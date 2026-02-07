ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
礁溪Top 6溫泉飯店！超過10種SPA可選　每房都有降板式湯池

▲▼精選Top6人氣礁溪溫泉住宿。（圖／ReadyGo提供）

首圖／礁溪長榮鳳凰酒店、品文旅官方網站

文／ReadyGo

宜蘭礁溪溫泉聞名全台，這裡得天獨厚的「碳酸氫鈉泉」無色無味，擁有觸感滑潤的泉質，素來都被譽為「美人湯」。同時，礁溪也是北台灣交通最便捷的度假勝地，讓都市人能迅速從繁忙喧囂切換到溫泉鄉的慢活節奏。而礁溪的溫泉飯店五花八門，有頂級的國際溫泉酒店，也有像是日本溫泉旅館的日式客房。以下就精選出礁溪最受到歡迎的人氣住宿，讓大家作為安排宜蘭旅行的實用參考。

礁溪寒沐酒店
堪稱是宜蘭頂級住宿的代名詞，整體巧妙融合了當代藝術與溫泉文化，打造出高品味的度假空間。每一間客房都格局寬敞、設計典雅，並分成充滿和風的「詠泉居」、偏西式的「望岳閣」等不同房型。

房內就有獨立溫泉池
除了能享有專屬的泡湯天堂，部分房型更擁有可眺望蘭陽平原的私人露台。公共設施則有「光之湯」溫泉池、「樂未央」兒童天地，以及涵蓋綜合溫泉池、戶外游泳池、健身中心的「寒沐會館」。

▲▼精選Top6人氣礁溪溫泉住宿。（圖／ReadyGo提供）

圖／礁溪寒沐酒店官方網站

▲▼精選Top6人氣礁溪溫泉住宿。（圖／ReadyGo提供）

圖／礁溪寒沐酒店官方網站

礁溪寒沐酒店

地址：宜蘭縣礁溪鄉健康路1號
電話：03－9058000

礁溪長榮鳳凰酒店
坐落於礁溪溫泉區核心地帶的長榮鳳凰酒店，具備宏偉的規模與道地的日式禪風，讓人像是置身於日本的溫泉旅館。客房以純正的和式為主，也有東西合璧的選擇，每一間都擁有充足的活動空間與專屬的溫泉池。

房內的備品極為講究細節
備有日式浴衣、仿藺草拖鞋，供應羅東農會養生奶、果醋及精選的宜蘭點心，讓人在房內泡湯後能補充體力。而且館內有豐富的休閒設施，從電玩遊戲、桌球到手足球應有盡有，還會定期開設流體熊等創意手作課程，讓大小朋友都能盡興而歸。

▲▼精選Top6人氣礁溪溫泉住宿。（圖／ReadyGo提供）

圖／礁溪長榮鳳凰酒店官方網站

▲▼精選Top6人氣礁溪溫泉住宿。（圖／ReadyGo提供）

圖／礁溪長榮鳳凰酒店官方網站

礁溪長榮鳳凰酒店

地址：宜蘭縣礁溪鄉健康路77號
電話：03－9100988

礁溪福朋喜來登酒店
作為進駐礁溪溫泉源頭的首家國際品牌，福朋喜來登緊鄰著綠意盎然的湯圍溝公園，館內每間客房都有降板式溫泉浴池，旅客不出房間就能享受礁溪最純淨的源頭泉水。頂樓的無邊際泳池是一大亮點，無論是白天沐浴在陽光下、還是夜晚欣賞星空都是一大享受。

擁有多間親子主題房
其中以樂高積木為靈感的房型最受歡迎，房內運用上萬片積木拼砌出童趣十足的裝飾。此外，公共空間還有專為兒童設計的戲水池與滑水道，以及充滿創意能量的「Fun 樂園」，小朋友想必會玩得不亦樂乎。

▲▼精選Top6人氣礁溪溫泉住宿。（圖／ReadyGo提供）

圖／礁溪福朋喜來登酒店官方網站

▲▼精選Top6人氣礁溪溫泉住宿。（圖／ReadyGo提供）

圖／礁溪福朋喜來登酒店官方網站

礁溪福朋喜來登酒店

電話：03－9882828
地址：宜蘭縣礁溪鄉仁愛路48巷18弄1號

礁溪麒麟酒店
如果是搭乘大眾交通工具前往礁溪，一走出礁溪火車站就會注意到麒麟酒店。超高的建築物讓客房擁有絕佳視野，每間房間都設有景觀溫泉湯屋，能將整個礁溪的景緻納入眼底。

房型除了一般的客房，還有溫馨又舒適的樓中樓閣樓房，帶來與眾不同的住宿體驗。除此之外，頂樓則設置了露天溫泉風呂，內有多達超過10種SPA水療設施，是忙碌現代人紓解壓力的絕佳去處。

▲▼精選Top6人氣礁溪溫泉住宿。（圖／ReadyGo提供）

圖／礁溪麒麟酒店官方網站

▲▼精選Top6人氣礁溪溫泉住宿。（圖／ReadyGo提供）

圖／礁溪麒麟酒店官方網站

礁溪麒麟酒店

電話：03－9888570
地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路五段116號

品文旅
以現代簡約的時尚風格，成為礁溪溫泉區討論度極高的人氣住宿。旅店就位於溫泉的源頭區，不論是前往礁溪公園、轉運站還是火車站都相距不遠。館內的客房設計也富有創意，有些以斜屋頂營造出小木屋般的氛圍，有些配置了增添趣味感的上下舖。而公共設施的溫泉SPA分為室內與室外兩區，另外還設有桌上冰球、手足球、籃球機、Switch、PS4等遊戲空間。

▲▼精選Top6人氣礁溪溫泉住宿。（圖／ReadyGo提供）

圖／品文旅官方網站

▲▼精選Top6人氣礁溪溫泉住宿。（圖／ReadyGo提供）

圖／品文旅官方網站

品文旅

電話：03－9889090
地址：宜蘭縣礁溪鄉健康二街21巷2號

礁溪山形閣溫泉飯店
對於想兼顧交通便利性與住宿品質的人，就能將山形閣作為首選之一。旅館就正對著礁溪火車站，主打道地的日式服務與溫泉旅館氣氛，內部裝潢將日式美學融入每個角落，所有房型均配有溫泉浴缸，景觀房型更擁有環繞式的落地窗，能將翠綠平原的壯麗景色盡收眼底。

特別是大套房的和式客廳與露天陽台，提供如頂級豪宅一般寬敞舒適的空間。除了客房內的極致享受，館內的大眾湯也能讓旅客體驗正統的日式泡湯文化。

▲▼精選Top6人氣礁溪溫泉住宿。（圖／ReadyGo提供）

圖／礁溪山形閣溫泉飯店

▲▼精選Top6人氣礁溪溫泉住宿。（圖／ReadyGo提供）

圖／礁溪山形閣溫泉飯店

山形閣 Yamagata Kaku Hotel & Spa

地址：宜蘭縣礁溪鄉中山路二段187號
電話：03－9872323

