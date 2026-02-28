ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
乘「冰河遊船」漫遊紐西蘭最大冰川！古老冰山散射湛藍光芒

▲▼塔斯曼冰川探險者。（圖／部落客捲捲頭品味生活授權提供）

▲搭乘冰河遊船近距離欣賞紐西蘭最大冰川。（圖／《捲捲頭品味生活》授權提供，下同，請勿隨意翻攝以免侵權）

實習記者陳莉玟／綜合報導

「塔斯曼冰川」是紐西蘭最長、最大的冰川，全長約23.5公里，寬度達4公里，最深處可達600公尺。這裡原本是整片冰川，隨著全球暖化導致冰川快速退縮，融化的水才匯聚成現在的冰蝕湖。而其特有的「冰川遊船」是非常熱門的活動，不僅可以近距離欣賞冰山在湖面漂浮，還能親手摸到冰晶！

冰川探險者遊船
冰川遊船活動由當地的隱士飯店（The Hermitage Hotel）營運，讓遊客可以乘船進入冰河湖、穿梭在浮冰間。由於天氣不斷變化，冰川的狀態也不盡相同，還有機會可以看到各種形狀和大小的冰從冰川表面剝離。受到全球暖化影響，塔斯曼冰川正在迅速融化和縮減，因此也讓遊船體驗變得更珍貴！

▲▼塔斯曼冰川探險者。（圖／部落客捲捲頭品味生活授權提供）

▲▼塔斯曼冰川的末端覆蓋著大量岩石碎屑與沙礫，看起來帶點玄黑色。

▲▼塔斯曼冰川探險者。（圖／部落客捲捲頭品味生活授權提供）

報到地點＆流程
在隱士飯店一樓專屬櫃台報到，會有專車接送至塔斯曼山谷，這段車程大約需要15到20分鐘。抵達後，需要步行一段距離，沿途可以看到周圍高聳的南阿爾卑斯山，接著抵達塔斯曼冰川的邊緣搭船，整趟行程大約需要3個小時。

▲▼塔斯曼冰川探險者。（圖／部落客捲捲頭品味生活授權提供）

▲提早到隱士飯店的遊客中心報到。

▲▼塔斯曼冰川探險者。（圖／部落客捲捲頭品味生活授權提供）

▲搭乘接駁車前往塔斯曼山谷。

▲▼塔斯曼冰川探險者。（圖／部落客捲捲頭品味生活授權提供）

▲▼從停車場出發，走上步道。

▲▼塔斯曼冰川探險者。（圖／部落客捲捲頭品味生活授權提供）

▲▼塔斯曼冰川探險者。（圖／部落客捲捲頭品味生活授權提供）

▲▼周圍有高聳的南阿爾卑斯山環繞，非常壯觀。

▲▼塔斯曼冰川探險者。（圖／部落客捲捲頭品味生活授權提供）

▲▼塔斯曼冰川探險者。（圖／部落客捲捲頭品味生活授權提供）

▲人員到齊後，導遊會分配救生衣。

從冰山的顏色可以判斷它的年齡
年齡較大的冰山通常呈現更藍、更透明的顏色，因為它們長時間被壓縮，內部的氣泡被擠出，冰變得更緻密。相對年輕的冰山會比較白，因為裡面還有很多氣泡，這些氣泡讓光線散射，看起來不那麼透明。

▲▼塔斯曼冰川探險者。（圖／部落客捲捲頭品味生活授權提供）

▲根據導遊所說，能看見的漂浮冰山只有10%，其餘90%都藏在水面下。

▲▼塔斯曼冰川探險者。（圖／部落客捲捲頭品味生活授權提供）

▲相對年輕的冰山看起來是白色的。

▲▼塔斯曼冰川探險者。（圖／部落客捲捲頭品味生活授權提供）

▲年齡較大的冰山則呈現更藍、更透明的顏色。

▲▼塔斯曼冰川探險者。（圖／部落客捲捲頭品味生活授權提供）

▲湖面上錯落著形態各異的浮冰。

▲▼塔斯曼冰川探險者。（圖／部落客捲捲頭品味生活授權提供）

▲從冰川上剝落掉進冰川湖裡，形成湖面上的漂浮冰山。

▲▼塔斯曼冰川探險者。（圖／部落客捲捲頭品味生活授權提供）

▲▼這些冰晶受到冰川內部長期壓縮，極高的壓力排除了所有氣泡，因此能過濾掉其他色光，散射出純淨的藍色。

▲▼塔斯曼冰川探險者。（圖／部落客捲捲頭品味生活授權提供）

冰川探險者遊船

地址：Aoraki/Mount Cook National Park 89 Terrace Road, Canterbury Region 7999紐西蘭（紐西蘭隱士飯店）

*部落客《捲捲頭／品味生活》現有經營：部落格粉絲團

鍾欣凌要求被苗可麗罵

