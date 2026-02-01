貓奴準備瘋！2026九族櫻花祭40週年粉紅風暴　4米高萌貓＋震撼火舞春節連假必衝

▲九族文化村櫻花祭正式揭幕，園內超過6000株櫻花接力綻放，搭配充滿祭典氛圍的裝飾，打造台灣最強賞櫻盛會。

旅遊中心／綜合報導

準備好迎接全台規模最大的粉紅風暴了嗎？「2026九族櫻花祭」已火熱開跑，一路陪你美到3月8日！今年適逢九族文化村開園40週年的里程碑，園區注入前所未有的火熱能量，以滿載原住民族歌舞力量感的「火焰歌舞祭典」揭開序幕。最讓全台貓奴瘋狂的驚喜，就是今年首度登場的神隊友——高達4米的巨萌招財貓「九萬兩」！這座象徵富足與長久圓滿的裝置不僅外型粉嫩，園方還別出心裁設置具備矽膠肉墊觸感的互動看板，讓你能在櫻花樹下親手摸摸牠Q彈的小肉掌，把「九九好運」通通摸回家，絕對是今年人氣最高的祈福打卡點！

▲巨大的九萬兩萌萌噠登場，是這次九族櫻花祭的一大亮點。

九族文化村預估最佳賞櫻期在2月中旬以後，出發前請先至九族官網查詢即時花況。這場春櫻馬拉松是由園內超過6000株、共6大品種的櫻花接力綻放而成。從1月下旬起，姿態優雅的「枝垂櫻」率先揭開序幕；進入2月上、中旬，紅豔討喜的「八重櫻」接棒染紅山林；接著2月中、下旬，吉野櫻、富士櫻、山櫻以及潔白如雪的「台灣雪櫻」將相繼入陣。預估2月中旬起園區將進入花期巔峰，讓人體驗被櫻花海環繞的極致浪漫。旅人可以換上美美的浴衣，先到滿滿江戶風情的「手水舍」淨手祈福，接著在粉嫩的「櫻花大道」下愜意野餐。肚子餓了就去充滿祭典氣氛的「屋台小吃街」，品嚐超吸睛的鯛魚燒霜淇淋，或是到「神石亭拉麵店」坐在櫻花樹旁吃上一碗熱騰騰的日式拉麵，享受彷彿一秒飛到日本的儀式感！

▲屋台小吃街充滿祭典氛圍是必逛的清單之一。

▲神石亭拉麵店滿足了愛好日式拉麵者的味蕾，彷彿一秒到了日本。

▲櫻花隧道是遊客必拍的景點之一。

▲在櫻花樹下野餐，享受午后時光的悠閒愜意。

除了在櫻花林間穿梭，九族文化村還有許多隱藏版美景等你探索！你可以搭乘「日月潭纜車」從高空俯瞰櫻花林與整片山谷美景，感受一望無際的壯闊視野；或是到帶有異國風情的「西班牙海岸」，體驗噴泉與西班牙高第建築交織的浪漫氛圍。想要拍出絕美俯瞰照，千萬別錯過建築宏偉的「觀山樓」，那裡是遠眺整座櫻花山的最佳制高點。園區也貼心提醒，花況受氣候影響，入園前記得先上官網看即時花況轉播，確保遇見最理想的美景。

▲搭乘日月潭纜車俯瞰山林之美和壯闊的湖景。

▲「觀山樓」是遠眺整座櫻花山林的最佳制高點。

除了白天的燦爛，充滿生命力的表演更是祭典靈魂！活動前期會由「太鼓迎春」用渾厚鼓聲喚醒春櫻，接著「YOSAKOI舞蹈快閃」會開啟春之遊行，在熱鬧街道中炒熱氣氛。而今年最令人期待的，莫過於2月14日至3月8日登場的「台灣第一夜櫻」，這段時間正好適逢農曆9天年假，最適合全家大小一起出遊慶團圓！園區將特別延長營業至19:30（2/16除夕營業至15:00），當夜幕降臨，幸福燈光點亮櫻花林，浪漫指數瞬間爆表。最受矚目的「夜舞祭」也會在18:10壓軸登場，看舞者與火龍在黑夜中交織舞動，絕對會成為你假期中最震撼的回憶！

▲「台灣第一夜櫻」於2/14至3/8浪漫登場，幸福燈光點亮粉紅隧道，適逢農曆9天年假，是新春期間全家出遊的首選。

▲隆隆太鼓震撼山林！「太鼓迎春」每天12:00、14:20、16:00準時敲響，用大地心跳般的律動喚醒沉睡櫻花。

▲祭典壓軸重頭戲「夜舞祭」，舞者在黑夜中交織舞動火龍，震撼火舞將祭典氛圍推向最高點。

想要玩得盡興又省荷包，攻略一定要先做！如果你想看遍每一種櫻花的最美時刻，強烈推薦入手「超值季票」，成人2500元、博幼1500元，就能在1月31日至4月6日期間無限次入園！此外，3/9起還有紫戀薰衣草季接力登場，讓你一路美到春天結束。不論是想搭乘日月潭纜車俯瞰粉紅山谷，還是在夜櫻下聆聽櫻花鄉情民歌，2026九族櫻花祭都已經準備好迎接你的到來！快約上好姊妹、另一半或全家人，趁著春天好時節去九族感受最道地的日系櫻花祭典吧！

九族文化村官網：https://www.nine.com.tw/