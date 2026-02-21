奧地利最高建築「多瑙河塔」！還能挑戰165公尺高空溜滑梯

"Hi, 我是Leo、旅遊部落格Travel with Leo的經營者，旅行足跡遍及德國、奧地利、荷蘭、法國、澳洲等九國，超過70個城市，歡迎來到我在ETtoday旅遊雲的小天地，與我一起探索歐洲與澳洲的點滴。

位於維也納市區北邊多瑙公園（Donaupark）的多瑙河塔（Donauturm）雖然不是名聞遐邇的高塔，卻也是維也納的熱門景點，而且有設置溜滑梯。它不在維也納核心城區，但由市中心過來還蠻方便的，只是要轉搭公車。

平心而論，如果只在維也納待3天左右，是不用特地過來，但它晚上也有開放，其實不會占用白天的遊玩時間，這一篇文章會先簡單介紹多瑙河塔的歷史，再分享觀景台景色跟參觀資訊。先提醒一點多瑙河塔的拍攝方向是由東北往西南方、早上順光，傍晚光線也可以，盡量避免下午光線很強時造訪。

多瑙河塔漫遊

於1964年落成的多瑙河塔是為了當年的維也納國際園藝展而建，當年只花了20個月就完工、非常讓人佩服。這在當年是非常大幅度的都市計畫，將100公頃左右的垃圾掩埋場、雜亂的居民區改造為公園，為維也納人提供一處宜人的休憩園地。高約252公尺的多瑙河塔至2025年12月止是奧地利最高的建築，遊客造訪的觀景台與餐廳區域位於150－170公尺處。

距離最近的地鐵站是 Kaisermühlen VIC

由那邊搭約5－7分鐘的20A公車就可到 Donauturm，下車後便是多瑙河塔，仔細觀察塔頂可以看到溜滑梯，等等再介紹。

▲多瑙河塔。

▲觀景台區域。

▲溜滑梯。

風大時會超冷

進入多瑙河塔後，順著動線就可以搭乘電梯到高約150公尺的觀景台，最下層的觀景台內部平凡無奇、沒啥好看的，可以走到戶外露天區域眺望南邊的維也納市區天際線。即使夏天造訪，還是建議攜帶薄外套。

▲平凡無奇的觀景台。

多瑙河塔離核心城區有一大段距離

雖然觀景台有標示哪邊可以看到聖史蒂芬大教堂，但不熟悉維也納或者沒有長焦段鏡頭還是很難辨認出地標。除了勉強可以認出聖史蒂芬大教堂就是了，依稀也可看到維也納市政廳、沃蒂夫教堂、Spittelau 焚化爐（Spittelau incinerator）等等，Spittelau焚化爐是百水先生的代表性作品。

▲前方望出去可以看到聖史蒂芬大教堂。

▲沒特別研究這教堂是什麼。

▲焦段200mm的全片幅鏡頭勉強可以拍到聖史蒂芬大教堂。

▲左邊尖塔是維也納市政廳、右邊是沃蒂夫教堂。

▲這教堂是鄰近多瑙河的聖方濟各堂。

▲Spittelau焚化爐。

▲純粹分享維也納的天際線，沒啥特別的建築。

室內觀景台

如果覺得戶外觀景區域太冷而且不介意被玻璃遮擋視線或者有反光的影響，可以上到高一點的室內觀景台，一路往上走就可以看到咖啡館、餐廳、室內觀景區域等等。

在下層觀景台走一圈一定會注意到外面有一個超大的管線，那是溜滑梯（Turm Slide），順著動線由下層往上走就可以看到售票處，有興趣的話可以嘗試看看，票價不便宜。這個溜滑梯是2023年的11月加上去的，總長度約150公尺，可以讓懶人由165公尺處滑到高約150公尺的下層觀景台，就是一個噱頭，我覺得歐洲人對溜滑梯有一種莫名的狂熱。

▲購票處，也可在官網購買。



▲也是溜滑梯。

▲由這邊溜下去。

▲上層觀景台。

▲多瑙河塔模型。

心得

雖然多瑙河塔是奧地利第一高塔、視野也不錯，但畢竟離市區遠了一點、無法近距離看到重要地標，我比較推薦的瞭望點是聖史蒂芬大教堂的南塔，再來則是熊布朗宮的Gloriette Schönbrunn，想參觀這邊建議安排傍晚，既不會影響白天的行程又可以欣賞夕陽。

多瑙河塔

地址：Donauturmplatz 1, 1220 Wien, 奧地利

開放時間：10：00－22：00

票價：€ 18（約台幣664元），溜滑梯另外購票（可於購買相關票券：Slide Tickets）

建議停留時間：45－60分鐘

