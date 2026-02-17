ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
一秒穿越古裝劇客棧！桃園復古風客家菜　白斬閹雞吃得到油亮雞凍

Darren蘋果樹(阿樹いっき)我是桃園部落客喜歡美食、旅遊、美酒和廟宇文化。

▲▼新梅龍鎮復古餐廳。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳莉玟

「新梅龍鎮復古餐廳」位在桃園三民路上，不只擁有破千則Google評價，整體裝潢更是走一種走進古裝劇客棧的復古風格，主打白斬閹雞、梅干扣肉、客家小炒等經典菜色，開車停車都方便，很適合聚餐、請客以及年節團圓，是許多在地人的口袋名單。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

位置＆交通
新梅龍鎮復古餐廳靠近中央街路口，新永和市場斜對面、全國電子隔壁，地點很好找，開車來也可以停在新永和市場旁的停車場，用餐可以折抵2小時停車費。可搭乘公車至三民路或青溪公園站，下車後步行即可抵達，對於不開車的朋友也很友善。

▲▼新梅龍鎮復古餐廳。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼新梅龍鎮復古餐廳。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼新梅龍鎮復古餐廳。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

營業資訊

▲▼新梅龍鎮復古餐廳。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲中午以及晚上時段都能用餐，假日與年節期間用餐人潮較多，如果有包廂或多人聚餐需求，建議提前訂位。

環境
一走進餐廳，立刻被深色木質調裝潢、宮燈以及圓桌所吸引，整體氛圍就像走進古代客棧。一樓為開放式座位，適合一般家庭或者是朋友聚餐。

▲▼新梅龍鎮復古餐廳。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼新梅龍鎮復古餐廳。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼新梅龍鎮復古餐廳。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼新梅龍鎮復古餐廳。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲挑高空間搭配復古設計，讓用餐的過程多了一份儀式感，難怪牆上掛滿名人來訪合照。

▲▼新梅龍鎮復古餐廳。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲二樓設有多間包廂，隱私感相當不錯，非常適合公司聚餐、家族聚會或年節桌菜。

▲▼新梅龍鎮復古餐廳。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

菜單

▲▼新梅龍鎮復古餐廳。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲以客家料理與中式合菜為主，可以單點，也有桌菜選擇。菜單品項豐富，從白斬雞、梅干扣肉、客家小炒到湯品以及飲品等等都有。

▲▼新梅龍鎮復古餐廳。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼新梅龍鎮復古餐廳。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼新梅龍鎮復古餐廳。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼新梅龍鎮復古餐廳。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼新梅龍鎮復古餐廳。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》

▲▼新梅龍鎮復古餐廳。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼新梅龍鎮復古餐廳。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲牆面上還有些沒有在菜單上面的菜色，除了菜單之外，大家也可以參考看看牆面上的菜色。

▲▼新梅龍鎮復古餐廳。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

點餐方式

▲▼新梅龍鎮復古餐廳。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲現在很多餐廳都使用QR Code點餐，這樣速度也比較快。

▲▼新梅龍鎮復古餐廳。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼新梅龍鎮復古餐廳。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲入座後，會先送上小菜詢問是否加購，如果不要可以請店員收走。這次我們留下的小菜是黃金泡菜以及花生，黃金泡菜鹹甜酸香很開胃。

▲▼新梅龍鎮復古餐廳。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲點餐後上菜速度有夠快，沒有等多久就通通上桌了，想吃白飯的朋友不妨可以選擇豬油拌飯。

▲▼新梅龍鎮復古餐廳。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

菜色

白斬閹雞
來到新梅龍鎮復古餐廳，必點的就是白斬閹雞，外皮油亮還有雞凍，肉質多汁不乾柴，入口能感受到雞汁以及淡淡雞油香氣，即使不沾醬也很好吃，搭配新梅龍鎮自製醃蘿蔔更是加分。

▲▼新梅龍鎮復古餐廳。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼新梅龍鎮復古餐廳。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

梅干扣肉

▲▼新梅龍鎮復古餐廳。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲經典客家菜代表，五花肉滷得入味不死鹹，肥瘦比例剛好；梅干菜吸滿肉汁，配上一碗豬油白飯，在新梅龍鎮完全是白飯殺手等級。

▲▼新梅龍鎮復古餐廳。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

皮蛋地瓜葉

▲▼新梅龍鎮復古餐廳。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲皮蛋地瓜葉是較重口味的青菜料理，使用鹹蛋黃醬底拌炒，加入皮蛋以及地瓜葉，整體風味偏濃郁，適合喜歡重口味的朋友，算是較有特色的一道青菜。

九層塔蛋

▲▼新梅龍鎮復古餐廳。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲意外討喜的一道家常菜，九層塔蛋煎得外層微酥，裡面蛋香蓬鬆，九層塔香氣很明顯，鹹度拿捏得剛好，單吃不會死鹹，配白飯更是加分。

海菜芽吻魚湯

▲▼新梅龍鎮復古餐廳。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲走清爽型湯品路線，湯頭清甜不油膩，搭配前面幾道口味較重的料理剛剛好，熱呼呼的超級暖胃。

熱梅汁

▲▼新梅龍鎮復古餐廳。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲很解膩，酸甜適中，搭配客家料理特別順口，是不少熟客的必點選擇。

雪蓮木耳

▲▼新梅龍鎮復古餐廳。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲雪蓮木耳是甜品，口感滑順清爽，甜度不高，作為餐後收尾剛剛好。

新梅龍鎮

地址：桃園市桃園區三民路二段63號
電話：03－3311933
營業時間：11：00－21：00

DARREN蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化
*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》粉絲專頁

關鍵字： 新梅龍鎮復古餐廳 桃園美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 Darren蘋果樹旅遊玩樂誌

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

