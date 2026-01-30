ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
盤點首爾近郊、仁川周邊6個隱藏景點！挑戰韓國最長斜坡滑車

▲▼開箱理想大地水岸微型複合餐廳「理想食光FOODIE」。（圖／ReadyGo提供）

首圖／IG@art101_ariel、IG@_____.415

文／ReadyGo

每次去韓國旅行都是到首爾逛街、跑咖啡廳，首爾的景點都已經去到不想再去了嗎？不妨可以考慮到首爾近郊仁川旅遊，靠近海邊的仁川更加有度假感，重點是距離機場很近，一下飛機就可以開始行程更方便；行程方面小編推薦大家可以拿著蝦味仙去餵食海鷗、追星族一定要到INSPIRE Arena，喜歡踩點咖啡廳或早午餐的也有很多選擇。

如何從首爾前往仁川
可依照行程安排來決定搭乘至仁川機場站或者仁川站附近。
仁川機場站：從首爾車站搭乘「機場快線AREX」約45分鐘即可到達仁川機場站
仁川站：從首爾車站搭乘地鐵1號線至仁川站（인천）約70分鐘到達

#1 仁川海鷗餵食體驗
誰說只有日本伊根有海鷗餵食體驗，沒想到現在韓國仁川也有了！從永宗島搭渡輪到月尾島時，海鷗會靠近遊客不斷在空中盤旋，這時候可以準備蝦味仙餵食海鷗，可以近距離與牠們拍照，是很特別又好玩的體驗，大人小孩都能玩得開心！不過小編個人覺得被海鷗啄到手還是有點痛，如果小朋友有一起去要注意不要受傷了；在規劃路線時覺得交通有點麻煩，推薦可以購買Klook套票，一次搞定所有行程。

▲▼開箱理想大地水岸微型複合餐廳「理想食光FOODIE」。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@_____.415

#2 INSPIRE Arena 迎仕柏綜藝館
相信追星族一定都聽過INSPIRE Arena；位於仁川永宗島的INSPIRE Arena（迎仕柏綜藝館），是一個多功能演藝場所，能舉辦演唱會、運動比賽與頒獎典禮，座位可容納一萬五千名觀眾，是許多韓國藝人開演唱會的首選地，不過即便不是去演唱會，INSPIRE也有許多互動式展覽可以觀賞，包括Le Space、極光道與歡聚公園，是一個當地人平常也會去走走的地方。

▲▼開箱理想大地水岸微型複合餐廳「理想食光FOODIE」。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@ahua_0729

INSPIRE Arena

地址：南韓 Incheon, Jung-gu, 공항문화로 127

#3 cafe.somemore 카페썸모어
如果你也有吃早餐的習慣，到韓國旅遊怎麼能不找一間早午餐店好好坐著享用早餐呢？小編推薦在仁川松島中央公園附近的cafe.somemore카페썸모어，據說這是連當地人都超喜歡的一間店，就算換過幾次地點忠實顧客也是繼續追隨，推薦餐點有開放式三明治、蔬菜雜燴，配上麵包沾醬，絕對讓人意猶未盡。

▲▼開箱理想大地水岸微型複合餐廳「理想食光FOODIE」。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@nilnauys_

cafe.somemore카페썸모어

地址：南韓 Incheon, Yeonsu-gu, Sinsong-ro, 154 103／104호
營業時間：09：30－20：00

#4 조양방직 朝陽紡織咖啡廳
位在仁川江華島上的朝陽紡織建於1933年，是這附近的第一間紡織廠，而後來在2018年被打造成一間咖啡廳，風格保留著韓國舊時的模樣，像是穿梭時空回到20世紀的韓國，舊時紡織機、腳踏車與公車，拍照起來相當復古懷舊，因此吸引不少觀光客打卡拍照，也是許多藝人拍攝MV的場景之一！追星族一定要來打卡一下的。

▲▼開箱理想大地水岸微型複合餐廳「理想食光FOODIE」。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@art101_ariel

조양방직

地址：12 Hyangnamu-gil 5beon-gil, Ganghwa-eup, Ganghwa-gun, Incheon, 南韓
營業時間：11：00－20：00（周末至21：00）

#5 江華海邊度假村斜坡滑車
要說仁川最好玩最值得去的地方，小編個人覺得是到江華海岸度假村體驗斜坡滑車，江華海邊度假村斜坡滑車擁有韓國最長的斜坡滑道，全長1.8公里，斜坡滑車為無動力推車，遊客利用自身重力以及斜坡的角度，自行控制方向與速度，相當刺激好玩。

不過要注意獨立騎乘需滿10歲且身高120公分以上，身高在85公分至120公分之間的兒童，需由一名年滿20歲的成人陪同搭乘，未滿85公分與年齡超過65歲以上不能搭乘。

▲▼開箱理想大地水岸微型複合餐廳「理想食光FOODIE」。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@millychen1217

江華海邊度假村斜坡滑車

地址：南韓仁川廣域市江華郡吉祥面長興路217號
營業時間：平日 09：30－17：30、周末 09：30－18：00
可單獨搭乘基準：身高120cm以上＆10歲以上（需同時滿足2個條件方能單獨搭乘，否則需有家長陪同）～未滿65歲

#6 永宗海邊鐵路自行車
「來韓國騎腳踏車？這個跟苗栗的有什麼不一樣？」說真的沒來韓國前我也這樣覺得，但後來發現體驗感完全不同，全長5.6公里的鐵路自行車約莫要花50分鐘騎完全程，沿途可以欣賞海濱風光。

▲▼開箱理想大地水岸微型複合餐廳「理想食光FOODIE」。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@millychen1217

永宗海邊鐵路自行車

地址：75 Gueup-ro, Jung-gu, Incheon, 南韓
營業時間：09：00－18：00

首爾近郊 仁川一日遊常見問題

韓國仁川旅遊用電問題
 韓國與台灣電壓不同，韓國電壓為220V，前往旅遊記得攜帶適合的轉接頭或萬國插座。

韓國禁忌與風俗民情？
 韓國是一個相當注重敬語的國家，建議大家如果用韓文溝通請確認是使用敬語，若是不確定，建議使用英文更加妥當；另外在韓國旅遊切記不要隨意拍到路人，可能會觸法！

首爾旅遊 首爾近郊攻略



嘉義5個必訪景點＆美食！觀景台正值雲海旺季、朝聖天然滑水道

台中冬季暖胃美食懶人包！整顆現熬白玉烤梨、70年麻糬老店

桃園冬季火鍋懶人包！198元自助吧吃到飽、這間一年只賣八個月

必訪千年神木群、360度雲海觀景台！阿里山眠月線入山全攻略

高雄燈會「碼頭樂園」22設施免費玩

屬馬、名字有馬看過來！樂園玩整天優惠

內湖最美咖啡廳Moooon River 2/5拆除

七龍珠「40座巨型角色立像」進駐華山

全新甜點「COMEPOP」快閃信義A11　有焦糖布丁、草莓大福

竹竹苗桃居民吃Buffet打7折

