兩小時內走遍全荷蘭！俯瞰1：25微縮世界　海牙一日遊必存景點

"Hi, 我是Leo、旅遊部落格Travel with Leo的經營者，旅行足跡遍及德國、奧地利、荷蘭、法國、澳洲等九國，超過70個城市，歡迎來到我在ETtoday旅遊雲的小天地，與我一起探索歐洲與澳洲的點滴。

撰文攝影／Travel with Leo、整理／實習記者柯珮萱

海牙雖然是荷蘭大城，觀光資源遠不如阿姆斯特丹豐富，除了必去的莫瑞泰斯皇家美術館、我大推的汽車博物館－勞烏曼博物館，本文的主角「馬德羅丹小人國（Madurodam）」也很值得一遊。

展示超多荷蘭代表性建築的模型

例如荷蘭國家博物館、水壩廣場、地獄之門等等，熟悉荷蘭旅遊的人一定會看得津津有味，園區有完整的介紹、不會看得莫名所以。它的園區位於海牙市區的西北方、剛好在市區與濱海區域席凡寧根的中間，可以一起安排，兩者在同一個路面電車路線上。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

馬德羅丹小人國（Madurodam）

跟莫瑞泰斯皇家美術館可並列為兩大海牙必去景點，Madurodam得名自二戰時抵抗納粹政權的荷蘭反抗軍中的一位法律系學生George Maduro，後來死於慕尼黑惡名昭彰的達豪集中營。他的雙親為了紀念他，於1952年時捐助建立的這個小人國。

小人國園區不大，但有琳瑯滿目的荷蘭地標，包含史基浦機場、荷蘭國家博物館、水壩廣場、烏特勒支聖馬丁主教座堂塔樓、地獄之門等等，蠻有趣的，大小比例都是1：25，慢慢逛的話大約2小時。逛完之後如果有多餘時間，可搭乘路面電車到等等介紹的席凡寧根，馬德羅丹小人國算是位於海牙市區跟席凡寧根的中間。

馬德羅丹小人國代表性地標

阿姆斯特丹是荷蘭首都，小人國也有不少它的建築，例如水壩廣場、海尼根體驗館、荷蘭國家博物館。水壩廣場是阿姆斯特丹必去景點，也是阿姆斯特丹王宮所在地，小人國的王宮模型維妙維肖，金色欄杆的陽台、入口的七個拱門都符合建築本體樣貌。

保存「夜巡」、「倒牛奶的女僕」、「小街」的荷蘭國家博物館也很像，硬要挑毛病就是博物館前的「I amsterdam」標語早就被移除了，至於海尼根體驗館也跟建築本體很像，算是啤酒愛好者造訪阿姆斯特丹的必訪景點，我個人是沒有很愛就是了！

▲水壩廣場與阿姆斯特丹王宮。

▲阿姆斯特丹王宮入口的七個拱門。

▲這是我大推的荷蘭博物館，小人國內的除了有建築本體的模型，也沒忘掉園區內展示的複製船－Amsterdam，非常細心。

▲海尼根體驗館。

▲荷蘭國家海事博物館。

▲萊登廣場上的阿姆斯特丹美國克萊頓酒店。

▲史基浦機場。

荷蘭的城堡

雖然不如法國、英國、德國、西班牙有名，還是有幾個很值得參觀，最知名的就是位於穆登小鎮（Muiden）的穆登城堡（Muiderslot），這個城堡是具備防禦用途的、不只是貴族居住的豪宅，很值得參觀。可惜的是沒看到另一個荷蘭代表性古堡，烏特勒支近郊的德哈爾城堡。

▲穆登城堡。

烏特勒支聖馬丁主教座堂塔樓

說到烏特勒支，當然不能錯過它的鐘樓，高達112公尺的烏特勒支聖馬丁主教座堂塔樓是荷蘭代表性鐘樓，可以參加導覽登上它的觀景台，沒有電梯、只能跟隨導遊爬上超過400階的階梯，但不會很累啦！途中會休息多次、介紹鐘樓的歷史，是我大推的烏特勒支景點。

▲烏特勒支聖馬丁主教座堂塔樓。

▲烏特勒支中央車站。

▲豪達市政廳，我沒去過這個以起司聞名的城鎮，但有看過這個超級吸睛的市政廳的照片，也算是小人國的拍照亮點。

馬德羅丹小人國位於海牙

這個城市也是荷蘭大城、有不少地標，最知名的當然就是國際法庭所在地：和平宮，我只在外圍拍照、不曾入內。海牙最知名的博物館是莫瑞泰斯皇家美術館，裡面的「台夫特一景」、「戴珍珠耳環的少女」、「杜爾博士的解剖學課」，都是荷蘭國寶。通常到莫瑞泰斯皇家美術館都會順道參觀附近的購物拱廊，馬德羅丹小人國也有它的模型。

