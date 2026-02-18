ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
台中勤美寵物友善早午餐！附插座免收服務費　酪梨堡清爽開胃

Nini and Blue 玩樂食記

Nini and Blue 玩樂食記 Nini and Blue

我們不是專業攝影師、也不是文學作家，只是想紀錄生活

▲▼台中寵物友善早午餐「艾初早餐勤美模範店」，鹹酥雞配咖啡。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

撰文攝影／NINI AND BLUE 玩樂食記、整理／實習記者蘇相云

台中勤美商圈的寵物友善早午餐「艾初早餐勤美模範店」，有豐富的中西式餐點選擇，從特色竹炭漢堡、酪梨堡，到青麻花椒乾拌麵、艾初飯飯盒，飲料不只是豆漿、紅茶，就連香醇泰奶與100％阿拉比卡黑咖啡應有盡有，選擇多元。想找台中寵物友善餐廳、勤美有插座咖啡廳，艾初早餐勤美模範店都有你想要的。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼台中寵物友善早午餐「艾初早餐勤美模範店」，鹹酥雞配咖啡。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

位置＆交通
位於台中市西區模範街29號，正後方就能看到勤美地標國泰金融大樓，鄰近勤美綠園道、草悟廣場、審計新村等熱門景點，模範街更是包含了台中在地小吃、特色咖啡館、文創小店等聚集地。正對面和正隔壁都有收費停車場，停車相當方便，吃完早餐可以順便逛逛勤美商圈、草悟道。

▲▼台中寵物友善早午餐「艾初早餐勤美模範店」，鹹酥雞配咖啡。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲▼台中寵物友善早午餐「艾初早餐勤美模範店」，鹹酥雞配咖啡。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲▼台中寵物友善早午餐「艾初早餐勤美模範店」，鹹酥雞配咖啡。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲以這附近熱鬧商圈來說，半小時15元算是很親民了。

內用環境
這次艾初早餐勤美模範店裝潢大改以往白綠色調的清水模，而是利用黑色沙發椅、鐵件線條營造沉穩的美式工業風氛圍，但有著大面積的玻璃窗引進自然光與空間通透感，整個超舒適！如果沒注意營業時間和餐點的話，真會誤以為是咖啡館。近期艾初使用的咖啡豆大改版，選用統一Cophi咖啡豆100％阿拉比卡黑咖啡，一大早就來這舒服喝咖啡配鹹酥雞真是太享受了。

▲▼台中寵物友善早午餐「艾初早餐勤美模範店」，鹹酥雞配咖啡。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲▼台中寵物友善早午餐「艾初早餐勤美模範店」，鹹酥雞配咖啡。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲▼台中寵物友善早午餐「艾初早餐勤美模範店」，鹹酥雞配咖啡。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲部分座位區設有插座，對於需要筆電辦公、手機充電的顧客來說，是一項非常加分的服務，久坐也不怕。

▲▼台中寵物友善早午餐「艾初早餐勤美模範店」，鹹酥雞配咖啡。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

這裡沒有收取服務費
現場設有沾醬、餐具回收區，用餐後，請記得將餐盤放至回收區並做好垃圾分類，共同維護舒適的用餐環境。

菜單＆優惠活動
採用掃描點餐系統，每個座位上都有專屬QR Code手機點餐，如果不方便使用手機，櫃台也提供紙本菜單點餐服務。艾初還有提供線上點餐服務，外帶顧客可先點餐後再來取餐，更加便利！

這裡提供多元且創意的中西式菜單，從經典的漢堡、吐司、蛋餅、義大利麵，到中式的炒麵、肉燥飯、艾初飯，甚至還有特色的炸物點心，無論想吃早餐、早午餐還是午餐都有選擇。主餐類皆可＋79元升級成套餐，多了沙拉、薯條、25元飲品，看起來會更豐盛、當作早午餐來吃更滿足。

▲▼台中寵物友善早午餐「艾初早餐勤美模範店」，鹹酥雞配咖啡。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲▼台中寵物友善早午餐「艾初早餐勤美模範店」，鹹酥雞配咖啡。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

早餐組合1＋1＝80元
新推出的早餐組合，主餐＋飲料只要80元，但是請注意，組合套餐的飲料是不可以更換品項的！目前有4款組合，我們選了愛吃的菇菇厚嫩蛋吐司組合，現省5元。

▲▼台中寵物友善早午餐「艾初早餐勤美模範店」，鹹酥雞配咖啡。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

菇菇厚嫩蛋吐司
菇菇厚嫩蛋中加入了滿滿的蘑菇，對於蘑菇控而言，簡直是找到真愛；菇菇保有水分且用料不手軟，搭配柔軟的吐司，口感濕潤不乾扁，是妮妮滿喜歡的一款。

▲▼台中寵物友善早午餐「艾初早餐勤美模範店」，鹹酥雞配咖啡。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

