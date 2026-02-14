走春到東京神社「洗錢」求財運　超萌柴犬彩繪玻璃御朱印必收藏

▲潮見龍宮有人工雲海，增添夢幻感。（圖／潮見龍宮提供）

農曆春節期間到東京玩，許多人也會走訪神社、寺院為新年求好運。本篇就整理出東京4間新年走春必去神社，可以為新的一年求取好財運，還能親手製作專屬御守。

▲東京求好財運一定要去小網神社。（圖／小網神社提供）

小網神社

想為新年求好財運，一定要到「小網神社」走一趟。神社相傳創建於1466年，以「強運、避厄」聞名，尤其以提升財運最為靈驗。

來到這裡最重要的祈福儀式，就是到被稱為「洗錢弁天」的洗錢井，在此以清水洗淨硬幣或紙鈔，可祈求財運提升。參拜者會將錢幣放入竹籃，以清水洗淨後晾乾，再收入錢包中。

▲潮見龍宮也可體驗巫女服裝。（圖／潮見龍宮提供）

潮見龍宮

「潮見龍宮」近期備受矚目，這裡不只能祈求孩童平安成長、祈禱良善福緣的參拜之外，還能在奇幻般的雲海中進行冥想、在黃金大注連繩前祈禱、製作專屬御守，或是體驗巫女服裝等多樣活動。

潮見龍宮的最大特色之一在於「雲海參拜」與「黃金大注連繩」。自然界的雲海會受季節與天候影響，但潮見龍宮透過人工營造，常年在參道上出現雲海，參拜者可在夢幻般的空間中進行冥想與靜禱。參拜之餘，這裡也可以自己挑選喜歡的樣式製作獨一無二的御守，為祈福增添儀式感。

▲妙義神社內有可愛的貓咪常駐。（圖／東京駒込妙義神社提供）

妙義神社

位於豐島區的「妙義神社」是東京最古老的神社之一，也是一間以貓為象徵的獨特神社，其中最受遊客歡迎的是黑貓與肉球圖案的御朱印與御守，身為貓奴的你一定要列入行程中。

▲感通寺則有可愛的柴犬彩繪玻璃御朱印。（圖／本妙山髙田感通寺提供）

感通寺

若你是「狗派」，那不妨走一趟位於新宿的「感通寺」。感通寺內常駐親人的柴犬，增添療癒感，且寺院內栽種有櫻花，亦是私房賞櫻景點。寺內的御朱印採用彩繪玻璃風格的剪紙設計，並隨季節呈現不同主題，也成為許多網友心中必收藏的寺院。

