ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

熊本菊池避開人潮自駕遊行程！漫遊秘境溪谷、必停哈密瓜休息站

▲▼熊本菊池一日遊景點。（圖／ReadyGo提供）

首圖／ReadyGo

文／ReadyGo

日幣大幅走低，正是安排日本旅行的最佳時機，如果你已經去過熊本市區、阿蘇，卻還不知道接下來該怎麼玩，那麼這趟熊本菊池一日遊一定要收進清單。從熊本市區自駕出發，一天就能走進森林系秘境、欣賞名水溪谷、品嚐在地人氣美食，最後入住房內就能泡湯的溫泉旅宿，行程輕鬆卻豐富，這篇一次整理菊池溪谷、道之驛、必吃餐廳與住宿亮點，照著走就對了。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

豐田租車
前往菊池這類熊本近郊自然景點，最方便也最省時的方式就是自駕，而在熊本市區選擇豐田租車取車，是多數旅人最安心的選擇，取車據點多集中在熊本站與市區，流程清楚、車況穩定，即使是第一次在日本自駕，也能快速上手。

熊本菊池自駕旅程的起點
豐田租車距離機場約30分鐘，作為抵達熊本的第一站安排也很棒！從熊本市區開車前往菊池地區，車程約50至60分鐘，道路平順、指標清楚，非常適合安排一日遊或一泊行程，若希望旅程更有紀念感，也可事先以電子郵件詢問是否能租借熊本熊彩繪車，讓整趟行程從取車開始就充滿熊本特色。

對於想深入探索菊池溪谷、在地餐廳與溫泉旅宿的旅人來說，自駕不僅能自由掌控時間，也能避開大眾運輸班次限制，讓行程節奏更加輕鬆。

▲▼熊本菊池一日遊景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

森の味処 なかむら
位在菊池山區，是許多在地人與熟門熟路旅客都會推薦的森林系食堂，餐廳外觀是一棟被藤蔓與綠意包圍的木屋老房子，走進來後彷彿進入山林深處，環境安靜而溫暖，很適合作為菊池一日遊的中途休息站。

用餐時能透過窗戶欣賞外頭的山林景色，四周只有自然聲音，讓人不自覺放慢節奏，對於從熊本市區一路自駕進入菊池的旅人來說，這裡不只是吃飯的地方，更是一段讓旅程轉換成「慢旅行」的關鍵停留點。

▲▼熊本菊池一日遊景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

藏在山林裡的菊池人氣食堂
餐點以在地雞料理為主，最受歡迎的是定食套餐，價格親民卻份量十足，雞肉口感Q彈扎實，能吃得到肉質本身的鮮甜，而不是過度調味的重口味，菇菇湯暖胃又順口，湯裡還能吃到麵疙瘩，吃完相當有飽足感，是許多人吃過一次就會再訪的原因。

▲▼熊本菊池一日遊景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

森の味処 なかむら

地址：1244 Yukino, Kikuchi, Kumamoto 861-1681
營業時間：11：00－14：30（周三公休）

菊池溪谷
熊本縣極具代表性的自然景點之一，被選為「日本名水百選」，以清澈碧綠的溪水與原始森林景觀聞名，沿著步道前進，能看見瀑布、岩石與潺潺流水交織而成的景色，整體氛圍靜謐療癒，讓人很容易忘記時間。

▲▼熊本菊池一日遊景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

日本名水百選的森林秘境
溪谷內的步道設計平緩好走，不需要登山經驗也能輕鬆散步，非常適合情侶、朋友或想放慢節奏的旅人，夏季時溪水沁涼，是避暑的好去處；秋天則能欣賞楓葉染紅山谷的景象，是菊池溪谷最受歡迎的季節之一。

對於安排菊池一日遊的旅客來說，菊池溪谷是一個能真正感受到熊本山林魅力的停留點，從餐廳或市區自駕前來動線順暢，停留約一到兩小時即可走完主要步道，既不會太累，也能完整體驗自然風景。

▲▼熊本菊池一日遊景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

▲▼熊本菊池一日遊景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

步調慢的打卡點
走完步道後，整個人彷彿被森林慢慢安靜下來，腳步不自覺放緩，呼吸也變得更深，這裡不是那種需要趕著拍照打卡的景點，而是一個適合靜靜感受風聲、水聲與光影變化的地方，無論是第一次來熊本，還是已經走過阿蘇與市區景點，菊池溪谷都能帶來截然不同的自然體驗，也正因為這樣，許多人會把菊池溪谷安排在行程的中段，讓節奏從城市與美食，轉換成貼近自然的步調。

