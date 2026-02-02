台中后里一日遊！正對壯闊火炎山喝咖啡、划透明獨木舟賞湖景

首圖／ReadyGo

文／ReadyGo

當小編說「台中后里有仙境」時，朋友一開始都不相信——直到小編把照片拿出來。這次小編特地安排了一趟后里秘境小旅行，3個景點各有特色：有琥珀色夢幻落羽松、有美到像國外的透明獨木舟湖景、還有能一邊吃甜點一邊眺望火炎山的景觀餐廳。如果你想找一個能拍照、散心、喝咖啡、又能親近大自然的地方，那這篇后里一日遊絕對必收！

泰安羽粼落羽松

每年只要落羽松轉色，小編一定會來一次后里。而「泰安羽粼落羽松」更是台中落羽松的代表級景點。走進園區，迎面而來的是淡淡的松香，滿地被橙黃松葉覆蓋，像是鋪上一層蓬鬆的橘色羽毛。陽光透過高大的松樹灑下來，整片森林都變成琥珀色濾鏡，浪漫得不像話。

琥珀色秋冬仙境

美到像走進童話森林，這裡不大，但每個角落都很好拍。小編直接坐在落羽松下放空，看風吹過松林，那個畫面真的太療癒。不少人帶狗狗來散步，空間舒適也很乾淨，是小編覺得「小但精緻」的超棒景點。





泰安羽粼落羽松

地址：台中市后里區安眉路5號

電話：0980－708090

營業時間：09：00－17：30（全年無休）

喜鵲方舟 Fairyland

第二站小編直接被美到語無倫次。「喜鵲方舟」真的像走進童話世界——湖泊、森林、稻田、藝術造景，隨便一拍都像在國外。最不能錯過的就是透明獨木舟！湖面倒影清晰到不可思議，小編坐上去的那一刻驚呼出聲。划在鏡面湖上，四周被綠意和山景包圍，那畫面美到像假的。

圖／ReadyGo



仙氣湖面透明獨木舟

划船、拍照、看小動物一次滿足，園區也與動保團體合作，收容非犬貓動物（小馬、鹿、山羊等），牠們都自由自在地活動，非常療癒。園區座位很多，可以坐下來休息、遠眺火炎山，完全像在度假。門票雖然不算便宜，但能折抵消費，小編覺得非常值得。

喜鵲方舟 Fairyland

地址：台中市后里區眉豐路28號

營業時間：11：00－18：00（周三公休）

恩典假期景觀餐廳

第三站來到讓小編一秒靜下來的「恩典假期景觀餐廳」，這裡的位置剛好直接對著火炎山，是所謂的「台版富士山第一排」觀景點。天氣好時，整片山勢就在眼前，非常壯觀，小編點了一份浮誇系蜜糖吐司，酥脆吐司配上冰淇淋、蜂蜜、鮮奶油，甜而不膩，一個下午就算吃甜食也不會膩。

完美下午茶行程

第一排火炎山絕景＋浮誇系蜜糖吐司，超愜意！園區本身很大，也有泡腳池、拍照造景、綠地步道，親子或情侶都很適合。如果有時間，甚至可以入住園區的民宿，隔天一早看火炎山日景會更美。

恩典假期景觀餐廳

地址：台中市后里區月眉北路486號

電話：04－26830090

營業時間：12：00－20：00（周二、三公休）

常見問題

台中的喜鵲方舟一定要預約嗎？

目前採全預約制，尤其是透明獨木舟假日很快額滿，建議提前於官方粉專詢問。

台中的恩典假期的門票可以全額折抵嗎？

是的！可抵等值餐點，非常划算。

泰安羽粼落羽松、喜鵲方舟和恩典假期，這3個景點適合親子嗎？

完全適合！喜鵲方舟更是親子友善＋寵物友善，小朋友會玩得超開心。

