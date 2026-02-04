ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
低調鐵皮屋熱炒驚見4.6星好評！宜蘭冬山預約制桶仔雞

Mika出走美食日誌

Mika出走美食日誌 Mika

喜歡旅遊、喜歡美食、喜歡迎接生命中種種不期而遇的感動，希望跟大家一起分享更多生命中各種不期而遇的美好︿︿

▲▼冬山阿源快炒桶仔雞。（圖／部落客Mika授權提供）

撰文攝影／Mika、整理／實習記者陳莉玟

這一天來宜蘭冬山包棟民宿開趴，晚上一群人正糾結著吃什麼？最後決定吃這家「冬山阿源快炒桶仔雞」，臨時找的餐廳沒有太多期待，沒想到意外讓人驚艷，每一道都好好吃，份量也夠大，真的想不到冬山這裡簡直臥虎藏龍，高手都藏在這種小店，Google地圖評分也有4.6顆星！

停車資訊

▲▼冬山阿源快炒桶仔雞。（圖／部落客Mika授權提供）

▲▼冬山阿源快炒桶仔雞。（圖／部落客Mika授權提供）

▲別看這店小小的，旁邊的停車場好寬敞！

▲▼冬山阿源快炒桶仔雞。（圖／部落客Mika授權提供）

菜單

▲▼冬山阿源快炒桶仔雞。（圖／部落客Mika授權提供）

▲這裡的菜單都掛在牆上，而且沒有標價格，老闆真隨性。桶仔雞需要事前預約才能吃到，可惜我們太臨時起意了，下次一定要再來吃。

▲▼冬山阿源快炒桶仔雞。（圖／部落客Mika授權提供）

▲▼冬山阿源快炒桶仔雞。（圖／部落客Mika授權提供）

▲▼冬山阿源快炒桶仔雞。（圖／部落客Mika授權提供）

▲這家店周日公休。

▲▼冬山阿源快炒桶仔雞。（圖／部落客Mika授權提供）

餐點

新疆串串羊

▲▼冬山阿源快炒桶仔雞。（圖／部落客Mika授權提供）

▲新疆串串羊很好吃！濃郁的孜然跟香料味，帶點微辣的口感，很適合下酒配飯。

▲▼冬山阿源快炒桶仔雞。（圖／部落客Mika授權提供）

▲每一塊肉都有串牙籤。

舞動中卷

▲▼冬山阿源快炒桶仔雞。（圖／部落客Mika授權提供）

▲炸過的中卷上面鋪上滿滿的柴魚片，上桌時舞動的柴魚非常吸睛。

▲▼冬山阿源快炒桶仔雞。（圖／部落客Mika授權提供）

▲炸過的中卷保留脆感之餘還有沾醬汁，搭配鹹香的柴魚一起吃，特別鮮。

香煎豬肝

▲▼冬山阿源快炒桶仔雞。（圖／部落客Mika授權提供）

▲這豬肝真的必點，帶點厚度，外層煎得酥脆、裡面保持嫩口，很好吃。

▲▼冬山阿源快炒桶仔雞。（圖／部落客Mika授權提供）

▲灑上白芝麻多了一些香氣加持。

炒飯

▲▼冬山阿源快炒桶仔雞。（圖／部落客Mika授權提供）

▲竟然還有造型，這炒飯太可愛了！

▲▼冬山阿源快炒桶仔雞。（圖／部落客Mika授權提供）

▲炒得粒粒分明，香氣迷人，給的料也很多。

涼拌荷包蛋

▲▼冬山阿源快炒桶仔雞。（圖／部落客Mika授權提供）

▲荷包蛋吃涼拌的？想不到搭配小黃瓜、番茄、洋蔥等一起搭配也很清爽好吃。

▲▼冬山阿源快炒桶仔雞。（圖／部落客Mika授權提供）

香酥豬尾巴

▲▼冬山阿源快炒桶仔雞。（圖／部落客Mika授權提供）

▲喜歡豬尾巴的一定要點這一道，酥炸過後的豬尾巴，外酥裡嫩，滿滿的膠原蛋白。

▲▼冬山阿源快炒桶仔雞。（圖／部落客Mika授權提供）

烤雞湯

▲▼冬山阿源快炒桶仔雞。（圖／部落客Mika授權提供）

▲老闆招待烤雞湯，味道很濃，喝起來很像液體烤雞。

雲南椒麻雞

▲▼冬山阿源快炒桶仔雞。（圖／部落客Mika授權提供）

▲酸辣酥脆，肉質也很嫩。

油條鮮蚵

▲▼冬山阿源快炒桶仔雞。（圖／部落客Mika授權提供）

▲油條和鮮蚵本身就很搭，但做成濕的比較少見，油條雖然不脆，但因為吸飽醬汁，搭配鮮蚵一起吃也別有一番風味。

▲▼冬山阿源快炒桶仔雞。（圖／部落客Mika授權提供）

炒海菜

▲▼冬山阿源快炒桶仔雞。（圖／部落客Mika授權提供）

▲炒海菜蠻少見的，很有脆感，搭配其他時蔬也更有層次風味。

價格
因為牆上菜單沒寫價格，本來有點擔心會很貴，但大家點起來也是沒在客氣！這價格還加了飲料啤酒（很多瓶），共10個人吃，這樣一人不到400元，真的很可以，下次還要再來，這次要事先預約桶仔雞，其他桌都有點，看起來很厲害。

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》

▲▼冬山阿源快炒桶仔雞。（圖／部落客Mika授權提供）

冬山阿源快炒桶仔雞

地址：宜蘭縣冬山鄉香南路
電話：0936－818956
營業時間：12：00－14：00、17：00－20：00（周日公休）

出走是為了更深刻回到原來的位置
MIKA出走美食日誌部落格粉絲團

沒有曹西平的新年...　龍千玉：心裡缺了一塊

