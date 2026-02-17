ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
重現亞特蘭提斯！搶過年商機　義大遊樂世界丟砸7千萬蓋沉浸式設施

▲▼義大遊樂世界 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲義大遊樂世界推出全新沉浸式遊樂設施《魔幻空間｜亞特蘭提斯・勇者啟航》。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

南台灣新年再添話題亮點！義大遊樂世界宣布，全新沉浸式遊樂設施《魔幻空間｜亞特蘭提斯・勇者啟航》於去年底正式啟用，斥資7000萬元、歷時18個月，由百人團隊打造，主打電影級視覺與互動體驗，堪稱全台首見的沉浸式遊樂新型態。義大開發預估，農曆新年檔期可望吸引20萬人次湧入義大世界。

▲▼義大遊樂世界 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲義大遊樂世界推出全新沉浸式遊樂設施《魔幻空間｜亞特蘭提斯・勇者啟航》。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

近年義大遊樂世界積極轉型，投入高階影像技術、互動系統與原創內容開發，試圖突破傳統遊樂設施僅止於「觀看」的框架。《魔幻空間－亞特蘭提斯・勇者啟航》整合電影等級視覺特效、多感官回饋與即時互動，打造前、後、左、右與地面共五面投影的環繞場域，讓遊客一踏入就被全面包圍，沉浸感十足。

設施採用與《艾爾登法環》、《黑神話：悟空》、《駭客任務：覺醒》等3A級遊戲相同的 Unreal Engine 5 引擎，搭配 AIGC 技術，呈現史詩級冒險場景。聲光效果與多層次感官刺激同步啟動，讓故事不再只是螢幕上的畫面，而是轉化為可親身參與的體驗。

▲▼義大遊樂世界 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲義大遊樂世界推出全新沉浸式遊樂設施《魔幻空間｜亞特蘭提斯・勇者啟航》。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

義大開發指出，相較傳統以機械設施為主的遊樂園，《魔幻空間》象徵台灣遊樂產業正式邁入「電影級沉浸體驗」新時代。設施結合即時臉部擬真演算與角色互動，搭配360度環繞音效與臨場震動效果，營造出虛實交錯的冒險感受。

為迎接跨年黃金檔期，義大特別以古希臘神話為背景，打造原創IP故事。遊客將跟隨探險家Taliya潛入「遺落之海」，深入失落的亞特蘭提斯文明，體驗深海壓迫感與場景推移的包覆效果，以第一人稱視角「墜入」深海，展開一場跨越時空的冒險旅程。

