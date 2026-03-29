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必排進佐世保美食行程！昭和26年開業牛排館　長崎和牛六百有找

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼長崎佐世保美食「蜂之家」75年老店，檸檬牛排＋巨無霸泡芙超好吃！（圖／部落客周花花提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者蘇相云

長崎佐世保必吃美食推薦這家，佐世保商店街上的「檸檬牛排.泡芙蜂之家」，昭和26年開業，至今已有75年歷史，檸檬牛排、海軍燉牛肉、女王泡芙都是菜單必點招牌菜，餐點份量十足，對應價格我覺得算是相對平價，就能輕鬆品嚐美味長崎和牛！

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位置＆交通
距離JR佐世保車站約1.3公里，步行時間約18分鐘，途中會經過佐世保五番街、榮町商店街，好吃好玩、好逛好買的地方很多，可以一路玩過來，所以不會覺得路途遙遠。

▲▼長崎佐世保美食「蜂之家」75年老店，檸檬牛排＋巨無霸泡芙超好吃！（圖／部落客周花花提供）

▲昭和26年開業的「檸檬牛排.泡芙蜂之家」，至今已有75年歷史，中間經歷過搬家才到現在的新地址，但仍是許多長崎人從小吃到大的店。

▲▼長崎佐世保美食「蜂之家」75年老店，檸檬牛排＋巨無霸泡芙超好吃！（圖／部落客周花花提供）

▲▼長崎佐世保美食「蜂之家」75年老店，檸檬牛排＋巨無霸泡芙超好吃！（圖／部落客周花花提供）

▲店內有很多名人簽名。

▲▼長崎佐世保美食「蜂之家」75年老店，檸檬牛排＋巨無霸泡芙超好吃！（圖／部落客周花花提供）

營業時間
雖然是全天候都有開，但如果要吃餐點的話，就要挑午餐、晚餐時段前往，下午茶時段只有賣甜點、蛋糕、咖啡飲料。我是平日晚上5點半左右來吃晚餐，沒有排隊就能直接入座，吃飽飯要離開時已經坐了近八分滿。

▲▼長崎佐世保美食「蜂之家」75年老店，檸檬牛排＋巨無霸泡芙超好吃！（圖／部落客周花花提供）

菜單
菜單附有圖片不用擔心點餐問題，菜單上的兩大佐世保名物為長崎和牛檸檬牛排、海軍燉牛肉，初訪者建議可以點這兩樣，其他餐點還有各式咖哩、義大利麵、漢堡排、日式定食，晚餐時段有一些可單點的下酒菜；甜點、蛋糕的話則是全時段都點得到。

▲▼長崎佐世保美食「蜂之家」75年老店，檸檬牛排＋巨無霸泡芙超好吃！（圖／部落客周花花提供）

▲▼長崎佐世保美食「蜂之家」75年老店，檸檬牛排＋巨無霸泡芙超好吃！（圖／部落客周花花提供）

▲▼長崎佐世保美食「蜂之家」75年老店，檸檬牛排＋巨無霸泡芙超好吃！（圖／部落客周花花提供）

▲▼長崎佐世保美食「蜂之家」75年老店，檸檬牛排＋巨無霸泡芙超好吃！（圖／部落客周花花提供）

▲▼長崎佐世保美食「蜂之家」75年老店，檸檬牛排＋巨無霸泡芙超好吃！（圖／部落客周花花提供）

▲▼長崎佐世保美食「蜂之家」75年老店，檸檬牛排＋巨無霸泡芙超好吃！（圖／部落客周花花提供）

▲擺在透明冰箱內的甜點，每種看起來都很厲害，而且價格並不貴。

▲▼長崎佐世保美食「蜂之家」75年老店，檸檬牛排＋巨無霸泡芙超好吃！（圖／部落客周花花提供）

▲▼長崎佐世保美食「蜂之家」75年老店，檸檬牛排＋巨無霸泡芙超好吃！（圖／部落客周花花提供）

▲這裡必吃名物為女王泡芙，很多日本人還會外帶回家，當作佐世保伴手禮送人。

長崎和牛檸檬牛排2600日圓（約新台幣520元）
檸檬牛排會放在燒燙燙的鐵板中上桌，服務生會在桌邊淋上醬汁，瞬間揚起白煙、冒出香氣，色香味俱全非常誘人，光是拍照就香得讓人口水直流。使用的是長崎和牛，加上給得份量很多，對應價格算是相當平價，建議可以再加點白飯、麵包，不僅可以吃得更飽足，也不會浪費絲毫醬汁精華。

▲▼長崎佐世保美食「蜂之家」75年老店，檸檬牛排＋巨無霸泡芙超好吃！（圖／部落客周花花提供）

另外會再給一份黃檸檬
讓你依照喜好擠上新鮮檸檬汁，我推薦一定要多擠點檸檬汁，能讓牛排的風味更加提升，變化出不同於傳統牛排的層次。

▲▼長崎佐世保美食「蜂之家」75年老店，檸檬牛排＋巨無霸泡芙超好吃！（圖／部落客周花花提供）

▲檸檬片上給的是奶油，我自己是覺得和牛本身的油脂就很豐富，似乎就不用再額外加上奶油了。

▲▼長崎佐世保美食「蜂之家」75年老店，檸檬牛排＋巨無霸泡芙超好吃！（圖／部落客周花花提供）

▲▼長崎佐世保美食「蜂之家」75年老店，檸檬牛排＋巨無霸泡芙超好吃！（圖／部落客周花花提供）

長崎和牛本身的肉質相當軟嫩
即使不用刀叉切開也不會難咬，隨著在口中的每口咀嚼，漸漸散發出迷人油香，與日本白米飯完全是黃金拍檔的美味。

女王泡芙560日圓（約台幣112元）
飯後甜點一定要來顆熱銷數十年的女王泡芙，照片上可能看不出來，但這顆泡芙個頭驚人，整個比我的拳頭還要大顆，旁邊附上的是焦糖醬，建議可以先吃原味，再看看有沒有需要加焦糖，或者吃到一半再變化風味也是不錯。

或許因為不是現做的關係，泡芙皮不是很酥脆的那種，內餡是經典的卡士達，外加香蕉、奇異果等幾種季節水果，雖然不到驚為天人的美味，但是很懷舊的味道，簡簡單單還是最為耐吃。

▲▼長崎佐世保美食「蜂之家」75年老店，檸檬牛排＋巨無霸泡芙超好吃！（圖／部落客周花花提供）

▲▼長崎佐世保美食「蜂之家」75年老店，檸檬牛排＋巨無霸泡芙超好吃！（圖／部落客周花花提供）

心得
推薦大家如果有到長崎佐世保旅遊的話，一定要把「檸檬牛排.泡芙蜂之家」排進美食清單中，菜單名物檸檬牛排、女王泡芙都很好吃，結帳可以刷卡、IC卡支付也行，對外國觀光客態度十分友善，想吃正餐的話，記得要選午餐、晚餐時段前往，下午茶就只能點到甜點蛋糕、咖啡飲料。

檸檬牛排.泡芙蜂之家

地址：長崎県佐世保市栄町5-9 サンクル2番館 1F
電話：0956－24－4522
營業時間：11：30～20：30、周三11：30～18：30

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