春節漫步粉色校園　暨大千株櫻花療癒登場

▲▼ 。（圖／日管處提供）

▲暨南大學春節期間推出賞櫻活動。（圖／日管處提供）

記者白珈陽／南投報導

春節期間想賞櫻又兼具文藝氛圍嗎？南投暨南大學舉辦「2026暨大櫻花季」，千株八重櫻、山櫻花與垂櫻在校園草原上盛開，打造最舒壓的森林系賞櫻體驗。今年活動以「低碳、文藝、在地」為主題，結合櫻花、茶道、音樂及咖啡，讓遊客在櫻花樹下享受「櫻花茶席」，品茗在地茶香。週末還有「小農市集」及「親子放風遊程」，並邀請埔里吉祥物「噗哩」現身增添趣味。

日月潭國家風景區管理處指出，日月潭地區賞櫻不只九族文化村，暨南大學自即日起至2月22日舉辦「2026暨大櫻花季」，邀請遊客共襄盛舉；日月潭周邊也有多條賞櫻路徑值得探索，包括伊達邵親水步道、慈恩塔步道，讓遊客在湖光山色中漫步櫻花林；或前往金龍山步道及石佛公園捕捉絕美花景。魚池鄉的香茶巷、有水巷及信義鄉光復巷，更是內行人私藏的粉色隧道，適合慢行感受落櫻繽紛。

日管處表示，今年櫻花季還有「搭好行抽好禮」活動，只要搭乘台灣好行日月潭線或車埕線並於合作店家消費滿額，即可參加抽獎，有機會獲得投影機、吸塵器及住宿券等大獎。春節期間不妨安排一趟日月潭走春之旅，搭纜車俯瞰粉紅山頭　或漫步校園與步道，感受櫻花季的浪漫氛圍！

關鍵字： 賞櫻 暨南大學 日月潭 春節活動 深度旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

