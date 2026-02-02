中壢「24小時麵攤」傳承30多年口味不變　Q彈意麵裹滿豬油香

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者陳品勻

在中壢，有些小吃不是靠裝潢、不是靠網路聲量，而是靠著每天有人吃、天天有人回來，一碗一碗慢慢累積出來的信任感，位在興國市場對面，原本在大東戲院旁的「阿姨小吃店」，就是這樣的一家存在，沒有顯眼招牌，沒有浮誇宣傳，卻默默開了30年以上。

24小時營業

不管你是凌晨下班、半夜肚子餓，還是清晨想來碗乾麵，這裡永遠亮著燈、煮著麵，對許多中壢在地人來說，阿姨小吃店不只是一家小吃攤，更像是一個生活節奏裡的固定座標，學生時期放學來吃、當兵放假回來吃、工作後加班宵夜再來吃，味道沒什麼改，價格也一直很親民，這樣的店，在現在真的越來越少見。

交通資訊



開車

中豐路屬於中壢主要幹道之一，沿路指標清楚，店面就在興國市場對面，辨識度高，周邊有路邊停車格，對面興國市場也有立體停車場可以停放，相對方便。



機車族

機車臨停相當方便，許多在地人都是騎車來、吃完就走，是非常典型的日常小吃路線。



大眾運輸

從中壢火車站步行約10至15分鐘可抵達，或搭乘公車至中豐路沿線站點，下車後步行即可。

環境

就是你腦中會浮現的那種老字號小吃店模樣，不特別裝潢，桌椅簡單，動線清楚，廚房就在一旁，看得到煮麵、切料、燙小菜的過程，午餐時間滿滿的用餐人潮，內用、外帶都需要排隊。

菜單

菜單依然維持著相對親民的銅板價，這裡賣的不是什麼山珍海味，而是台灣最地道的麵食文化。價目表都清楚地寫在前方標示，可以看得出來價格很實在，如果只想吃一碗麵飽肚，50元銅板就可以吃飽飽了。

點餐方式

這裡的點餐方式是直接跟阿姨點餐，點餐麵食類之後會有另外工作人員詢問要點小菜，但有可能阿姨會忘記，所以就多講幾次。我學生時代也有吃過，那時候還是在大東戲院旁的時代，以前應該是後面的闆娘掌廚？記憶有點模糊了。

料理過程

店門口就是煮麵台。你可以看到阿姨們熟練地抓起一把麵，丟入滾燙的熱水中，另一手迅速地在碗裡調配醬料：一匙豬油、一匙醬油、一撮味精、一把蔥花；內用自行找位子，點完餐後就會送到桌上，製作的時間蠻快的，通常不用等太久就能吃到。

▲滿滿的油豆腐浸泡在滷湯之中，幾乎是每桌必點的小菜之一，我們當然也點了一份來品嚐。

黑白切（小菜）

這一櫃黑白切可是這裡的精彩之處！櫥窗裡擺滿了各式各樣的滷味與內臟，生腸、粉腸、肝連、豆皮捲、甜不辣、油豆腐等。每一樣看起來都處理得乾乾淨淨，誘人食慾。

翻桌率快

來這裡用餐的人形形色色，有附近居民、有計程車司機、有夜班下工的勞工，也有學生族群，每個人都很自然地坐下、點餐、吃完、離開，形成一種屬於在地的日常風景，翻桌率相當快。

推薦美食

麵食類的選擇是必點的主食，可以選擇乾麵系列都很不錯，如果食量比較大的朋友還可以直接升級大碗絕對吃飽飽，搭配著小菜一起享用，就是很棒的一餐，一個人點一碗麵配一碗湯，再切一盤小菜，兩百元有找就能吃得非常飽足，是標準的高CP值美食。

熱騰騰的麵食

麵食上桌的速度很快，沒多久就有熱騰騰的麵上桌，如果天氣冷也可以選擇湯麵系列，但我看到許多人都選擇乾麵系列，所以我就選擇分開點的方式。

乾意麵（小）50元

選用的是帶有捲度的意麵，特別容易吸附醬汁，煮的時間控制得剛剛好，保有微微的麵芯與Q勁，不會過於軟爛，店家的特製滷汁，阿姨的調味偏重，鹹、香、甜交織，還帶著濃濃的豬油香氣，拌開後，每一根麵條都裹滿了醬汁，油亮油亮的視覺效果極佳。

乾板條（小）50元

入口非常滑溜，幾乎不用咀嚼就會滑入喉嚨，但咬下去又有糯米的軟糯感，板條更能吃出油蔥酥的香氣，店家毫不手軟地撒上炸得金黃酥脆的油蔥，搭配豆芽菜與韭菜的清脆，口感層次分明。

豆皮捲30元

▲這不是一般的炸豆皮，而是捲成條狀的煙燻豆皮，和我原來的想像不一樣，吃起來就是像豆干絲的口感。

甜不辣40元

▲甜不辣是魚漿比例較高的那種，吃得到魚漿鮮味，口感Q彈。

油豆腐30元

油豆腐切得大塊，外層吸飽湯汁，內部仍保有空氣感，咬下去時，湯汁會在口中慢慢釋放，帶著淡淡醬香與豆香。

生腸70元

生腸處理得相當乾淨，沒有腥味，口感軟中帶點彈性，簡單川燙後保留原味，搭配薑絲與醬油膏，入口時是清爽的內臟香氣，而不是厚重油味。

餛飩湯50元

皮薄餡多，肉餡調味適中，帶有淡淡的胡椒香與油蔥香，一碗裡面顆數不少，誠意十足，還放滿了韭菜花，冷冷的天來上一碗很暖和。

▲用餐時正好見到阿姨在秤麵，原來這裡的麵條都會秤重，避免給太多或給太少的狀況。

心得感想

味道沒有浮誇，卻很穩定；環境不華麗，卻讓人放鬆，這正是「阿姨小吃店」能在中壢開這麼多年的原因，24小時營業想吃隨時都可以來上一碗熱熱的麵食暖胃，可以看到只要東西好吃、價格實在、用心經營，就不會被時代淘汰的美食小店，下次在中壢半夜不知道吃什麼時，不妨可以試試。

阿姨小吃店

地址：桃園市中壢區中豐路133號

電話：03－4681699

營業時間：24小時營業（周日、一公休）

