北市112公里河濱單車道　春節慢騎串聯28公園

▲北市擁有長達112公里的河濱自行車道，平坦寬闊，串聯起28座河濱公園。（圖／北市水利處提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

過年不想人擠人，不妨改走河濱單車輕旅行。台北市水利處指出，北市擁有全長約112公里的河濱自行車道，路線平坦、視野開闊，串聯28座河濱公園，適合在春節假期以慢騎方式親近水岸，感受城市不同風景。

▲經由基16號美堤疏散門進入後，即可看見近期完工的堤壁彩繪作品。

水利處推薦由內湖美堤河濱公園出發，經由基16號美堤疏散門進入後，即可看見近期完工的堤壁彩繪作品，色彩鮮明、相當吸睛。園區腹地廣闊、草地遼闊，適合騎乘、散步或野餐放鬆，周邊亦鄰近美麗華商圈及松山機場觀景台，能一次體驗河濱與城市景觀。

▲▼美堤河濱公園自然親水灣由天然地形打造，適合野餐、放鬆身心。



沿基隆河往下游騎行，來到大直橋一帶，可欣賞全長約400公尺的大型畫堤《白日．夢台北》，以龍舟競賽與城市意象為主題，是河濱自行車道上的視覺亮點。鄰近的大佳河濱公園設有兒童遊戲場與單車租借站，方便親子旅客中途休憩或彈性調整行程。

▲「雙溪濕地公園」位於兒童新樂園對面，設有水中步道與觀景平台。（圖／記者彭懷玉攝）

持續前行至百齡河濱公園，可感受冬日陽光與河岸微風，並順遊鄰近的雙溪濕地公園。園區設有水中步道與觀景平台，可遠眺基隆河景與兒童新樂園摩天輪，呈現城市與自然交織的靜謐風景。

▲雙21號河濱公園也是孩童放電好去處。

接著轉入外雙溪自行車道，行經河雙21號河濱公園，車道筆直順暢，適合享受輕快騎乘的節奏。沿途可欣賞以「八仙」為主題的堤防彩繪藝術，也能在休息站或河岸涼亭稍作停留，放慢腳步感受河濱日常。

▲關渡碼頭貨櫃市集。（圖／記者彭懷玉攝）

行程終點建議安排至關渡碼頭貨櫃市集，市集於下午4點後開市，旅客可一邊品嚐美食，一邊欣賞淡水河夕陽。鄰近現正展出的「恐龍大復活關渡探險樂園」，展出近70隻超擬真恐龍，適合親子同遊，為春節河濱單車行程畫下熱鬧句點。

▲「恐龍大復活關渡探險樂園」展出近70隻超擬真恐龍。

水利處表示，河濱自行車道適合半日或一日輕旅行，民眾可依體力彈性規劃路線，搭配捷運與單車租借服務，輕鬆完成走春行程，在不擁擠的節奏中，享受春節假期的自在與悠閒。