菊池溪谷

地址： 5026 Haru, Kikuchi, Kumamoto 861-1441
營業時間：12月至3月管理員不在（僅遊客中心關閉，溪谷可自由入谷但無安全監管）

道の駅 七城メロンドーム
熊本菊池相當有人氣的休息站，以醒目的哈密瓜造型屋頂成為不少旅人路過一定會停下來拍照的地標，從菊池溪谷開車過來車程不長，很適合作為下午行程的中繼補給點，讓身體與腳步都稍微休息一下。

▲▼熊本菊池一日遊景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

最可愛的甜點補給站
這裡最不能錯過的就是各式哈密瓜相關商品，其中人氣最高的是現打哈密瓜果汁，使用當地產的七城哈密瓜製作，香氣濃郁、口感滑順，雙份哈密瓜版本更是許多遊客一喝就愛上的必點品項，除了飲品，也能買到哈密瓜甜點、伴手禮與在地農產，一站就能補齊。

▲▼熊本菊池一日遊景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

道之驛空間寬敞、動線清楚
不論是短暫停留還是慢慢逛都很舒服，對自駕來說，這裡不只是休息站，更像是一個能感受到熊本農產魅力的小型市集，輕鬆卻很有地方特色，在菊池一日遊的節奏中，七城メロンドーム剛好扮演了「轉換場景」的角色。

從森林與溪谷走出來，換成甜點與農產的輕旅行氛圍，讓行程不會過於緊湊，喝完一杯哈密瓜果汁、買點伴手禮後，再繼續前往下一站甜點農場或準備入住溫泉旅宿，整趟行程的節奏自然又順暢。

道の駅 七城メロンドーム

地址：306 Shichijomachi Okada, Kikuchi, Kumamoto 861-1368
營業時間：09：00～18：00

咯咯農場 雞蛋庵（物產館）
コッコファーム是熊本菊池相當知名的雞蛋主題農場，其中「たまご庵 物産館」更是許多人專程造訪的甜點補給站，農場以飼養稀有品種紅葉雞聞名，每天清晨產出的新鮮雞蛋品質穩定，也讓這裡成為一天能銷售上千箱雞蛋的人氣農場。

物產館內最受歡迎的，莫過於使用新鮮雞蛋製作的甜點，原味泡芙內餡濃郁滑順，一口咬下會直接爆漿；火腿雞蛋糕則加入火腿與蔬菜，鹹甜平衡、口感扎實，和一般甜點店吃到的風味完全不同。

▲▼熊本菊池一日遊景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

使用稀有紅葉雞的新鮮雞蛋
許多人原本只是短暫停留，最後卻忍不住多買幾份當點心或伴手禮，除了現吃甜點，物產館內也販售雞蛋、加工食品與各式在地商品，很適合在行程中段補充能量，同時把熊本菊池特色帶回家，由於物產館營業時間至 17：30 為止，建議安排在下午較早時段前往，才能安心選購、不必趕時間。

在菊池一日遊的節奏中，這裡剛好是從自然景點過渡到放鬆行程的重要一站，吃點甜、補充體力後，不論是繼續前往溫泉旅宿，或準備結束一天的行程，都會讓整趟旅程多一份滿足感與記憶點。

咯咯農場 雞蛋庵（物產館）

地址：1077 Morikita, Kikuchi, Kumamoto 861-1312
營業時間：09：00～17：30

農のオーベルジュ 白金の森
白金之森是一間主打「房內即可泡湯」的山林系溫泉旅宿，也是許多旅人安排菊池行程時，選擇放慢節奏、好好休息的一站，不同於市區飯店一開門就是床與行李箱的空間，這裡的客房規劃寬敞，能讓人一走進房內就感受到真正的放鬆感。

▲▼熊本菊池一日遊景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

山林環繞的靜謐住宿環境
房內溫泉是白金之森最吸引人的特色，泉質富含礦物質，被稱為美肌之湯，無論是傍晚抵達後泡湯舒緩一整天的疲勞，或隔天早晨在山景陪伴下慢慢醒來，都能感受到溫泉帶來的療癒感受，館內也貼心準備化妝水、乳液與浴衣，讓旅人不需額外準備。

▲▼熊本菊池一日遊景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

客房內備有Minibar、咖啡與酒水
夜晚不必外出也能在房內小酌放鬆，乾濕分離的衛浴空間、舒適的床鋪配置，以及窗外延伸的山林景色，讓人自然放慢腳步，不被時間追著走，將白金之森安排在菊池一日遊的最後一站，會讓整趟旅程收得非常完整，白天走過森林、溪谷與在地甜點後，回到安靜的山林裡泡湯休息，不只是住宿，更像是一段替旅程畫下句點的溫柔時光。

