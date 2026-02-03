萬華「神秘滷雞腳」開攤2小時內必完售！滿滿膠質輕咬骨肉分離

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者蘇相云

走進萬華的夜晚，廣州街夜市總是比其他地方來得熱鬧，攤位還沒全數擺齊，空氣中卻已經開始瀰漫滷汁、炭火與老城區特有的生活氣味，而在華西街夜市前方，有一攤每天只出現短短兩個半小時賣完就收，卻總能吸引熟客排隊的老攤「阿珍滷雞腳」，沒有華麗招牌，也沒有擴音器叫賣，阿珍滷雞腳靠的，是一鍋從下午開始慢慢滾煮的滷汁，還有一碗碗讓人吃過就記住的雞腳，晚來就買不到了。

交通資訊

就在廣州街上，華西街觀光夜市的牌樓正前方，看到大家在排隊的攤販就是了。搭乘捷運龍山寺站（板南線），從1號出口步行約5至7分鐘即可抵達華西街夜市、公車可搭乘至「龍山寺」或「華西街口」站，下車步行即達、開車可利用龍山寺站地下停車場，夜市時段建議搭乘大眾運輸，避免塞車。

▲基本上每天都會營業，但是三大鍋雞腳賣完就收攤，大約一個多小時就賣完。

菜單

阿珍滷雞腳菜單很簡單只賣一種食物，放在鍋中不斷加熱的雞腳，僅賣一種尺寸，一碗170元，我記得我買過大碗100元的時代，建議大家先準備好零錢或鈔票，並且想好要買幾碗，以免耽誤後面排隊大軍的時間。

▲大家都是2～5碗一直買，原本三大鍋雞腳一下就賣完了，以前阿嬤可以打電話預留，現在就是現場排隊賣完就沒了，想吃真的要挑對時間。

▲站在攤位前真的會被香氣香死，雞腳堆得像小山一樣，每一隻都呈現深邃的琥珀色，在夕陽或路燈的照射下閃閃發光，那種油亮感，不是油膩，而是膠質融化後的天然包膜。

▲如果喜歡吃辣的朋友可以請店家包辣椒，這辣椒是真心在辣的生辣椒，加一點點就很夠味，熱熱的吃真的很香。



雞腳170元

乍看之下，雞腳170元似乎不算便宜，但實際拿到手會發現份量給得相當實在。紙碗裡裝得滿滿，每一隻雞腳都滷得均勻，沒有敷衍的小碎料，使用的全都是黑雞爪，皮Q肉質也厚實，滿滿的膠質。一入口，雞皮滑溜地滑進嘴裡，膠質已經完全被煮了出來，在嘴唇上形成一層保護膜，抿一下嘴唇，真的會黏住！

雖然軟爛，但神奇的是雞腳還保有完整的形狀，咬下去時，皮與筋輕易地與骨頭分離，完全不需要費力撕咬，讓我明明逛完夜市回到家，又忍不住吃了快1／3碗，真的是超涮嘴，第一口是滷汁的醬香、接著是中藥材的溫潤氣味最後留下的是雞腳本身的甜味與膠質口感。

心得感想

阿珍滷雞腳的魅力，不在於多新奇，而在於穩定，每天同一個時間、同一鍋滷汁、同樣的品質，讓熟客知道什麼時候來、會吃到什麼味道。在艋舺這樣的老城區，能夠長時間被記住的小吃，往往都是這種默默累積信任的攤位，不是噱頭取勝，而是靠時間慢慢沉澱出來的味道，記得要早點到，晚來吃不到。

阿珍滷雞腳

地址：台北市萬華區廣州街192號中間段前

電話：0905－235235

營業時間：16：00～18：30

