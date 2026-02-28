ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
房內獨享地下550公尺深層溫泉！瑞穗民宿每間房都是獨立湯屋

▲▼「元湯溫泉居民宿」花蓮瑞穗溫泉住宿推薦！房內有獨立湯屋，戶外游泳池超美。（圖／部落客周花花提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者蘇相云

瑞穗火車站附近這間「元湯溫泉居」，是近期住過很喜歡的花蓮溫泉民宿，每間房都有設置溫泉水，在房間內就能享受獨立湯屋，戶外區還有超美的景觀游泳池，超適合放鬆度假，早餐更是大量使用花蓮在地食材，很用心的民宿就是必須推薦！

位置＆交通
地址位在花蓮縣瑞穗鄉瑞北1號，也就是台九線那條，距離瑞穗火車站約2公里，開車騎車5分鐘就到，步行的話則需30分鐘左右；車子可以直接停在民宿前的停車場，空間寬敞、停車位多，應該是不用擔心客滿沒位子停。

▲▼「元湯溫泉居民宿」花蓮瑞穗溫泉住宿推薦！房內有獨立湯屋，戶外游泳池超美。（圖／部落客周花花提供）

▲開業沒有太久的元湯溫泉居，空間設備都很新穎，環境整潔也做得不錯。

▲▼「元湯溫泉居民宿」花蓮瑞穗溫泉住宿推薦！房內有獨立湯屋，戶外游泳池超美。（圖／部落客周花花提供）

▲大廳有販售一些花蓮在地伴手禮，部分是市售較為少見的品牌，大家可以多多參考。

元湯溫泉居雙人房
我們這次入住的是13坪的「和式雅緻房」，有私人陽台、溫泉浴缸、泡茶臥榻，兩個人住宿空間十分寬敞，如果是攜帶大型行李箱要完全打開也沒問題，甚至桌子也能一人一張。

▲▼「元湯溫泉居民宿」花蓮瑞穗溫泉住宿推薦！房內有獨立湯屋，戶外游泳池超美。（圖／部落客周花花提供）

▲床墊、枕頭的軟硬度皆是中，我是覺得還蠻好睡的，如果不習慣這種和式床鋪的話，也有洋式房間可供選擇。

▲▼「元湯溫泉居民宿」花蓮瑞穗溫泉住宿推薦！房內有獨立湯屋，戶外游泳池超美。（圖／部落客周花花提供）

▲床頭邊有床頭燈、充電插座、小桌子、電源開關，都是很貼心的巧思。

▲▼「元湯溫泉居民宿」花蓮瑞穗溫泉住宿推薦！房內有獨立湯屋，戶外游泳池超美。（圖／部落客周花花提供）

▲▼「元湯溫泉居民宿」花蓮瑞穗溫泉住宿推薦！房內有獨立湯屋，戶外游泳池超美。（圖／部落客周花花提供）

▲▼「元湯溫泉居民宿」花蓮瑞穗溫泉住宿推薦！房內有獨立湯屋，戶外游泳池超美。（圖／部落客周花花提供）

▲為了響應環保，現在民宿大多不會提供一次性備品，大家記得要自備，其他像是瓶裝水、咖啡、茶包、迎賓小點心仍有提供，公共空間有飲水機可以裝水。

▲▼「元湯溫泉居民宿」花蓮瑞穗溫泉住宿推薦！房內有獨立湯屋，戶外游泳池超美。（圖／部落客周花花提供）

民宿溫泉
房間內就有提供溫泉水，官方介紹是這樣的。本館溫泉抽取深至地下550公尺，於打馬燕構造地塊及紅葉片岩，抽取溫度為41度，為最佳泡湯溫度。瑞穗溫泉屬pH值7.2「中性氯化物泉」，溫泉水色偏黃略帶混濁，以氯離子與碳酸氫根離子為主，水質滑膩，溫度合宜。被認為對皮膚保養有幫助，對風濕症、神經痛也有鎮定作用。

▲▼「元湯溫泉居民宿」花蓮瑞穗溫泉住宿推薦！房內有獨立湯屋，戶外游泳池超美。（圖／部落客周花花提供）

▲▼「元湯溫泉居民宿」花蓮瑞穗溫泉住宿推薦！房內有獨立湯屋，戶外游泳池超美。（圖／部落客周花花提供）

▲出水量很快這點非常加分，大概5分鐘就能放滿泡澡水，所以大家要隨時留意水量。

▲▼「元湯溫泉居民宿」花蓮瑞穗溫泉住宿推薦！房內有獨立湯屋，戶外游泳池超美。（圖／部落客周花花提供）

游泳池
戶外區有游泳池，另一側還有公共泡澡池，對於喜歡游泳、泡溫泉的人來說，光待在民宿裡頭就是超級享受，可以盡情享受放鬆時光。

▲▼「元湯溫泉居民宿」花蓮瑞穗溫泉住宿推薦！房內有獨立湯屋，戶外游泳池超美。（圖／部落客周花花提供）

▲▼「元湯溫泉居民宿」花蓮瑞穗溫泉住宿推薦！房內有獨立湯屋，戶外游泳池超美。（圖／部落客周花花提供）

▲晚上點燈的游泳池也很美。

早餐
早餐大量選用花蓮在地食材，蔬菜、水果都是當地小農種植的，饅頭也是使用瑞穗牧場的牛奶，簡單卻叫人印象深刻。咖啡、豆漿、牛奶擺在自助區，可以自由取用、無限供應。

▲▼「元湯溫泉居民宿」花蓮瑞穗溫泉住宿推薦！房內有獨立湯屋，戶外游泳池超美。（圖／部落客周花花提供）

附近美食景點
位在瑞穗的「元湯溫泉居」，差不多是花蓮、台東的中間位置，很適合當作中間住宿點，光是瑞穗附近景點就不少，像瑞穗牧場、北回歸線標誌公園、大農大富平地森林園區、馬太鞍濕地人氣都很高，推薦這家花蓮瑞穗民宿給大家，尤其喜歡泡溫泉的人更是千萬要收藏！

▲▼「元湯溫泉居民宿」花蓮瑞穗溫泉住宿推薦！房內有獨立湯屋，戶外游泳池超美。（圖／部落客周花花提供）

元湯溫泉居

地址：花蓮縣瑞穗鄉瑞北1號
電話：03－8876866

元湯溫泉居 花蓮旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

