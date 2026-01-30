七龍珠「40座巨型角色立像」進駐華山！重現經典對戰名場面

桃桃&予先生是部落客與攝影師的組合，生活本身就是一場華麗的旅行，每個人都是旅行家，以圖文紀錄我的生活，也成為你與我共同的旅人手札。

陪伴兩世代人長大的「七龍珠」，不論是漫畫或是動畫，都是令人難以忘懷的童年回憶。如今終於來到台北華山開辦展覽「七龍珠 英雄崛起」，將帶大家重新回到故事的開端，重現一幕幕經典場景。此次展覽大手筆打造40座角色立像，粉絲們可以和悟空、貝吉塔、比克等角色們一同合照。還有多樣的互動裝置，一起來體驗龜派氣功、合體等招式動作！馬上就來看看詳細介紹吧！

交通方式、停車資訊



公車捷運：

搭乘 205、232、232（副）、262（區間）、276、299、600、忠孝新幹線、台北觀光巴士，到「華山文創園區」站牌下車，再步行220公尺，約3分鐘即可抵達。搭乘捷運板南線「忠孝新生站」1號出口，步行約3分鐘；或「善導寺站」6號出口，步行約5分鐘。



華山文創園區有停車場嗎？

停車資訊：園區提供24小時停車服務。（停車場入口在忠孝東路上）汽車平日每小時40元、假日每小時60元；平日一天上限280元、假日一天上限540元。機車每小時25元。

門票價格

►單人票：460元

►雙人票：850元

展場亮點介紹

「七龍珠」是我們從小時候看到大的動畫，想不到現在的小朋友也還是在看！可說是跨越世代的共同回憶啦！如今終於來到台北華山開辦展覽「七龍珠 英雄崛起」，將帶大家重新回到故事的開端，重現一幕幕經典場景。

▲在展場外面遠遠的就能看到經典的「天下第一武道會」布景，動畫中一幕幕的畫面似乎又重新想起，令人懷念。

集七龍珠活動

走進會場後，首先會引導觀者下載展覽專用APP，透過在展區中所設置的互動裝置，過關後將可掃碼收集七龍珠。最後集齊七龍珠就可以在商品區櫃台領取小禮物！

互動裝置

先來說說這個互動裝置，畢竟要收集齊七顆龍珠，必須得通過遊戲才行，所以這是看展中必體驗的環節。像是重現龜派氣功、合體、基紐特戰隊等招式動作，根據做出動作完成度，來達成過關條件。互動遊戲雖然有點羞恥，但確實是挺有趣的；美中不足的是機台感應動作的靈敏度欠佳，影響了遊戲體驗感。

主要看點

展覽的主要看點，便是大手筆打造40座角色立像，粉絲們可以和悟空、貝吉塔、比克等角色們一同合照。故事最初的小悟空和布瑪一起踏上尋找七龍珠之路，回憶起當時最歡樂單純的劇情線。

▲而後隨著出現敵人越來越強，悟空也走向了「超級賽亞人」的變身之路啦！

▲到最後有沒有收集七龍珠似乎也不太重要了！悟空就在不斷的戰鬥中，也變得越來越強啦！

周邊商品介紹

展覽的商品區並不是特別大，不過七龍珠周邊商品可一點都不馬虎。七龍珠周邊商品種類多元，好逛又好買！最特別的就是還有賣七龍珠聯名健身啞鈴，看來是要以悟空為目標看齊啦！

七龍珠 英雄崛起－台北

展覽日期：2026年1月8日至4月4日

展覽時間：10：00－18：00（17：00停止售票入場）

展覽地點：華山1914文化創意產業園 紅磚六合院 西1館 西2館

