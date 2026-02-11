ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
40分鐘一次看完新加坡最精華地標！開箱「克拉碼頭遊船」體驗

嗨~我是珊莎，本身是模特兒跟部落客，一年達成 60 間住宿開箱分享的住宿旅遊小達人， 專職旅遊美食部落客，歡迎來看珊莎的奇幻旅程。

▲▼拉碼頭40分鐘遊船體驗。（圖／部落客珊莎提供）

撰文攝影／混血珊莎的奇幻旅程、整理／實習記者柯珮萱

新加坡夜景哪裡看最美？除了登上金沙酒店觀景台，還可以搭乘克拉碼頭遊船，吹著涼涼的晚風，從河面上以以不同於陸地的視角仰望金沙酒店、魚尾獅和繁華的金融區，那種震撼度完全不同！珊莎整理了如何前往克拉碼頭搭船、購票教學，以及實際搭乘心得，帶大家用40分鐘愛上新加坡的夜晚。

▲▼拉碼頭40分鐘遊船體驗。（圖／部落客珊莎提供）

克拉碼頭遊船交通
搭船的地點就在熱鬧的克拉碼頭（Clarke Quay），交通非常方便，搭地鐵就能輕鬆抵達。搭乘地鐵MRT東北線North East Line，紫色線至Clarke Quay克拉碼頭站（NE5），從C出口或G出口出站後，沿著河畔步行約5分鐘。

售票亭位於Hooters餐廳附近，可以先去換票，等到自己想搭的時間快到再去集合搭船，而克拉碼頭這一區晚上非常熱鬧，有很多酒吧和餐廳，建議大家可以安排晚上來搭船，結束後直接在這邊享用晚餐或小酌一杯。

▲▼拉碼頭40分鐘遊船體驗。（圖／部落客珊莎提供）

價位&預訂方式
現場購票雖然方便，但通常會比線上預訂貴一些，而且旺季時排隊買票很花時間。建議大家出發前先在KKday上買好票。KKday 價格較優惠，且常常會有折扣。

▲▼拉碼頭40分鐘遊船體驗。（圖／部落客珊莎提供）

克拉碼頭遊船路線
這趟約40分鐘的航程採原路折返，帶你穿梭新加坡的新舊時光。遊船從色彩繽紛的克拉碼頭出發，途經歷史悠久的浮爾頓酒店與駁船碼頭，接著駛入視野開闊的濱海灣。沿途最大亮點是能從水上以「獨家正面視角」合影魚尾獅，並近距離仰望壯觀的金沙酒店與藝術科學博物館（大蓮花），一次將新加坡最精華的城市天際線盡收眼底。

▲▼拉碼頭40分鐘遊船體驗。（圖／部落客珊莎提供）

換票流程
在KKday訂好後會收到電子憑證，當天只要去售票櫃檯換成實體票就能登船，免去現場掏錢找零的麻煩。最棒的是，票券在購買後3個月內兌換都有效，行程若因天氣或更改計畫想延後也完全沒問題！這次我們特別選了含飲料的套票，一邊吹著海風一邊啜飲冰涼飲料，真的超級愜意。

▲▼拉碼頭40分鐘遊船體驗。（圖／部落客珊莎提供）

▲▼拉碼頭40分鐘遊船體驗。（圖／部落客珊莎提供）

▲▼拉碼頭40分鐘遊船體驗。（圖／部落客珊莎提供）

遊船亮點
等待時間快到前15分鐘再集合，船家沒有固定發船時間，大概是等人差不多到齊才出發，本來以為我們19：20搭船已經夠晚了，沒想到還是錯過金沙酒店水舞秀就返程了，建議大家想順便看水舞秀的話，19：30之後再搭船最保險。

▲▼拉碼頭40分鐘遊船體驗。（圖／部落客珊莎提供）

▲▼拉碼頭40分鐘遊船體驗。（圖／部落客珊莎提供）

克拉碼頭（Clarke Quay）
出發時會先看到河岸兩旁色彩繽紛的舊店屋（Shophouses），這些曾經是繁忙的舊倉庫，現在搖身一變成為時髦的酒吧和餐廳，晚上燈光打在彩色建築上，倒影非常迷人。

▲▼拉碼頭40分鐘遊船體驗。（圖／部落客珊莎提供）

▲▼拉碼頭40分鐘遊船體驗。（圖／部落客珊莎提供）

駁船碼頭（Boat Quay）&金融區天際線
船行駛經過這裡，畫面非常有張力，眼前是保留著紅瓦斜頂的矮房，也是海鮮餐廳一條街，背後卻是高聳入雲的摩天大樓（新加坡金融中心），這種「新舊交錯」的衝突美是新加坡河最經典的畫面之一。

▲▼拉碼頭40分鐘遊船體驗。（圖／部落客珊莎提供）

▲▼拉碼頭40分鐘遊船體驗。（圖／部落客珊莎提供）

浮爾頓酒店（The Fullerton Hotel）
The Fullerton Hotel前身是新加坡郵政總局，擁有巨大的多立克柱式結構。在夜晚金黃色燈光的襯托下，顯得格外莊嚴華貴，有一種復古電影的氛圍。

▲▼拉碼頭40分鐘遊船體驗。（圖／部落客珊莎提供）

魚尾獅公園（Merlion Park）
魚尾獅必拍正面視角，這是整趟遊船的高潮，平常在岸上只能拍到魚尾獅的側面或背面，但搭船可以開到魚尾獅的正前方，可以清楚看到魚尾獅向海噴水的壯觀模樣，這裡是大家快門按最快的時候，千萬別錯過。

▲▼拉碼頭40分鐘遊船體驗。（圖／部落客珊莎提供）

濱海灣區（Marina Bay）
船隻駛入寬闊的濱海灣後，視野瞬間開闊，金沙酒店（Marina Bay Sands）像一艘巨大的空中帆船，氣勢逼人。藝術科學博物館像一朵巨大的白色蓮花漂浮在水面上。船隻會在濱海灣區迴轉折返。

▲▼拉碼頭40分鐘遊船體驗。（圖／部落客珊莎提供）

▲▼拉碼頭40分鐘遊船體驗。（圖／部落客珊莎提供）

▲▼拉碼頭40分鐘遊船體驗。（圖／部落客珊莎提供）

▲▼拉碼頭40分鐘遊船體驗。（圖／部落客珊莎提供）

▲▼拉碼頭40分鐘遊船體驗。（圖／部落客珊莎提供）

遊船心得
這次搭完船覺得這40分鐘非常值得，我最推薦傍晚夕陽時段（約 18：30－19：00）或夜晚時段（19：30 之後），尤其夕陽時段可以看到天空從藍轉橘，再變成深藍的魔幻時刻。新加坡的夜景是世界級的，各大建築物的燈光亮起，倒映在河面上真的美到不行！

如果運氣好，碰到金沙酒店的水舞燈光秀時間經過（建議搭19：30之後的有機會遇到），更是值回票價。總結來說，新加坡河遊船是一個老少咸宜、CP值很高的行程。不用走路就能把新加坡最精華的地標一次看完，對於自由行走到鐵腿的旅客來說，絕對是最佳的休息兼觀光方式。

新加坡克拉碼頭遊船

克拉碼頭碼頭售票處（Hooters餐廳旁）：3D River Valley Rd, #01－03 Block D新加坡 179023
營業時間 ：每日至21：00止每小時克拉碼頭出發，建議旅客於啟航前15分鐘於售票櫃台兌換憑證，若您預計於13：00上船，請至少在12：45前兌換憑證

