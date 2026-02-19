ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
對面就是世界最美沙灘！峴港五星級飯店　寬敞市景房3000有找　

▲▼TMS Hotel Da Nang Beach。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

撰文攝影／混血珊莎的奇幻旅程、整理／實習記者陳品勻

來到越南峴港，怎能錯過被富比士雜誌評選為「世界最美六大沙灘」之一的美溪沙灘My Khe Beach，這次我們選擇入住的「TMS Hotel Da Nang Beach」，這間五星級飯店地理位置簡直無敵，過個馬路就是沙灘！TMS峴港海灘飯店在網路上討論度極高，原因無他：高CP房價，還擁有一個能俯瞰整個峴港海岸線的「頂樓無邊際泳池」。如果你正在找一間既能享受海島度假感，交通又方便的住宿，TMS絕對可以列入首選名單。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

交通
飯店的位置非常好，位於熱鬧的旅遊區，周邊餐廳、按摩店、超商林立，距離峴港國際機場出發，車程約15至20分鐘，美溪沙灘過馬路就到，龍橋搭車約5至8分鐘，會安古鎮搭車約30至40分鐘，建議直接下載Grab叫車，不用擔心語言不通或被喊價，定位設在飯店門口即可。

▲▼TMS Hotel Da Nang Beach。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

大廳環境
這天到達飯店已經是晚上了，大廳走現代簡約風，挑高設計讓人一進門就很放鬆。辦理入住時會有服務人員遞上冰毛巾和Welcome Drink，讓人消暑。櫃台人員英文流利，服務態度親切。

▲▼TMS Hotel Da Nang Beach。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼TMS Hotel Da Nang Beach。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

房型
這次入住的是「Premier Suite City View（行政市景套房）」一晚3000有找，如果你跟我一樣喜歡「寬敞大空間」，或是想省一點預算去吃更多海鮮，這個房型絕對是隱藏版的高CP值首選！

▲▼TMS Hotel Da Nang Beach。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼TMS Hotel Da Nang Beach。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼TMS Hotel Da Nang Beach。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲桌上擺放豐富的迎賓水果跟小卡，飯店這點蠻用心的。

▲▼TMS Hotel Da Nang Beach。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲套房擁有獨立的客廳沙發區，兩個人的大行李箱完全攤平在地上，走路都還綽綽有餘，空間感真的沒話說！

▲▼TMS Hotel Da Nang Beach。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼TMS Hotel Da Nang Beach。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼TMS Hotel Da Nang Beach。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲Mini吧有提供熱水壺跟咖啡茶包，冰箱內的飲料跟水都需要額外付費。

環境寬敞舒適
這個房型通常比海景房便宜一些，但享受到的空間卻更大。如果你重視住宿的寬敞舒適度，選行政市景套房絕對會讓你住得更滿意！

▲▼TMS Hotel Da Nang Beach。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

無邊際泳池
這間飯店的最大亮點，絕對是位於25樓頂樓的無邊際泳池！這裡的視野完全沒有遮蔽物，泳池的水面彷彿直接連接著美溪沙灘的海平線，視覺效果極其震撼。這裡也是整間飯店最熱門的打卡點，隨手一拍都是網美大片。

▲▼TMS Hotel Da Nang Beach。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼TMS Hotel Da Nang Beach。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼TMS Hotel Da Nang Beach。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼TMS Hotel Da Nang Beach。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼TMS Hotel Da Nang Beach。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

健身房、Sky Bar
除了泳池，同樓層還有健身房和Sky Bar，晚上上來喝杯調酒看夜景也是很棒的選擇。每日06：00至20：00營業。

早餐

▲▼TMS Hotel Da Nang Beach。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲早餐在飯店的Savour Restaurant享用，採光非常好。餐點種類涵蓋了越式、西式和中式，選擇非常多樣。

▲▼TMS Hotel Da Nang Beach。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼TMS Hotel Da Nang Beach。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼TMS Hotel Da Nang Beach。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼TMS Hotel Da Nang Beach。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲現煮越南河粉（Pho）區， 來越南吃早餐一定要吃這個！湯頭鮮甜，加上大量的蔥花和檸檬，暖胃又滿足。

▲▼TMS Hotel Da Nang Beach。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼TMS Hotel Da Nang Beach。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼TMS Hotel Da Nang Beach。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼TMS Hotel Da Nang Beach。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼TMS Hotel Da Nang Beach。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼TMS Hotel Da Nang Beach。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼TMS Hotel Da Nang Beach。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼TMS Hotel Da Nang Beach。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼TMS Hotel Da Nang Beach。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼TMS Hotel Da Nang Beach。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲餐廳採光非常好，餐點種類選擇非常多樣，口味上也不錯，還喝得到道地越南咖啡。

頂樓酒吧
如果是晚餐時段，飯店內的Magic Lounge是峴港最高的餐廳之一，有提供多樣化的多國料理，滿足不同旅客的需求。

▲▼TMS Hotel Da Nang Beach。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼TMS Hotel Da Nang Beach。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼TMS Hotel Da Nang Beach。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

無敵夜景盡收眼底
我們晚上到Magic Lounge走走坐坐，這裡的氛圍跟白天截然不同，點一杯特調雞尾酒，吹著夜晚涼爽的海風，眼前是峴港璀璨的市區燈火與海上點點漁光。這種微醺的浪漫時刻，絕對是來峴港度假最完美的句點。

▲▼TMS Hotel Da Nang Beach。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼TMS Hotel Da Nang Beach。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼TMS Hotel Da Nang Beach。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

評價
實際住過「TMS Hotel Da Nang Beach」後，這間飯店優點是地點無敵，過馬路就是沙灘，頂樓無邊際泳池景色絕美、房價親民、周邊機能好。適合情侶約會、家庭旅遊（過馬路就能帶小孩玩沙），或是跟好姊妹來拍美照的閨蜜旅行。如果你正在規劃峴港自由行，想找一間「開窗就是海、下樓就是沙灘、價格又不會太貴」的飯店，TMS Hotel絕對可以收進你的口袋名單！

▲▼TMS Hotel Da Nang Beach。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

TMS Hotel Da Nang Beach 

地 址：292 Võ Nguyên Giáp, Bắc Mỹ Phú, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000越南
入住時間：14：00、退房時間：11：00

關鍵字： TMS Hotel Da Nang Beach 越南旅遊 達人旅遊 旅遊情報 旅遊雲 國外特色系列 混血珊莎的奇幻旅程

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

