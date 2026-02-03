Google評分僅3.5顆星依然大排長龍！台中50年「花生醬蚵仔煎」

美食是生活樂趣，快門留下了稍縱即逝的痕跡。 我喜歡用文字記錄味蕾的感動，一點一滴！

「正兆蚵仔煎」應該是台中豐原廟東夜市美食中評分偏低的幾家之一，Google評價破千則卻只有3.5分，即便如此，用餐時間生意還是相當好，正兆蚵仔煎也是相當有台中特色的代表性蚵仔煎，價格卻又出名的貴。我自己從15年前60元吃到現在90元，但每來豐原廟東夜市偶爾還是會來上一盤，畢竟吃東西就是要吃自己喜歡的，別人不愛是別人的事啊！

店面位置

蚵仔煎就開在台中豐原廟東夜市，比較靠近廟東川代菱角酥和廟東古客蒜肉飯這一邊。在地已經是營業50年老攤，隔壁是我很愛也很常吃的廟東古客蒜肉飯跟廟東川代菱角酥，豐原廟東的蚵仔煎在網路上一向評價兩極，就像正兆蚵仔煎評價只有3.5分，可每到用餐時間依舊人潮滿滿。

我記得15年前第一次被朋友帶來廟東夜市時，第一家吃的就是這家，多年不變的依舊小店面，一塊大大招牌相當顯眼。營業時間從中午開始想不到開到深夜1點，想在宵夜時間來吃蚵仔煎也沒問題。

製作過程

吃蚵仔煎就是喜歡看每次製作蚵仔煎的過程，也可以看得到正兆蚵仔煎下料的真材實料，忙碌起來時一次煎個十幾份都不是問題。

店內環境

狹小長型的店內空間相當有陳舊年代感，牆面上除了菜單就是滿滿各種報章雜誌的報導剪報或名人合照等當海報這樣貼，這真的是有年代感的餐廳才會看到這樣的情景，現在幾乎餐廳美食宣傳，都透過網路社群廣告，所以走進新餐廳也鮮少看到這樣的布置了，真的很有懷舊感。但有個優點是冷氣很涼，夏天來用餐也不擔心。缺點就是環境有點太陳舊小亂。

菜單價格

這裡有賣蚵仔煎、蝦仁煎、蚵仔麵線和蚵仔鏈，蚵仔煎每份90元，蚵仔麵線45元，另外也有蓮子湯跟豆花，但甜湯我沒點過就是了。

招牌蚵仔煎 90元

我覺得這間很有台中蚵仔煎代表特色，一來就是幾乎少見用空心菜的，再來就是超大份，每個蚵仔煎都比一般還大三分之一，比起台中中華夜市有名的老攤蚵仔煎來說。

彷彿在吃大阪燒

這裡份量跟用料都贏過太多。除了蚵仔煎夠大以外，用的醬料蠻特別的裡面好像還加了花生醬上去，但整個口味還是有香濃好吃，蛋量很足也夠香，裡面用了大量豆芽菜跟空心菜，15年前吃記得那時好像沒那麼多豆芽菜，爽脆好吃又滿足！還有幾分像在吃大阪燒的感覺。

鮮蚵鮮甜肥美

蚵仔煎重點的「鮮蚵」也給蠻多的，有點不確定但應該有個10顆？每口都吃得到新鮮肥美，想不到蚵仔用量也很實在。不過90元確實也不便宜就是了。

蚵仔麵線 45元

蚵仔麵線價格還可以，碗裡差不多有6顆鮮蚵，蚵仔有先裹上一層薄粉，麵線是像麵線糊那樣，湯汁跟麵條都很稠糊，口味清淡些，自己加點辣椒會比較好吃。但份量還不錯。

用餐心得

從15年前60元吃到現在90元，評價兩極是「正兆蚵仔煎」多年以來的刻板印象，我自己每來廟東夜市也不是每次都會吃這家，但其實每次吃還是覺得「還不錯呀！」價錢在漲但料卻沒變少，份量也沒有縮水，說貴也是真的不便宜，但吃起來滿足感還是有的，對於蚵仔煎有興趣的還是可以來正兆蚵仔煎試試合不合自己口味。

正兆蚵仔煎

地址：台中市豐原區中正路167巷3號

電話：04－25239235

營業時間：11：00－01：00