泰奶
艾初使用泰國正宗老字號茶葉加入煉乳與奶水調和，雖然是固定糖與冰，不能調整，但是泰奶味道香甜濃郁而不會太過甜膩，更適合台灣人的口味。

▲▼台中寵物友善早午餐「艾初早餐勤美模範店」，鹹酥雞配咖啡。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

三明治買一送一
過了早餐巔峰時段之後，有時候會推出三明治買一送一，以檯面上的數量售完為止，但時段不固定，如果有看到可以趁便宜買起來當午餐。

▲▼台中寵物友善早午餐「艾初早餐勤美模範店」，鹹酥雞配咖啡。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

咖啡系列
艾初現在選用統一Cophi咖啡豆100%阿拉比卡黑咖啡，結合了堅果、焦糖、牛奶巧克力、花果香等豐富層次，品質穩定性高，不管是單品喝或者加入牛奶、果汁調味都適合。目前艾初光是咖啡系列就有5款口味可選：阿拉比卡黑咖啡、阿拉比卡拿鐵、西西里冰美式、橙C冰美式、焦糖海鹽奶蓋咖啡。

阿拉比卡黑咖啡
選用100%阿拉比卡黑咖啡，咖啡順口度大大提升，也能明顯感受到堅果香氣。

阿拉比卡拿鐵
如果不敢喝黑咖啡的人，可以選加了純鮮奶、更為溫潤順口的拿鐵。

西西里冰美式
多了檸檬的清新酸香，妮妮覺得很適合夏天，非常消暑。

橙C冰美式
不敢喝酸，但又想來點果香甜蜜感，就選加了微甜滋味的橙汁咖啡。

焦糖海鹽奶蓋咖啡
底部是無糖黑咖啡，上面加了大量奶蓋，推薦你打開蓋子直接就口喝，更能感受到奶蓋的鹹甜感。

▲▼台中寵物友善早午餐「艾初早餐勤美模範店」，鹹酥雞配咖啡。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

艾初飯系列
艾初不只賣早餐，現在連飯盒都有，一次推出4種口味，包含經典的滷肉飯、香酥雞排飯、家傳排骨飯、滷香雞腿飯，不論是內用或外帶都用餐盒裝。

▲▼台中寵物友善早午餐「艾初早餐勤美模範店」，鹹酥雞配咖啡。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

香酥雞排飯169元
大大塊的雞排搭配肉鬆、肉燥、一顆蛋，適合肉控的人，整體很有飽足感，雞排是帶有厚度，不會刻意為了視覺看起來很大而打到很薄，很有厚度的雞排外酥裡嫩還帶有肉汁！艾初的炸物都是現點現做，雖然需要等待一下，但是肉質口感可是比專業鹹酥雞攤優。餐盒中固定附有蛋、肉鬆、滷肉，蛋的部分可以選全熟蛋或是半熟蛋，整體飯量也不少，如果是喜歡要有蔬菜搭配，可以加價套餐多生菜沙拉、薯條、飲料。

▲▼台中寵物友善早午餐「艾初早餐勤美模範店」，鹹酥雞配咖啡。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲▼台中寵物友善早午餐「艾初早餐勤美模範店」，鹹酥雞配咖啡。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲▼台中寵物友善早午餐「艾初早餐勤美模範店」，鹹酥雞配咖啡。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲▼台中寵物友善早午餐「艾初早餐勤美模範店」，鹹酥雞配咖啡。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲▼台中寵物友善早午餐「艾初早餐勤美模範店」，鹹酥雞配咖啡。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲半熟蛋的金黃蛋液跟米粒、肉燥攪拌一起，更加濕潤鹹香好吃。

▲▼台中寵物友善早午餐「艾初早餐勤美模範店」，鹹酥雞配咖啡。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲肉燥的肥肉不多，而且大顆有肉感，記得加些艾初的生炒辣椒醬更開胃。

家傳排骨飯169元
每日限量供應經典不敗好口味的家傳排骨飯，醃製到相當入味、鹹香中帶點微甜，肉質也頗嫩的，對妮妮來說算是這三款中較重口味款，適合平常就愛吃醬香濃郁的人。

▲▼台中寵物友善早午餐「艾初早餐勤美模範店」，鹹酥雞配咖啡。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲▼台中寵物友善早午餐「艾初早餐勤美模範店」，鹹酥雞配咖啡。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

滷香雞腿飯179元

▲▼台中寵物友善早午餐「艾初早餐勤美模範店」，鹹酥雞配咖啡。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲一整隻L型的大雞腿份量十足，雞腿肉絲滲透著舒服的五香粉香氣，每一口都很有滋味。

