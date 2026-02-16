ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
寧靜漁村享受海景下午茶！恆春咖啡秘境低消「只要100元」

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

▲▼逗啥。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者陳莉玟

提到恆春，多數人第一時間想到的，還是熱鬧的墾丁大街、南灣的海水藍，或是近幾年開始受到關注的滿洲、萬里桐。但如果你願意把腳步再放慢一點，離開人潮，往更貼近生活的方向走，其實在恆春還藏著一個還沒被大量旅人標記的山海漁港。

這裡沒有華麗的觀光招牌，只有漁村日常、海浪聲與午後緩慢流動的時間。而在這樣的背景裡，有一間靜靜佇立的兩層樓小店「逗啥」，成了旅途中最溫柔的停靠點。

消費方式

▲▼逗啥。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲成人低消為100元，兒童（12歲以下）低消為50元，禁止攜帶外食內用，一樓全面禁菸。

環境介紹
第一次走進山海這一帶，會有一種「是不是走錯路」的錯覺。狹窄的村落道路、低調的民宅、偶爾傳來的海浪聲，直到那棟色彩鮮明、線條俐落的建築出現在眼前，才突然意識到目的地到了。

▲▼逗啥。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

逗啥藏身在漁村裡
兩層樓的建築外觀帶著濃厚的異國感，鮮明卻不張揚，像是一不小心被安放在南國海岸的地中海小屋。從外頭看，已經很難不多看它一眼，但真正走進來，才發現這間店的魅力，遠遠不只外觀。

▲▼逗啥。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

最迷人的地方莫過於戶外空間設計
白色陽傘、鐵製桌椅、低矮的圍牆，讓視線自然地延伸到海平面。坐在戶外，不需要刻意找角度，海就在那裡，風也在那裡。午後的陽光灑在地面上，影子被拉得很長，整個空間帶著一種很剛好的鬆弛感，不是精緻到讓人拘謹，而是會讓人忍不住多坐一會、再點一杯的那種自在。

▲▼逗啥。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼逗啥。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

走進空間裡，會發現這裡的設計並不是隨意堆砌的裝飾，而是充滿故事感的收藏。不論是在戶外座位區，還是室內空間，都能看到大量與船隻、航海有關的元素，這些並不是仿製品，而是老闆多年來慢慢收藏下來的物件。

▲▼逗啥。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼逗啥。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

一樓戶外庭院
還擺放著一台復古三輪車，成了許多旅人忍不住駐足的存在。坐上去、靠著拍，或只是把它當作背景，每一個角度都很上鏡，也難怪成了大家來到這裡一定會打卡的拍照點之一。

▲▼逗啥。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼逗啥。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲如果不想要曬太陽的話，一樓也有室內的空間。

通往二樓的階梯，也不只是單純的動線，而是一條被光線與色彩包圍的拍照場景。階梯兩側的牆面色彩，在陽光照射下呈現出不同層次的光影變化，紅色的鐵梯、綠色的牆面，搭配頭頂乾淨的藍天，隨便一站、一坐，畫面就很完整。

▲▼逗啥。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲不用刻意擺拍，只是順著階梯坐下、靠著牆站著，看向遠方，照片就多了一種隨性又自在的氛圍。

二樓的空間視野更開闊
面海的吧台座位，讓人可以靜靜地看著浪一波一波靠岸。傍晚時分，夕陽慢慢往海平面沉下去，天空的顏色從藍轉橘，再轉成溫柔的金色。這裡不是那種「大家一起搶拍夕陽」的熱門觀景台，而是可以好好坐著、慢慢看夕陽的地方。不需要說話，光是喝著飲料、看著光線變化，就已經很滿足。

▲▼逗啥。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼逗啥。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

這裡沒有過多遮蔽，取而代之的是一整片天空、海面，以及山海漁村最真實的日常風景。白色陽傘整齊排列，在陽光下投下柔和的影子。長木桌與高腳椅沿著欄杆擺放，坐下來的高度，剛剛好可以與海平面平視。海風不疾不徐地吹過，空氣裡混著鹹味與陽光的溫度，讓人一坐下來，就不太想再移動。

▲▼逗啥。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼逗啥。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

靠近欄杆的一側，特別設計成吧台形式，是二樓最受歡迎的位置。坐在這裡，可以靜靜看著漁港裡停泊的船隻、消波塊延伸進海裡的線條，時間彷彿被拉得很慢。即使什麼都不做，只是望著遠方發呆，也是一件很舒服的事。

▲▼逗啥。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼逗啥。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼逗啥。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

另一側望去，則是截然不同的景色。遠方的山巒、漁村街景，甚至是廟宇與正在施工的吊臂，都成了畫面的一部分。這裡看到的，不只是海景，而是山海交會的生活風景，真實又耐看。

▲▼逗啥。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

飲品介紹
很多人第一次來逗啥，會以為它是一間恆春咖啡廳。但真正點單時，才發現這裡的主角其實是台灣最熟悉的銅板美食黑糖綠豆沙牛奶，沒有過多華麗的包裝，就是一杯實實在在、口感綿密的綠豆沙，冰涼卻不死甜，入口是豆香，很適合在南國的午後來上一杯。

黑糖綠豆沙牛奶（80元）

▲▼逗啥。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

除了綠豆沙以外，另一個熱門品項就是虹吸手工美式精品咖啡。熱咖啡緩緩倒入杯中時，蒸氣輕輕升起，空氣裡多了一股溫潤的香氣。那一刻，時間彷彿被拉慢，只剩下咖啡、海景，還有被陽光包圍的午後。也難怪虹吸咖啡會成為這裡的熱門品項之一，它不只是飲品，更是一段讓人願意坐下來、靜靜享受的片刻時光。

虹吸手工美式精品咖啡（120元）

▲▼逗啥。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼逗啥。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

泰國手標奶綠茶（80元）

▲▼逗啥。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲如果是泰奶控的話，他們的泰奶也蠻不錯的。以這樣的價格，卻能坐在面海的位置，看著夕陽慢慢落下，真的會讓人忍不住想說一句「這也太划算了吧」。

逗啥

地址：屏東縣恆春鎮山海路28－1號
電話：08－8869051
營業時間：11：00－19：00（周三公休）

*部落客《黑皮的旅遊筆記》

