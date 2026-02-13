紐西蘭皇后鎮必解鎖「深夜甜甜圈」　爆漿香草奶油餡太過癮

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者柯珮萱

應該很多人都知道紐西蘭必吃皇后鎮漢堡Fergburger，被美國CNN評選為全世界最好吃的漢堡，不過其實Fergburger還有開了一間Fergbaker、Mrs Ferg和Ferg's Bar都在隔壁而已。此次紐西蘭自由行，朋友Peggy看到我們在皇后鎮打卡之後，馬上留言推薦這間Fergbaker，還說Fergbaker的甜甜圈是全世界最好吃的甜甜圈。

Fergbaker位置

有看到門口的排隊人潮嗎？中間那間藍色裝潢建築的就是紐西蘭皇后鎮必吃漢堡店。這還是過了尖峰用餐時間，其實原本是更多人的。在Fergburger兩邊各是Fergbaker和Mrs Ferg，再過去一間就是Ferg's Bar，整排都是同一個老闆開的，整個街口都是他們的客人。

Fergbaker環境



▲一間麵包店，主要提供各種麵包和甜點，我們下午來買的時候還需要排隊結帳。



▲後方就是他們的烘焙室，可以看到一格一格的麵包放在架上，Fergburger的漢堡麵包也是在這裡製作的。



Fergbaker產品

▲櫃子裡有各種甜食，像是瑪芬、塔、布朗妮、三明治和手工餅乾等，看起來都很好吃。



▲櫃台上面還有可頌麵包，後方也有吐司麵包，應該是想要吃的麵包類都買得到。



▲我們是為了甜甜圈來的。



▲它紙袋正面是Fergburger，背面才是Fergbaker，上面寫著販售的東西，像是派、三明治、麵包和酥餅類。



香草奶油甜甜圈 6.2紐幣（約台幣112元）

我們點的是原味的，它的內餡是香草奶油，吃起來不會肥膩，麵包體是很鬆軟濕潤的，表層的糖霜有增加了一些甜度，不過整體是甜而不膩而且很順口的。不過甜甜圈的東西還是現買現吃比較好吃，因為放久了糖融化會反潮影響口感。

整體心得

可能因為先吃過Fergbaker的甜甜圈被圈粉了，隔幾個小時再去吃Fergburger的時候感覺反而沒有期待中的那麼神！不過如果有來皇后鎮的話，也是很推薦可以來Fergbaker和Fergburger，畢竟是皇后鎮很具代表性的美食，總是要朝聖看看。

Fergbaker

地址：40 Shotover Street, Queenstown 9300紐西蘭

營業時間：06：00～02：00

飛天璇

我用輕鬆的筆調，紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

部落格、粉絲團