▲▼台中寵物友善早午餐「艾初早餐勤美模範店」，鹹酥雞配咖啡。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

青麻花椒乾拌麵
選用寬版刀削麵，相當Q彈有咀嚼感，淋上大顆肉燥、青麻花椒醬，涮嘴程度讓人吃完還意猶未盡，妮妮布魯本身就特別喜歡青花椒的獨特清香味道，醬汁濃郁但是入口麻香清新，帶點麻感而辣度適中，而且肉燥顆粒頗大，讓人滿足，特推薦要加上生炒辣椒醬，讓椒麻感與生辣椒的刺激完美結合，口感更有記憶點，非常涮嘴好吃！

▲▼台中寵物友善早午餐「艾初早餐勤美模範店」，鹹酥雞配咖啡。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲▼台中寵物友善早午餐「艾初早餐勤美模範店」，鹹酥雞配咖啡。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

漢堡系列

鹹蛋黃金沙厚切豬排
艾初招牌的竹炭黑皮堡是用竹炭粉做成的黑色漢堡皮，口感鬆軟扎實、較美式漢堡皮清爽、沒有過重油膩感，而且很少店家有這款竹炭堡。這豬排厚度真的很有誠意，不只厚、也很大塊，長度都超出漢堡皮了！

鹹蛋黃金沙醬相當濃郁，加了黃芥末的點綴更是提升了風味層次，吃起來鹹香帶點酸甜，頗有厚度的黃金炸豬排外酥裡嫩，口感扎實卻又外酥裡嫩，一份吃完就很有飽足感。

▲▼台中寵物友善早午餐「艾初早餐勤美模範店」，鹹酥雞配咖啡。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲▼台中寵物友善早午餐「艾初早餐勤美模範店」，鹹酥雞配咖啡。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

哈斯酪梨雙層牛肉堡
粉嫩討喜的馬卡龍綠色漢堡皮其實沒有特殊味道，鬆軟不油膩，不只好看也好吃，酪梨本身就沒有很強烈的香氣味道，而艾初的酪梨醬加了洋蔥、大蒜、墨西哥辣椒、黃芥末醬，營造出美式漢堡的豐富層次，搭配滑蛋、番茄、生菜，口感滋潤開胃。雙層牛肉是兩片手打漢堡排，以瘦肉為主不油膩不噴汁，口感相當實在，搭配洋蔥、番茄、萵苣等新鮮蔬菜增添水分，讓整體口感更清爽不油膩。

▲▼台中寵物友善早午餐「艾初早餐勤美模範店」，鹹酥雞配咖啡。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲▼台中寵物友善早午餐「艾初早餐勤美模範店」，鹹酥雞配咖啡。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲▼台中寵物友善早午餐「艾初早餐勤美模範店」，鹹酥雞配咖啡。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

炸物點心

▲▼台中寵物友善早午餐「艾初早餐勤美模範店」，鹹酥雞配咖啡。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲炸物點心系列也很有特色，一早就能享受到現點現炸的美味！

鹹酥雞
艾初的鹹酥雞是點餐後才裹粉、現點現炸，絕非冷凍包加熱。撒上獨特中藥胡椒粉，香氣特別舒服誘人，口感酥脆不油膩，美味程度甚至超越許多專業鹹酥雞攤，雖然下午只開到2點，但是想吃點心時，來艾初喝一杯黑咖啡配鹹酥雞也很愜意！

▲▼台中寵物友善早午餐「艾初早餐勤美模範店」，鹹酥雞配咖啡。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲▼台中寵物友善早午餐「艾初早餐勤美模範店」，鹹酥雞配咖啡。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

青麻花椒雞翅
以紐約烤雞翅為基底，刷上濃郁的青麻花椒醬，入口瞬間麻、香、辣多重感受層層疊加，讓人吮指回味，雞翅肉質更是水嫩多汁。

▲▼台中寵物友善早午餐「艾初早餐勤美模範店」，鹹酥雞配咖啡。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

評價
艾初早餐勤美模範店無疑是台中勤美商圈高CP值且獨具特色的早午餐好去處，只要連鎖早餐店的價格，就能有網美咖啡館的氛圍，集結中式早點、西式早餐的多元選擇，具設計感的用餐環境，有座位、有冷氣、有廁所、有插座，停車方便又是寵物友善餐廳，不管是吃早餐、午餐，或是單純喝杯咖啡，下次來到勤美綠園道、草悟廣場、模範街附近，就來艾初早餐休息一下，品嚐獨特的美味與舒適！

▲▼台中寵物友善早午餐「艾初早餐勤美模範店」，鹹酥雞配咖啡。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

艾初早餐勤美模範店

地址：台中市西區模範街29號
電話：04－23019038
營業時間：06：00～14：00、周六／日06：00～14：30

