鳥類身影，感受城市中難得的自然律動。社子島堤防則換上全新風貌，色彩鮮明的漫畫堤壁以在地生態、農漁記憶與生活故事為題，從防洪設施轉化為一條會說故事的河岸風景線。

▲北市河濱自行車道串聯淡水河、基隆河、景美溪與指南溪等水系，騎車可達許多景點。（圖／台北市水利處提供）

▲春節期間貨櫃市集照常營運，結合港埠風情、美食攤位與音樂演出，提供騎士短暫歇腳。

持續南行至大稻埕碼頭，春節期間貨櫃市集照常營運，結合港埠風情、美食攤位與音樂演出，提供騎士短暫歇腳的河岸舞台。補充能量後再往內湖方向前進，今年春節在大溝溪生態治水園區，水利處以2.6萬盆草花妝點園區，一串紅、粉萼鼠尾草與萬壽菊交織成喜氣花海，搭配濕地地景，成為年節期間熱門的散步與拍照據點，花況可一路延續至2月。

▲北市河濱自行車道串聯淡水河、基隆河、景美溪與指南溪等水系，騎車可達許多景點。（圖／台北市水利處提供）

▲大溝溪生態治水園區花海景象。

旅程若想拉長，不妨順著河濱自行車道轉入景美溪、指南溪流域。溪畔貼近山麓，春節期間正逢芒草轉白，在微風中鋪展成大片銀色波浪，是近年單車族私下流傳的季節限定秘境，騎行其中格外靜謐。

▲北市河濱自行車道串聯淡水河、基隆河、景美溪與指南溪等水系，騎車可達許多景點。（圖／台北市水利處提供）

▲景美溪、指南溪流域貼近山麓，春節期間正逢芒草轉白，是季節限定秘境。

孫協志.夏宇童婚禮誓詞　「心臟還在跳，就會一直愛你」

