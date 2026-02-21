ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

奧地利最高建築「多瑙河塔」！還能挑戰165公尺高空溜滑梯

Travel with Leo

Travel with Leo Travel with Leo

"Hi, 我是Leo、旅遊部落格Travel with Leo的經營者，旅行足跡遍及德國、奧地利、荷蘭、法國、澳洲等九國，超過70個城市，歡迎來到我在ETtoday旅遊雲的小天地，與我一起探索歐洲與澳洲的點滴。

▲▼維也納多瑙河塔觀景台介紹。（圖／部落客travel with leo提供）

撰文攝影／Travel with Leo、整理／實習記者柯珮萱

位於維也納市區北邊多瑙公園（Donaupark）的多瑙河塔（Donauturm）雖然不是名聞遐邇的高塔，卻也是維也納的熱門景點，而且有設置溜滑梯。它不在維也納核心城區，但由市中心過來還蠻方便的，只是要轉搭公車。

平心而論，如果只在維也納待3天左右，是不用特地過來，但它晚上也有開放，其實不會占用白天的遊玩時間，這一篇文章會先簡單介紹多瑙河塔的歷史，再分享觀景台景色跟參觀資訊。先提醒一點多瑙河塔的拍攝方向是由東北往西南方、早上順光，傍晚光線也可以，盡量避免下午光線很強時造訪。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

多瑙河塔漫遊
於1964年落成的多瑙河塔是為了當年的維也納國際園藝展而建，當年只花了20個月就完工、非常讓人佩服。這在當年是非常大幅度的都市計畫，將100公頃左右的垃圾掩埋場、雜亂的居民區改造為公園，為維也納人提供一處宜人的休憩園地。高約252公尺的多瑙河塔至2025年12月止是奧地利最高的建築，遊客造訪的觀景台與餐廳區域位於150－170公尺處。

距離最近的地鐵站是 Kaisermühlen VIC
由那邊搭約5－7分鐘的20A公車就可到 Donauturm，下車後便是多瑙河塔，仔細觀察塔頂可以看到溜滑梯，等等再介紹。

▲▼維也納多瑙河塔觀景台介紹。（圖／部落客travel with leo提供）

▲多瑙河塔。

▲▼維也納多瑙河塔觀景台介紹。（圖／部落客travel with leo提供）

▲觀景台區域。

▲▼維也納多瑙河塔觀景台介紹。（圖／部落客travel with leo提供）

▲溜滑梯。

風大時會超冷
進入多瑙河塔後，順著動線就可以搭乘電梯到高約150公尺的觀景台，最下層的觀景台內部平凡無奇、沒啥好看的，可以走到戶外露天區域眺望南邊的維也納市區天際線。即使夏天造訪，還是建議攜帶薄外套。

▲▼維也納多瑙河塔觀景台介紹。（圖／部落客travel with leo提供）

▲平凡無奇的觀景台。

多瑙河塔離核心城區有一大段距離
雖然觀景台有標示哪邊可以看到聖史蒂芬大教堂，但不熟悉維也納或者沒有長焦段鏡頭還是很難辨認出地標。除了勉強可以認出聖史蒂芬大教堂就是了，依稀也可看到維也納市政廳、沃蒂夫教堂、Spittelau 焚化爐（Spittelau incinerator）等等，Spittelau焚化爐是百水先生的代表性作品。

▲▼維也納多瑙河塔觀景台介紹。（圖／部落客travel with leo提供）

▲前方望出去可以看到聖史蒂芬大教堂。

▲▼維也納多瑙河塔觀景台介紹。（圖／部落客travel with leo提供）

▲沒特別研究這教堂是什麼。

▲▼維也納多瑙河塔觀景台介紹。（圖／部落客travel with leo提供）

▲焦段200mm的全片幅鏡頭勉強可以拍到聖史蒂芬大教堂。

▲▼維也納多瑙河塔觀景台介紹。（圖／部落客travel with leo提供）

▲左邊尖塔是維也納市政廳、右邊是沃蒂夫教堂。

▲▼維也納多瑙河塔觀景台介紹。（圖／部落客travel with leo提供）

▲這教堂是鄰近多瑙河的聖方濟各堂。

▲▼維也納多瑙河塔觀景台介紹。（圖／部落客travel with leo提供）

▲Spittelau焚化爐。

▲▼維也納多瑙河塔觀景台介紹。（圖／部落客travel with leo提供）

▲純粹分享維也納的天際線，沒啥特別的建築。

室內觀景台
如果覺得戶外觀景區域太冷而且不介意被玻璃遮擋視線或者有反光的影響，可以上到高一點的室內觀景台，一路往上走就可以看到咖啡館、餐廳、室內觀景區域等等。

在下層觀景台走一圈一定會注意到外面有一個超大的管線，那是溜滑梯（Turm Slide），順著動線由下層往上走就可以看到售票處，有興趣的話可以嘗試看看，票價不便宜。這個溜滑梯是2023年的11月加上去的，總長度約150公尺，可以讓懶人由165公尺處滑到高約150公尺的下層觀景台，就是一個噱頭，我覺得歐洲人對溜滑梯有一種莫名的狂熱。

