皇后鎮蒸汽船搭乘指南！橫跨絕美瓦卡蒂普湖、享受湖景BBQ

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者柯珮萱

來到紐西蘭南島皇后鎮，除了參加極限運動之外，還有百年蒸汽船體驗，TSS恩斯羅號蒸汽船遊船已經運行了120年，是皇后鎮移動式的地標。搭乘蒸汽船遊船可以一飽瓦卡蒂普湖美景，而且還可以品嚐BBQ百匯吃到飽，觀看剪羊毛秀，順便再買個伴手禮，就是經典的皇后鎮一日遊行程。

▲紐西蘭人也出來享受冬天難得的陽光，整個步調都變得慢活了起來。



▲冬天的皇后鎮氣溫雖然有點低，散步在瓦卡蒂普湖湖畔會覺得格外的悠閒，湖邊有鳥兒飛來飛去，似乎一點都不怕人。

行程方案內容（備註：船班時間會依據季節而有所不同）

1.TSS 恩斯羅號蒸汽船瓦卡蒂普湖觀光之旅（成人2240元／兒童 1162元）

2.TSS 恩斯羅號蒸汽船＋瓦爾特峰農場騎馬之旅（成人4879元／兒童 3972元）

3.TSS 恩斯羅號蒸汽船＋瓦爾特峰農場之旅（成人2811元／兒童 1415元）

4.瓦爾特峰BBQ大餐－TSS 恩斯羅號蒸汽船（成人3428元／兒童 1723元）

5.瓦爾特峰美味 BBQ－皇后鎮精神號（成人 2884元／兒童 1451元）

購票地點

需要先在RealNZ TSS櫃台換取實體票，我們事先在KKday上面訂位，提前半個小時報到，在TSS EARNSLAW INFOCENTRE處理，RealNZ TSS櫃台直接告知訂票號代碼換取實體票。在Klook或是KKday官網訂票會比實體購票還便宜一點，而且也可以省去不懂英文的麻煩，很適合怕麻煩的台灣人。

搭乘地點（瓦卡蒂普湖湖邊的Steamer Wharf碼頭）

每年的冬天6－7月是TSS 恩斯羅號蒸汽船遊船的維修時間，在TSS 恩斯羅號蒸汽船遊船年度維修時間會用Spirit of Queenstown Cruise皇后鎮精神號代替！

行前我們也曾考慮是不是因為TSS 恩斯羅號蒸汽船停駛，所以我們要取消這個行程，但是後來想想既來之則體驗之。因為我相信，行程的美不只是蒸汽船本身，瓦卡蒂普湖應該也是很值得暢遊的景點，搭乘觀光船到島上走走，看看不一樣的紐西蘭之美。

皇后鎮蒸汽船行程船班時間

去程時間：11：00、13：00、17：00、19：00（每天有4個梯次，冬天只有早上行程）

回程時間：14：30、15：30、16：30、19：30、20：30、21：30、22：30（冬天的回程時間會比較早）





▲建議可以早一點報到早一點登船，可以選擇坐在裡面或是外面，如果是坐在裡面的話，推薦靠右邊窗戶的視野是最好的。

▲如果不怕冷的，也可以坐在外面，不過冬天的風有點冷就是了，我們拍拍照就趕快進到裡面了。



販賣部

船上面也有簡單的販賣部，可以買到咖啡飲料和簡單的輕食，不過如果是購買有含BBQ百匯的話，就不要再浪費錢在船上買吃的了。因為去程大概只要30至40分鐘左右的時間，肚子不要吃太飽，否則午餐（或晚餐）就吃不下了。

去程大概30～40分鐘

沿途會有導覽解說，不得不說冬天的紐西蘭真的有一種很浪漫和孤寂的美，遠方都還可以看到白雪皚皚的山頭，真的很浪漫。大概40分鐘左右，我們就抵達瓦爾特峰高地牧場 Walter Peak High Country Farm了。因為是冬天，所以只有上午的團可以參加，所以我們參加的是上午11：00出發的團，所以搭配的是午餐。

BBQ百匯大餐



▲下了船之後隨著導覽人員的指示，直接往左轉走到餐廳，我們要先吃午餐。



▲面湖的那面都是玻璃落地窗設計，如果坐在窗邊的位子還可以一邊吃飯一邊欣賞風景，很愜意。



▲餐廳還滿大的，座位是由店家安排，出示船票讓工作人員看就會帶位到個人的座位區了。



▲百匯區分成兩個區域，可以分散人流。



▲最受歡迎的就是一整排的烤物和炸物，尤其肉類有魚、雞、豬和牛，我覺得食材都很新鮮，肉類都很好吃。



▲熱食也很有誠意，尤其紐西蘭的蔬菜比較少，可以利用吃百匯的機會好好的補充纖維質。



▲生菜沙拉、火腿、冷盤和海鮮類。



▲甜點麵包類種類雖然不多，不過質感都不錯，我們覺得都滿好吃的。



▲滿滿的蛋白質和蔬菜，甜點也好吃，飲料類是不含在百匯裡面的，如果有需要的話要另外單點。



▲吃完飯走出來才發現山景和湖景都好美，光是看著就出神了。



▲如果是購買沒有含BBQ百匯的行程的話，也有騎馬體驗和生態導覽的行程可以搭配。



剪羊毛秀

▲接著我們前往瓦爾特峰牧場區，要去看剪毛秀和牧羊犬表演。



▲小孩子馬上被旁邊的野豬吸引。



▲剪羊毛秀和牧羊犬的表演過程大概只有半個小時，跟清境農場的剪羊毛秀的流程差不多，不過是更為精簡的濃縮版。



▲如果想要買伴手禮的，旁邊有Gift Shop可以選購，不過要特別注意回程的集合時間。



▲如果想要買圍巾和手套這裡也買得到。



▲伴手禮店裡面大概就是衣服、包包、袋子等，都印有紐西蘭特色logo。



▲還有各種紀念品和周邊商品。



▲來到紐西蘭，不要錯過各種綿羊的周邊商品，我真的覺得很可愛，上次來的時候我就買了一隻綿羊娃娃回台灣。

▲回程因為沒有繞道也沒有導覽，所以時間快了許多，大概半個多小時就回到瓦卡蒂普湖碼頭了。



體驗心得

我們是參加上午的行程，回到皇后鎮的Steamer Wharf碼頭大概才下午1點多，原本還想要衝格林諾奇小鎮半日遊。不過因為皇后鎮太美了，湖邊很多特色商店和美食餐廳，走到纜車站也只要10幾分鐘。而且太多皇后鎮還有Fergburger等必吃美食，於是我們就這樣一路吃，一路逛到晚上才回飯店，然後格林諾奇小鎮也來不及去了。

皇后鎮 TSS 恩斯羅號蒸汽船遊船（RealNZ | TSS Earnslaw Queenstown Cruise）

地址： Steamer Wharf, Beach Street, Queenstown 9300紐西蘭

飛天璇

我用輕鬆的筆調，紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

部落格、粉絲團

