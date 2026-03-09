大窗景俯瞰關門海峽！平價海景迴轉壽司　遠離唐戶市場擁擠人潮

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者蘇相云

山口縣下關市唐戶市場美食，推薦這家有著大片海景的迴轉壽司店「すし遊館 唐戸店」，這間是網路評價不錯的連鎖平價迴轉壽司品牌，在日本很多縣市都有分店據點，因為緊鄰唐戶市場所以生意很好，卻能用更便宜的價格舒適內用吃壽司。

▲位在「卡蒙碼頭（Kamonwharf）」二樓，位置差不多是唐戶市場、関門汽船乘船處中間，假日是全天候營業，下午時段沒有休息。

我們是周日下午2點多前往

沒有提前預約訂位，很幸運的可以直接入座，唐戶市場人氣最高的迴轉壽司應該是市場2樓的「海転からと市場寿司」，相較之下這家客滿機率應該比較低。

室內環境

這裡有大片窗景，可以俯瞰關門海峽海景，這也是我最推薦大家來這裡用餐的原因，老實說我們都覺得唐戶市場的海鮮跟這裡差不多，價格則依每家有所不同，但「すし遊館 唐戸店」有舒適的內用座位區，空調冷氣全都有，還有免費的茶水可以喝，絕對比唐戶市場買完在路邊野餐舒適，尤其適合有帶老人小孩的親子旅客。

使用平板點餐

有中文介面不用擔心看不懂日文，平板菜單頁數很多，我就沒有每一頁都細拍，較為特別的是，菜單上有下關市特有的河豚、章魚、魷魚，吃得在地這點也相當加分。

▲這天我們隨意點了自己想吃的壽司，味道就是穩穩的安全牌，鮮甜度不會高到出眾，但也不會到不新鮮，大概是連鎖迴轉壽司品牌的正常發揮。

黑鮪魚三種拼盤726日圓（約台幣146元）

▲愛吃鮪魚的人可以點，一次能吃到三種不同部位。

美人鰤魚440日圓（約台幣87元）

美人鰤魚是大分縣養殖的鰤魚品牌，以油脂豐富、肉質細緻聞名，但這天吃起來卻沒有這種感覺，讓期待品嚐冬天鰤魚豐厚油脂的我們略感失望。

生蝦440日圓（約台幣87元）

▲愛吃蝦可以點。

鰆魚440日圓（約台幣87元）

▲朋友說鰆魚沒什麼味道，不推這個。

鮭魚卵605日圓（約台幣120元）

▲滿滿鮭魚卵當然好吃。

鮭魚鮭魚卵捲1100日圓（約台幣219元）

▲鮭魚加鮭魚卵的強強組合，美味的品質保證。

心得

如果周末的唐戶市場人太多，每一攤都要排隊，又拿不定主意要買哪家的話，推薦多走幾步路來「卡蒙碼頭（Kamonwharf）」二樓的「すし遊館 唐戸店」，可以舒適坐著吃壽司，品質差不多都是穩穩的，價格也沒有太大差異，推薦這個不一樣的唐戶市場美食新選擇。

すし遊館 唐戸店

地址：山口県下関市唐戸町6－15 カモンワーフ２Ｆ

電話：＋81 83－228－1722

營業時間：11：00～15：30、17：00～21：00，周六／日11：00～21：15

