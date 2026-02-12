策馬特「車站大街」散策覓食攻略！馬特洪峰博物館必逛

"Hi, 我是Leo、旅遊部落格Travel with Leo的經營者，旅行足跡遍及德國、奧地利、荷蘭、法國、澳洲等九國，超過70個城市，歡迎來到我在ETtoday旅遊雲的小天地，與我一起探索歐洲與澳洲的點滴。

撰文攝影／Travel with Leo、整理／實習記者蘇相云

策馬特是山區小鎮、腹地不大，主要大街就兩條：車站前面、通往主要教堂Pfarrkirche St. Mauritius的車站大街（Bahnhofstrasse），以及緊鄰主要河流Mattervispa、拍攝馬特洪峰黃金日出必訪的Uferweg，本文的主角當然就是車站大街了。這篇文章會先介紹車站大街的沿途景色，也會推薦適合跟馬特洪峰合影的巧克力購買方式，再介紹我非常喜歡的策馬特博物館，這博物館也是城區屈指可數的室內景點！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

策馬特車站大街

車站大街就是馬特洪峰車站往南到教堂Pfarrkirche St. Mauritius的大街，沿途商店林立，除了有知名連鎖超市Coop、咖啡館、餐廳、酒館跟麥當勞，Mammut長毛象跟Montbell也在這邊。如果要去高納葛拉特（Gornergrat），也是由車站外面的齒軌列車站上車。

基本上這條街就是策馬特自由行必經之路，可以滿足生活的大小事，迪卡儂或者連鎖超市Migros離大街也都不遠。街道的盡頭是另一個我超推的景點「馬特洪峰博物館」，旁邊有一個熱門的到此一遊拍照點「土撥鼠雕塑」。在車站附近的山坡有機會可以看到黑鼻羊，有興趣的話可以在附近走走、碰碰運氣！

▲無所不在的瑞士國旗。

▲頗古老的木屋。

▲這花台有種難以言喻的美感。

▲這棟建築兩邊頂樓有點像布拉格火藥塔。

▲傍晚比較冷清了，夏天日落很晚！

車站大街南緣

車站大街的南緣是Pfarrkirche St. Mauritius，旁邊是等等會介紹的策馬特博物館，教堂旁邊的道路是教堂街（Kirchstrasse），可以通到拍攝黃金日出的熱門區域：教堂橋。在大街走累了可在教堂外面的教堂廣場休息一下，教堂內部非常樸素，可以順道看一下，但不用特意安排。有到這邊的話就再往南走幾步路到Viewpoint Matterhorn，由那邊欣賞馬特洪峰還蠻不錯的，也算是小小的鬧區，有一些酒館與餐廳。

▲這邊就是車站大街最南緣了，玻璃圓頂建築是策馬特博物館。

▲策馬特博物館旁邊的土撥鼠裝置藝術。

▲Pfarrkirche St. Mauritius。

▲教堂內部。

▲Viewpoint Matterhorn。

▲害羞的馬特洪峰。

▲這區也有一些餐廳。

Oberdorfstrasse

由這邊再往南走可以通到Oberdorfstrasse，這邊旅館眾多，繼續直行就可以匯入河畔步道，屆時可以過橋到冰川天堂的纜車站，再往南能到格納峽谷。前面有提到策馬特車站附近有機會看到黑鼻羊（Valais Blacknose），我沒特意晃過去，倒是在Oberdorfstrasse的邊坡看到肆意覓食的羊群，距離有點遠就是了。

馬特洪峰巧克力

通常到策馬特都會想買包裝盒上有馬特洪峰的巧克力來跟馬特洪峰合影，瑞士政府規定只有在瑞士生產的產品才能將在包裝呈現馬特洪峰，三角巧克力（Toblerone）已經不在瑞士生產，我在Coop、Migros跟Denner找到的三角巧克力都已經使用新包裝。

如想在市區買到有馬特洪峰包裝的巧克力又懶得找，可以去車站大街上的Fuchs買白巧克力，它們的產品依然在瑞士生產，包裝上有馬特洪峰，但是可能容易融化。我們只是拿那包裝跟馬特洪峰合影，巧克力融化也無傷大雅，快點吃掉就好。另一種選擇是去Coop或Migros買Kambly的馬特洪峰造型巧克力餅乾，我是在因特拉肯買到的。又或者瑞士蓮巧克力專賣店也可以買到馬特洪峰包裝的巧克力，車站大街有一間。

