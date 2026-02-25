ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
摩洛哥西岸迷人古城索維拉！朝聖權力遊戲取景堡壘、必逛舊城區

▲▼索維拉Essaouira。（圖／部落客兔兒毛毛姊妹花授權提供）

▲索維拉是18世紀末典型的防禦型港口城市。（圖／《兔兒毛毛姊妹花》授權提供，下同，請勿隨意翻攝以免侵權）

實習記者陳莉玟／綜合報導

摩洛哥西岸的「索維拉 Essaouira」是一座融合大西洋風情與阿拉伯文化的迷人古城。早期歐洲人稱之為「莫加多爾 (Mogador)」，在柏柏爾語中意指「受庇護之地」，直到18世紀重建後，它才被賦予了現在的名字——索維拉，在阿拉伯語中寓意「如畫般美麗」。這座城市以其名列世界遺產的舊城區聞名，藍白相間的小鎮與熱鬧漁港也是不可錯過的地方。

《權力遊戲》取景堡壘
索維拉最具代表性的地標之一，就是沿著大西洋築起的城牆與堡壘，建於18世紀，用以保護港口免受海盜與歐洲列強的威脅，如今成為遊客拍照打卡的熱門景點，還能看到一整排古老的大砲指向海面，彷彿還在守護著這座城市。最著名的堡壘Sqala de la Kasbah還曾是《冰與火之歌：權力遊戲》裡的拍攝場景，吸引許多影迷前來朝聖。

▲▼索維拉Essaouira。（圖／部落客兔兒毛毛姊妹花授權提供）

▲城牆以厚重的砂岩築成。

▲▼索維拉Essaouira。（圖／部落客兔兒毛毛姊妹花授權提供）

▲▼城門與瞭望塔至今仍完整保存。

▲▼索維拉Essaouira。（圖／部落客兔兒毛毛姊妹花授權提供）

▲▼索維拉Essaouira。（圖／部落客兔兒毛毛姊妹花授權提供）

▲一整排古老的大砲面向大西洋。

▲▼索維拉Essaouira。（圖／部落客兔兒毛毛姊妹花授權提供）

▲保護港口免受海盜與歐洲列強的威脅。

舊城區
現今的舊城區主要建於18世紀晚期，以歐洲防禦工事為藍本，結合北非傳統建築技術建造而成。走進舊城區，能看到一排排的白色牆面搭配藍色窗戶，巷弄中充滿工藝品店、手工藝工作坊與香料市集，瀰漫藝術氣息，也被稱為「波希米亞小鎮」。不同於摩洛哥其他城市有迷宮般的巷弄，索維拉舊城區的街道相對較直且寬敞，非常適合漫步。

▲▼索維拉Essaouira。（圖／部落客兔兒毛毛姊妹花授權提供）

▲▼舊城區布滿了工藝品店與工作坊。

▲▼索維拉Essaouira。（圖／部落客兔兒毛毛姊妹花授權提供）

▲▼索維拉Essaouira。（圖／部落客兔兒毛毛姊妹花授權提供）

▲▼琳瑯滿目的工藝品陳列。

▲▼索維拉Essaouira。（圖／部落客兔兒毛毛姊妹花授權提供）

▲▼索維拉Essaouira。（圖／部落客兔兒毛毛姊妹花授權提供）

▲有許多精緻的器具。

▲▼索維拉Essaouira。（圖／部落客兔兒毛毛姊妹花授權提供）

▲攤販販售現場手工磨製的「杏仁阿甘油果醬」。

▲▼索維拉Essaouira。（圖／部落客兔兒毛毛姊妹花授權提供）

▲還有販售仙人掌果。

漁港與海鮮
漁港也是這座城市的必訪景點，藍色漁船在岸邊整齊排列，畫面既壯觀又充滿大西洋氣息，在早晨還可以見證漁民滿載而歸的熱鬧景象。港口邊林立的海鮮攤位更是饕客的天堂，可以品嚐到新鮮的生蠔與炭烤海鮮，而且價格實惠又道地，愛吃海鮮的人千萬不要錯過！

▲▼索維拉Essaouira。（圖／部落客兔兒毛毛姊妹花授權提供）

▲這些漁船是索維拉具代表性的符號。

▲▼索維拉Essaouira。（圖／部落客兔兒毛毛姊妹花授權提供）

▲▼來到漁港別錯過這裡的海鮮。

▲▼索維拉Essaouira。（圖／部落客兔兒毛毛姊妹花授權提供）

▲▼索維拉Essaouira。（圖／部落客兔兒毛毛姊妹花授權提供）

▲這裡的生蠔非常肥美。

▲▼索維拉Essaouira。（圖／部落客兔兒毛毛姊妹花授權提供）

▲海膽的味道香甜濃郁。

▲▼索維拉Essaouira。（圖／部落客兔兒毛毛姊妹花授權提供）

▲新鮮的漁獲用炭火烤熟，價格相當親民。

關鍵字： 索維拉 摩洛哥旅遊 達人旅遊 旅遊情報 旅遊雲 摩洛哥特色系列 兔兒毛毛姊妹花

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

