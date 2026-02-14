ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
福岡「水中之城」一日遊必排行程！參觀藩主宅邸、百年鰻魚飯鋪

▲▼開箱柳川遊船實際體驗。（圖／ReadyGo提供）

首圖／ReadyGo

文／ReadyGo

柳川市位於日本福岡縣南部，是一座以「水道」、「運河」聞名的歷史城下町。古時為防禦與治水目的所挖掘的護城河系統，經過整修後發展成縱橫交錯的水道網絡（當地稱為「掘割」），如今成為這座城市最迷人的特徵之一。漫步於河道旁，配上垂柳、白牆老屋、水道與橋樑，柳川因此被許多人稱為「九州威尼斯」，是尋求靜謐、懷舊氛圍旅人的首選。

遊船必搭 Donko
在柳川，最經典的體驗非柳川遊船（Donko 船）莫屬。遊船通常持續約60～70分鐘，從鐵道站西鐵柳川站下車後，步行約5－10分鐘即可抵達多個搭船處，動線簡單、安排彈性高，非常適合當天來回的行程規劃。船夫會撐著竹竿操縱扁舟，帶著乘客緩緩穿越低矮水閘、古橋與護城河，一路貼近水面前行，能近距離欣賞柳川最具代表性的水鄉風景。

柳川遊船不只是單純的觀光項目，而是一段能同時感受歷史、生活與人情味的水上旅程，也難怪會被許多人列為「來柳川一定要做的第一件事」。

▲▼開箱柳川遊船實際體驗。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG＠deardiary.paula

感受江戶時代城下町的悠然與靜謐
不過，柳川遊船真正讓人印象深刻的，並不只有風景本身。沿途船夫會一邊操船，一邊用輕鬆的方式介紹當地歷史與風土文化，時而說故事、時而開玩笑，甚至直接唱起歌來，讓整趟航程氣氛始終很熱鬧。這種帶有個人風格的導覽方式，讓遊船不只是被動看景，而是多了一層與人的互動感，也讓每一趟搭船體驗都變得獨一無二。

▲▼開箱柳川遊船實際體驗。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG＠deardiary.paula

柳川遊船

地址：福岡縣柳川市衝端町35 柳川市觀光協會
電話：0944－732145（柳川市観光協会）
乘船時間：約從09：00－09：30至16：00－17：00

必吃蒸籠鰻魚飯
若說遊船是柳川的靈魂風景，那麼蒸籠鰻魚飯（せいろ蒸し鰻）絕對是它的靈魂美食。當地許多老鋪與老店都保留著傳統烹調方式，元祖本吉屋沖端店更是造訪柳川不可錯過的味蕾體驗。鰻魚飯通常在遊船河道終點附近的餐廳供應，像是曾是藩主宅邸的御花或老店鋪，都是熱門選擇。

▲▼開箱柳川遊船實際體驗。（圖／ReadyGo提供）

圖／福岡旅遊官網

多了「蒸」的工序
熱騰騰的鰻魚鋪滿飯上，再用蒸籠蒸熟，炭火香、鰻魚的油脂香氣與米飯的香軟結合，一口就能感受到濃厚的江戶風味與在地人的料理智慧。與一般直接燒烤後盛盤的鰻魚飯相比，元祖本吉屋沖端店的蒸籠鰻魚飯多了一道「蒸」的工序，讓米飯完整吸收醬汁與鰻魚的精華，口感更加濕潤細緻，入口時香氣層層堆疊，卻不會過於油膩。

元祖本吉屋 本店

地址：福岡縣柳川市旭町69
電話：0944－726155
營業時間：10：30～20：00（最後點餐時間19：30）、（周一公休）

體驗文化與古蹟
庭園、神社與老宅散步，除了水道與美食，柳川還保留許多古蹟與歷史建築，可散步、拍照，也能深度感受日本傳統風情。像是「御花」曾為藩主宅邸、後轉為庭園與博物館，不僅能欣賞古建築、和式庭園，還有展示歷史文物，非常適合對文化與歷史有興趣的旅人。若時間允許，也可以在老街巷弄裡閒晃，體會那種既有歷史痕跡又帶點生活溫度的氛圍，那是一種專屬於水鄉小鎮的慢節奏。

▲▼開箱柳川遊船實際體驗。（圖／ReadyGo提供）

圖／福岡旅遊官網

柳川藩主立花邸 御花

地址： 日本〒832-0069 Fukuoka, Yanagawa, Shinhokamachi, 1-1

柳川常見問題

柳川為何有「水鄉」之稱？
 柳川因為在江戶時代之前，為了築城與防禦，當地挖掘了縱橫交錯的護城河與水道系統；隨著時代演變，這些水道逐漸成為城市的主要特色。如今，這些運河與護城河構成了美麗的水道網絡，也成為城市旅遊的重要資產。

柳川Donko 船為什麼會有船夫唱歌／講故事？
 搭乘傳統平底船（Donko 船）時，船夫不只是划船，更是導覽者 — 他們以竹竿撐船，穿梭於古橋與水道之間，同時講解柳川的歷史與文化，甚至吟唱當地詩歌，為整趟旅程增添詩意與生活感。

柳川鰻魚飯哪一家最值得吃？
 柳川當地不少老店與百年以上的鰻魚飯鋪都有提供蒸籠鰻魚飯，推薦元祖本吉屋沖端店，若想兼顧歷史與氛圍，推薦造訪曾為藩主宅邸的御花，或是市區內知名老舖。不過每一家都有其特色，若時間充裕，不妨多走幾家，比較個人口味。

福岡「水中之城」一日遊必排行程