▲和平宮。

▲連大門都不放過。

▲莫瑞泰斯皇家美術館。

▲Passage 購物拱廊。

馬斯垂克

我大推的荷蘭城市，馬德羅丹小人國也沒錯過這一個非常富異國風情的荷蘭邊境大城。地獄之門是以前的城門，之所以稱為「地獄」是黑死病肆虐時期，都是經由這個城門將屍體運出城外，稱為地獄之門超級貼切！

另一個馬斯垂克地標是聖母大教堂，它的歷史很悠久、可追溯到11世紀，外觀為羅馬樣式、看起來很像堡壘，它因靠近河岸而馬斯垂克自古以來又是兵家必爭之地，教堂有陣子確實有軍事用途，高塔也可用來監控默茲河動態。

▲右邊的城門是地獄之門。

▲聖母大教堂。

▲左邊是地獄之門，這是教堂後面。

歐洲之桅

位於鹿特丹的歐洲之桅是為了1960年在鹿特丹舉辦的荷蘭國際園藝博覽會而建的，最高處約185公尺，是鹿特丹必去景點跟地標。歐洲之桅旁邊還有兩大鹿特丹地標：伊拉斯謨橋、方塊屋，前者是鹿特丹的天鵝橋、搭船到小孩堤防一定會看到，後者可說是荷蘭最知名的住宅設計，可以付費參觀其中幾間，我沒去過。

▲左邊是歐洲之桅。



▲方塊屋。



▲伊拉斯謨橋。



▲這邊還有一個很特別的ㄇ字型的菜市場，色彩繽紛的拱頂滿是花卉蔬果裝置，超完美復刻了鹿特丹的市集市場。

荷蘭是新教國家

教堂大多不如德國、法國、西班牙等國家宏偉，但有一個代表性的哥德樣式天主教大教堂：聖約翰天主教堂（Sint-Janskathedraal）。我沒去過大教堂所在的荷蘭第四大城：斯海爾托亨博斯（’s-Hertogenbosch），它的模型很值得看，不管是教堂的飛扶壁或者彩繪玻璃都非常逼真。

▲聖約翰天主教堂。

▲哥德教堂的飛扶壁。

▲連彩繪玻璃都不放過。

馬德羅丹小人國園區漫遊

模型大致可以分為歷史古蹟跟比較現代化的建築，我比較有興趣的是前者，沒花太多時間在現代化建築的區域，那邊有些互動設施，小孩應該會蠻喜歡的！總之這是一個走走拍拍、可以輕鬆玩的景點，沒有太多知識要吸收、我很愛。

▲天氣還不錯，早上在席凡寧根可是淒風苦雨。

▲小人國的入口。

▲沒仔細看這個骨董飛機的型號。

▲港口區域有一些互動設施。

▲前方是紀念品販賣區。

▲這個 Thalys 列車已經被併入 Eurostar，紅色塗裝已經是歷史了。

席凡寧根（Scheveningen）

海牙瀕臨北海的濱海遊憩區，以前是小漁村，現在搖身一變成為荷蘭夏季的渡假勝地，賭場、購物中心跟高級飯店應有盡有，就是個很商業化的沙灘！到席凡寧根也是搭Tram 9、跟馬德羅丹小人國同一個路線，用Google Maps規劃即可。

如果規劃海牙一日遊，除非想搜集景點或很愛海邊，是不用特地過來，我來過兩次、天氣都很差，如果天氣還不錯是可以考慮過欣賞夕陽！

整體心得

對於走遍荷蘭大多數經典景點的我來說，馬德羅丹小人國是個很有趣的地方，可以欣賞眾多眼熟的建築，根本就是逛了荷蘭一圈；對荷蘭不熟的話也沒關係，繞完之後就能對這個低地國有更深入的理解！

這邊很容易排入海牙一日遊，可以早上先去勞烏曼博物館，中午在莫瑞泰斯皇家美術館周遭逛逛，參觀完這個必去博物館之後再到小人國，結束後到席凡寧根看夕陽！

馬德羅丹小人國

地址：George Maduroplein 1, 2584 RZ Den Haag, 荷蘭（可由海牙中央車站搭乘路面電車、不用換車）

開放時間：11：00－17：00一定有開，旅遊旺季會早一點開門，請至官網確認

票價：€ 24.5（約台幣904元）

*旅遊雲專欄作家《Travel with Leo》現有經營：部落格、FB

【你可能也想看】

►北法濱海小鎮「敦克爾克」深度遊規劃！從二戰博物館到核心城區

►館藏竟是拿破崙掠奪而來！梵谷莫內、壯觀城鎮模型盡在里爾美術宮

►奧地利第二大城散步攻略！走進二戰隧道遺跡、花錢贖回的倖存地標