農のオーベルジュ 白金の森

地址：日本〒861-1312 Kumamoto, Kikuchi, Morikita, 字白金2016番地1

熊本菊池一日遊常見問題

熊本菊池一日遊適合自駕嗎？
 是的，熊本菊池一日遊非常適合自駕。菊池溪谷、森林餐廳與道之驛景點較分散，大眾運輸班次少，自駕能有效節省時間。建議在熊本市區的豐田租車取車，行程最順。

熊本菊池道の駅 七城メロンドーム有什麼必買？
 道の駅七城メロンドーム 最受歡迎的是哈密瓜果汁與哈密瓜甜點，屋頂外型也是拍照重點。這裡同時販售多種在地農產與伴手禮。

熊本菊池白金之森住宿特色是什麼？
 白金之森最大特色是房內即可泡溫泉，泉質富含礦物質，被稱為美肌之湯。房型空間寬敞，適合情侶或想放鬆的旅人。

菊池溪谷適合全年造訪嗎？
 是的，菊池溪谷四季皆有不同景色。

福岡一日遊｜開箱柳川遊船實際體驗！日本九州最悠閒玩法：觀光遊船、蒸籠鰻魚飯

【你可能也想看】

►冬天出發北海道必看！「6大滑雪場」交通攻略＆設施全解析
►騎「空中腳踏車」橫跨明德水庫！還有330公尺長高空滑索能體驗
►500元吃遍華西街4家老味道！25元香菇粥、必比登推介滷肉飯

關鍵字： ReadyGo 達人旅遊 旅遊情報 熊本美食 熊本旅遊 熊本美食

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

馨儀突不適自虧「戀綜結果」　青峰推薦：去擅長的草原XD

推薦閱讀

嘉義5個必訪景點＆美食！觀景台正值雲海旺季、朝聖天然滑水道

嘉義5個必訪景點＆美食！觀景台正值雲海旺季、朝聖天然滑水道

台中冬季暖胃美食懶人包！整顆現熬白玉烤梨、70年麻糬老店

台中冬季暖胃美食懶人包！整顆現熬白玉烤梨、70年麻糬老店

桃園冬季火鍋懶人包！198元自助吧吃到飽、這間一年只賣八個月

桃園冬季火鍋懶人包！198元自助吧吃到飽、這間一年只賣八個月

必訪千年神木群、360度雲海觀景台！阿里山眠月線入山全攻略

必訪千年神木群、360度雲海觀景台！阿里山眠月線入山全攻略

酷聖石「168萬麻將蛋糕」新春限定　辻利茶舗推法朋風呂敷禮盒

酷聖石「168萬麻將蛋糕」新春限定　辻利茶舗推法朋風呂敷禮盒

熊本菊池「避開人潮」自駕遊行程！

熊本菊池「避開人潮」自駕遊行程！

2026九族櫻花祭開跑將迎接日月潭櫻花季高潮

2026九族櫻花祭開跑將迎接日月潭櫻花季高潮

添好運港點吃到飽2月續辦

添好運港點吃到飽2月續辦

北車商旅爆「床蝨」爬滿床墊　業者急道歉

北車商旅爆「床蝨」爬滿床墊　業者急道歉

嘉義30年渡假村「請不到人」3月結束營業

嘉義30年渡假村「請不到人」3月結束營業

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

路易莎集團港點吃到飽新品牌1/31開幕

嘉義30年渡假村「請不到人」3月結束營業

住北車商旅床墊都是蟲　網友崩潰：蟲還爬進包包

花蓮怡園渡假村2月起暫停營業

北車商旅爆「床蝨」爬滿床墊　業者急道歉

姓名「中3個馬」免費住關西六福莊

板橋人瘋搶蛋糕！鋪滿至少20顆新鮮大草莓

內湖最美咖啡廳Moooon River 2/5拆除

虎航大量取消飛日本航班　業者曝原因

桃園「後湖溪生態園區」2/19試營運

熱門行程

2026新北平溪天燈節2/27、3/3登場

2026新北市平溪天燈節來啦！2/27平溪國中、3/3十分廣場，邀您施放天燈迎接嶄新馬年

最新新聞更多

酷聖石「168萬麻將蛋糕」新春限定　辻利茶舗推法朋風呂敷禮盒

熊本菊池「避開人潮」自駕遊行程！

2026九族櫻花祭開跑將迎接日月潭櫻花季高潮

添好運港點吃到飽2月續辦

北車商旅爆「床蝨」爬滿床墊　業者急道歉

嘉義30年渡假村「請不到人」3月結束營業

住北車商旅床墊都是蟲　網友崩潰：蟲還爬進包包

最貴只要25元！嘉義40年無名小吃

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366