▲▼維也納多瑙河塔觀景台介紹。（圖／部落客travel with leo提供）

▲購票處，也可在官網購買。

▲▼維也納多瑙河塔觀景台介紹。（圖／部落客travel with leo提供）

▲也是溜滑梯。

▲▼維也納多瑙河塔觀景台介紹。（圖／部落客travel with leo提供）

▲由這邊溜下去。

▲▼維也納多瑙河塔觀景台介紹。（圖／部落客travel with leo提供）

▲上層觀景台。

▲▼維也納多瑙河塔觀景台介紹。（圖／部落客travel with leo提供）

▲多瑙河塔模型。

心得
雖然多瑙河塔是奧地利第一高塔、視野也不錯，但畢竟離市區遠了一點、無法近距離看到重要地標，我比較推薦的瞭望點是聖史蒂芬大教堂的南塔，再來則是熊布朗宮的Gloriette Schönbrunn，想參觀這邊建議安排傍晚，既不會影響白天的行程又可以欣賞夕陽。

多瑙河塔

地址：Donauturmplatz 1, 1220 Wien, 奧地利
開放時間：10：00－22：00
票價：€ 18（約台幣664元），溜滑梯另外購票（可於購買相關票券：Slide Tickets）
建議停留時間：45－60分鐘

*旅遊雲專欄作家《Travel with Leo》現有經營：部落格FB

【你可能也想看】

►北法濱海小鎮「敦克爾克」深度遊規劃！從二戰博物館到核心城區
►館藏竟是拿破崙掠奪而來！梵谷莫內、壯觀城鎮模型盡在里爾美術宮
►奧地利第二大城散步攻略！走進二戰隧道遺跡、花錢贖回的倖存地標

關鍵字： 多瑙河塔 奧地利旅遊 達人旅遊 旅遊情報 國外特色系列 travel with leo

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【柴柴也拜年】柴柴被抱起雙手合十要紅包 爸還幫配狗語XD

推薦閱讀

法國冷門好逛景點！二戰時幾乎被夷為平地　諾曼第康城一日遊攻略

法國冷門好逛景點！二戰時幾乎被夷為平地　諾曼第康城一日遊攻略

揭露納粹佔領下真實秘辛！荷蘭抵抗博物館　抓空檔偷聽王室廣播

揭露納粹佔領下真實秘辛！荷蘭抵抗博物館　抓空檔偷聽王室廣播

巴黎最清幽莫內美術館！近賞《印象·日出》曾失蹤五年才被尋獲

巴黎最清幽莫內美術館！近賞《印象·日出》曾失蹤五年才被尋獲

從拿破崙劫掠到文物回歸！比利時格羅寧格博物館百年故事揭密　

從拿破崙劫掠到文物回歸！比利時格羅寧格博物館百年故事揭密　

台北近郊「3條不爆汗健行路線」推薦

台北近郊「3條不爆汗健行路線」推薦

奧地利最高建築「多瑙河塔」

奧地利最高建築「多瑙河塔」

米其林必比登8連霸餐廳一次看

米其林必比登8連霸餐廳一次看

台中千層控激推「不輸日本Harbs」！

台中千層控激推「不輸日本Harbs」！

2025新開幕人氣餐廳整理

2025新開幕人氣餐廳整理

中永和毛爸媽早午餐祕密基地！

中永和毛爸媽早午餐祕密基地！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

全台5家必比登牛肉麵整理包

台北4大「山林親水步道」懶人包

新竹不再是美食沙漠「15家獲必比登」

客訴「21萬極光團」飛機故障行李不見　旅行社喊冤：我們也受害

阿里山賞櫻2日玩法　夜賞昭和櫻

過年喝「金桔蘋安」！手搖飲開運新品整理　有飲推大吉大栗奶茶

水岸咖啡隱身山林　還能踩船遊湖餵鴨放電

米其林必比登8連霸餐廳一次看

東螺溪8.3公里親水廊道成走春新熱點

彰化283公頃花海接力盛開　走春直接衝這

熱門行程

最新新聞更多

台北近郊「3條不爆汗健行路線」推薦

奧地利最高建築「多瑙河塔」

米其林必比登8連霸餐廳一次看

台中千層控激推「不輸日本Harbs」！

2025新開幕人氣餐廳整理

中永和毛爸媽早午餐祕密基地！

冬季濕地探秘　白鷺鷥與水雉共舞

阿里山賞櫻2日玩法　夜賞昭和櫻

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366