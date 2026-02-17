走春必拍！彰化骨董級消防栓爆紅　列歷史建築

▲彰化縣藝術館前的消防栓列歷史建築附屬設施。（圖／文化局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化藝術館前廣場一座外觀鏽蝕、被巨大透明壓克力箱罩住的消防栓，早已成為熱門打卡點。許多人路過時忍不住停下腳步，好奇這究竟是前衛的裝置藝術，還是某種特殊的公共設施。如今，它不僅是一座見證歷史的「骨董級」消防栓，更正式被彰化縣文化資產審議會決議，納入歷史建築的附屬設施，未來將受到《文化資產保存法》的完整保護，不得任意拆除。

這座消防栓位於廣場人行動線中央，外觀充滿歲月痕跡，推測已矗立數十年之久。隨著廣場多次整修，其位置日益突出，過去不時發生民眾不慎碰撞甚至受傷的意外。為了解決安全問題，彰化縣消防局特別訂製透明壓克力箱將其罩住，並標示「消防栓」字樣以作提醒。事實上，這座老消防栓內部早已鏽蝕，周邊也已有現代消防栓取代其功能，可說已「光榮退役」。

▲彰化縣藝術館前的消防栓爆紅。（資料圖／民眾提供）

然而，這座消防栓的去留，一度引發關注。去年台灣設計展期間，因其獨特造型與透明罩體，吸引許多民眾拍照分享，成為話題焦點。

經文化局文化資產審議會討論。彰化市公會堂雖早在2002年即登錄為歷史建築，但當時的保護範圍僅限主體建物，周邊具時代意義的附屬設施並未納入。經過審議，委員會決議將廣場上的門柱與這座老消防栓，正式列為歷史建築的附屬設施，使其受到《文資法》保護，不得任意拆除或破壞。

文化局表示，取得文資身份後，這些設施不再是單純的擺設或潛在的路障，而是具有法定地位的文化資產。未來任何修復或變動，都必須依《文資法》規定程序提出申請，並由專業人員評估執行，以確保其與歷史建築整體風貌的協調與完整。此舉不僅化解了拆除危機，也讓這座從日治時期留存至今的公會堂及其周邊環境，能夠更完整地保存其歷史紋理與時代記憶。