▲Fuchs的巧克力。

▲Kambly的馬特洪峰巧克力餅乾。

▲在瑞士蓮很容易找到馬特洪峰包裝。

▲現在只能買到這種三角巧克力包裝。

策馬特博物館

位於車站大街南邊盡頭的策馬特博物館（Matterhorn Museum－Zermatlantis）是我很推的策馬特景點，博物館規模不大而且15：00才開門，很值得一逛。裡面展覽的主題就是策馬特與馬特洪峰發展的各種面向，重點當然就是登山與觀光。

除了介紹知名的攻頂人物、首次攻頂的相關爭議，也展示不少山區生活的文物以及登山用品的演進史，超有趣的，推薦給熱愛山林的旅人。這博物館也是策馬特自由行的雨備重點景點，這小鎮的熱門景點都很吃天氣，雨天真的無處可去，這邊是屈指可數的室內景點。

▲策馬特博物館。

▲凶巴巴的阿爾卑斯羱羊（Capra ibex）。

介紹

進到博物館之後先購票再寄放行李，憑瑞士旅遊通行證可以免費參觀。博物館的主要展區在地下層，建議停留時間至少45分鐘，可以的話就待1小時。展覽沒有強制的動線，建議下去之後先看看一些古老的影像或歷史文物，可以看到久遠之前的高納葛拉特區域與現在的對照，也有展示1930年代至近代的登山鞋演變，頗有趣。

另一個主題就是馬特洪峰的首次攻頂爭議，博物館會採訪各方人員，畢竟事過境遷，很難簡單論斷是非，首次攻頂馬特洪峰的登山家是英國的Edward Whymper，他於1865年與其他六人成功由Hörnli山脊路線攻頂，但回程時因為意外造成四人死亡，細節已經不得而知，但存活的三人（含 Edward Whymper）在當時也飽受非議。

▲策馬特博物館一角。

▲高納葛拉特齒軌列車的演進。

▲山頂車站對照圖，由圖可知車站與軌道的位置有調整過。

▲初次攻頂人員的後代。

▲登山鞋的演進。

▲水壺的演進。

其他展覽內容

另一個重點展覽內容就是介紹知名的攻頂人士，例如：Lucy Walker第一位攻頂馬特洪峰的女性登山家Yvette、Vaucher第一位由「北壁」攻頂馬特洪峰的女性登山家，這路線難度很高，除了登山家，當然也會介紹以前的山區生活、旅遊發展史等等。以前的鞋匠很重要，工欲善其事必先利其器，需要鞋匠為登山者量身打造鞋子，提高攻頂的機會。

策馬特現在一年四季都適合旅遊，但直到1927年前後，遊客都只於夏天「農忙」時期造訪，沒空理這些「陌生人」。雖然當時高納葛拉特鐵道已經開通，還是有人會以騾子載貴婦上山，就像現在還是有人會徒步上山，女性就在沿途休息點販賣茶水、紀念品。

▲這邊都是在講知名的攻頂人士。

▲左邊是Yvette Vaucher，右邊是Lucy Walker。

▲鞋匠很重要。

▲典型的山區小屋。

▲以前上山的交通工具。

心得

策馬特城區其實蠻小的，由車站大街走到盡頭就是核心區域了，長度不到2公里，麻雀雖小、五臟俱全，絕大多數旅行用品都能買到，只是瑞士物價超高，還是由台灣帶過來比較好。這天最重要的其實是巧克力採購地點，瑞士已經很難買到有馬特洪峰包裝的三角巧克力，本文介紹的替代品可以參考一下！至於馬特洪峰博物館，有機會的話一定要去走走，蠻適合結束上午山上行程後去逛逛，反正要覓食或採購通常也是到車站大街。

Matterhorn Museum－Zermatlantis

地址：Kirchpl. 11, 3920 Zermatt, 瑞士

營業時間：15：00～18：00

*旅遊雲專欄作家《Travel with Leo》現有經營：部落格、FB

【你可能也想看】

►北法濱海小鎮「敦克爾克」深度遊規劃！從二戰博物館到核心城區

►館藏竟是拿破崙掠奪而來！梵谷莫內、壯觀城鎮模型盡在里爾美術宮

►奧地利第二大城散步攻略！走進二戰隧道遺跡、花錢贖回的倖存地標

