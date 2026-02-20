ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

北市112公里河濱單車道　春節慢騎串聯28公園

▲北市擁有長達112公里的河濱自行車道，平坦寬闊，串聯起28座河濱公園。（圖／北市水利處提供）

▲北市擁有長達112公里的河濱自行車道，平坦寬闊，串聯起28座河濱公園。（圖／北市水利處提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

過年不想人擠人，不妨改走河濱單車輕旅行。台北市水利處指出，北市擁有全長約112公里的河濱自行車道，路線平坦、視野開闊，串聯28座河濱公園，適合在春節假期以慢騎方式親近水岸，感受城市不同風景。

▲北市擁有長達112公里的河濱自行車道，平坦寬闊，串聯起28座河濱公園。（圖／北市水利處提供）

▲經由基16號美堤疏散門進入後，即可看見近期完工的堤壁彩繪作品。

水利處推薦由內湖美堤河濱公園出發，經由基16號美堤疏散門進入後，即可看見近期完工的堤壁彩繪作品，色彩鮮明、相當吸睛。園區腹地廣闊、草地遼闊，適合騎乘、散步或野餐放鬆，周邊亦鄰近美麗華商圈及松山機場觀景台，能一次體驗河濱與城市景觀。

▲北市擁有長達112公里的河濱自行車道，平坦寬闊，串聯起28座河濱公園。（圖／北市水利處提供）

▲▼美堤河濱公園自然親水灣由天然地形打造，適合野餐、放鬆身心。

▲北市擁有長達112公里的河濱自行車道，平坦寬闊，串聯起28座河濱公園。（圖／北市水利處提供）

沿基隆河往下游騎行，來到大直橋一帶，可欣賞全長約400公尺的大型畫堤《白日．夢台北》，以龍舟競賽與城市意象為主題，是河濱自行車道上的視覺亮點。鄰近的大佳河濱公園設有兒童遊戲場與單車租借站，方便親子旅客中途休憩或彈性調整行程。

▲「雙溪濕地公園」位於兒童新樂園對面。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「雙溪濕地公園」位於兒童新樂園對面，設有水中步道與觀景平台。（圖／記者彭懷玉攝）

持續前行至百齡河濱公園，可感受冬日陽光與河岸微風，並順遊鄰近的雙溪濕地公園。園區設有水中步道與觀景平台，可遠眺基隆河景與兒童新樂園摩天輪，呈現城市與自然交織的靜謐風景。

▲北市擁有長達112公里的河濱自行車道，平坦寬闊，串聯起28座河濱公園。（圖／北市水利處提供）

▲雙21號河濱公園也是孩童放電好去處。

接著轉入外雙溪自行車道，行經河雙21號河濱公園，車道筆直順暢，適合享受輕快騎乘的節奏。沿途可欣賞以「八仙」為主題的堤防彩繪藝術，也能在休息站或河岸涼亭稍作停留，放慢腳步感受河濱日常。

▲關渡碼頭貨櫃市集。（圖／記者彭懷玉攝）

▲關渡碼頭貨櫃市集。（圖／記者彭懷玉攝）

行程終點建議安排至關渡碼頭貨櫃市集，市集於下午4點後開市，旅客可一邊品嚐美食，一邊欣賞淡水河夕陽。鄰近現正展出的「恐龍大復活關渡探險樂園」，展出近70隻超擬真恐龍，適合親子同遊，為春節河濱單車行程畫下熱鬧句點。

▲北市擁有長達112公里的河濱自行車道，平坦寬闊，串聯起28座河濱公園。（圖／北市水利處提供）

▲「恐龍大復活關渡探險樂園」展出近70隻超擬真恐龍。

水利處表示，河濱自行車道適合半日或一日輕旅行，民眾可依體力彈性規劃路線，搭配捷運與單車租借服務，輕鬆完成走春行程，在不擁擠的節奏中，享受春節假期的自在與悠閒。

關鍵字： 台北市旅遊 單車 騎單車 單車旅遊 河濱公園 熱血行腳 河濱自行車道 2026走春 過年景點

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【搭車逛夜市？】汽車硬闖新樂街夜市　人海「護送」2hrs脫困

推薦閱讀

藍寶石大歌廳母親節重磅回歸開唱

藍寶石大歌廳母親節重磅回歸開唱

航港局公布收假前澎湖輪航班狀況　民眾可多加利用

航港局公布收假前澎湖輪航班狀況　民眾可多加利用

全台5家必比登牛肉麵整理包

全台5家必比登牛肉麵整理包

配料塞滿半個杯身！豆花任選三種料只賣25

配料塞滿半個杯身！豆花任選三種料只賣25

中台灣燈會登場　台中推住宿優惠

中台灣燈會登場　台中推住宿優惠

北市「河濱單車路線」避人潮賞景

北市「河濱單車路線」避人潮賞景

水岸咖啡隱身山林　還能踩船遊湖餵鴨放電

水岸咖啡隱身山林　還能踩船遊湖餵鴨放電

SUBWAY公開「3大熱銷口味」　嫩切雞肉9秒賣一個奪冠

SUBWAY公開「3大熱銷口味」　嫩切雞肉9秒賣一個奪冠

公館質感微型咖啡廳80元就能喝到！

公館質感微型咖啡廳80元就能喝到！

「全新北瀑布密度最高步道」在烏來

「全新北瀑布密度最高步道」在烏來

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

客訴「21萬極光團」飛機故障行李不見　旅行社喊冤：我們也受害

東螺溪8.3公里親水廊道成走春新熱點

過年喝「金桔蘋安」！手搖飲開運新品整理　有飲推大吉大栗奶茶

台灣燈會3/3開幕結合煙火秀　展區、小提燈資訊懶人包

彰化283公頃花海接力盛開　走春直接衝這

新竹不再是美食沙漠「15家獲必比登」

全台5家必比登牛肉麵整理包

水岸咖啡隱身山林　還能踩船遊湖餵鴨放電

北市「河濱單車路線」避人潮賞景

桃園「土地公文化館」新春活動免費玩

熱門行程

最新新聞更多

藍寶石大歌廳母親節重磅回歸開唱

航港局公布收假前澎湖輪航班狀況　民眾可多加利用

全台5家必比登牛肉麵整理包

配料塞滿半個杯身！豆花任選三種料只賣25

中台灣燈會登場　台中推住宿優惠

北市「河濱單車路線」避人潮賞景

水岸咖啡隱身山林　還能踩船遊湖餵鴨放電

SUBWAY公開「3大熱銷口味」　嫩切雞肉9秒賣一個奪冠

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366