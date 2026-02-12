ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
台北隱藏版250坪地下音樂餐廳！每天都有Live Band駐唱表演

Mika出走美食日誌

Mika出走美食日誌 Mika

喜歡旅遊、喜歡美食、喜歡迎接生命中種種不期而遇的感動，希望跟大家一起分享更多生命中各種不期而遇的美好︿︿

▲▼台北松山區「SMEXY音樂餐廳」，現場Live Band駐唱，擁有250坪五星級包場空間，提供浪漫歐式料理的音樂餐酒館。（圖／部落客Mika提供）

撰文攝影／Mika、整理／實習記者蘇相云

就在商辦大樓內，隱藏了一家Google評價超高的音樂餐廳，擁有250坪五星級包場空間，甚至可以包場＋一般觀眾同時存在同一個空間，中間隔了玻璃門互不干擾，空間運用靈活度超強。每天都有現場Live Band駐唱演出，結合餐酒館的營業模式，提供浪漫歐式料理與雞尾酒、調酒等，很受上班族的喜愛。

更是記者會、春酒尾牙、企業團體包場的最愛，包場還有配備專業燈光音響以及專業音控燈控師，內外場都各有一套專業燈光音響配備，樂團更是以不插電及插電兩種形式演出。

▲▼台北松山區「SMEXY音樂餐廳」，現場Live Band駐唱，擁有250坪五星級包場空間，提供浪漫歐式料理的音樂餐酒館。（圖／部落客Mika提供）

▲▼台北松山區「SMEXY音樂餐廳」，現場Live Band駐唱，擁有250坪五星級包場空間，提供浪漫歐式料理的音樂餐酒館。（圖／部落客Mika提供）

想不到隱藏在商辦大樓內
挑高半開放空間的地下音樂餐廳，等於晚上在這裡出沒的話，也能聽到現場Live Band的音樂聲音陪你加班，有點浪漫。

▲▼台北松山區「SMEXY音樂餐廳」，現場Live Band駐唱，擁有250坪五星級包場空間，提供浪漫歐式料理的音樂餐酒館。（圖／部落客Mika提供）

▲▼台北松山區「SMEXY音樂餐廳」，現場Live Band駐唱，擁有250坪五星級包場空間，提供浪漫歐式料理的音樂餐酒館。（圖／部落客Mika提供）

▲▼台北松山區「SMEXY音樂餐廳」，現場Live Band駐唱，擁有250坪五星級包場空間，提供浪漫歐式料理的音樂餐酒館。（圖／部落客Mika提供）

▲中間隔了玻璃門，就是區分包場跟一般客人的空間，但不管內外都有專業燈光音響設備，也配有專業音燈控師幫忙放音樂跟調音。

▲▼台北松山區「SMEXY音樂餐廳」，現場Live Band駐唱，擁有250坪五星級包場空間，提供浪漫歐式料理的音樂餐酒館。（圖／部落客Mika提供）

▲▼台北松山區「SMEXY音樂餐廳」，現場Live Band駐唱，擁有250坪五星級包場空間，提供浪漫歐式料理的音樂餐酒館。（圖／部落客Mika提供）

▲巨大LED投影牆也很有特色，營業期間也不間斷的播放音樂跟MV。

▲▼台北松山區「SMEXY音樂餐廳」，現場Live Band駐唱，擁有250坪五星級包場空間，提供浪漫歐式料理的音樂餐酒館。（圖／部落客Mika提供）

▲帥氣的調酒師跟專業的酒吧空間。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼台北松山區「SMEXY音樂餐廳」，現場Live Band駐唱，擁有250坪五星級包場空間，提供浪漫歐式料理的音樂餐酒館。（圖／部落客Mika提供）

▲現場樂團演唱，以不插電（星期二三四日）及插電（星期五六）兩種形式來呈現。

菜單
以音樂餐廳來說，這家價格不算貴，餐點歐式料理為主。周一至周五中午時段提供健康的地中海式優質午餐，下午茶提供單杯葡萄酒及鹹甜點、咖啡茶品、及調酒的飲料，到了晚上則是浪漫優質的歐式燭光晚餐，包括前菜、沙拉、湯品、主餐、甜點，不僅僅只是如此，這裡還有宵夜時段，提供歐式美酒佳餚及下酒菜宵夜，讓你一邊聆聽現場樂團演出時，一邊享用。

▲▼台北松山區「SMEXY音樂餐廳」，現場Live Band駐唱，擁有250坪五星級包場空間，提供浪漫歐式料理的音樂餐酒館。（圖／部落客Mika提供）

▲▼台北松山區「SMEXY音樂餐廳」，現場Live Band駐唱，擁有250坪五星級包場空間，提供浪漫歐式料理的音樂餐酒館。（圖／部落客Mika提供）

▲▼台北松山區「SMEXY音樂餐廳」，現場Live Band駐唱，擁有250坪五星級包場空間，提供浪漫歐式料理的音樂餐酒館。（圖／部落客Mika提供）

▲▼台北松山區「SMEXY音樂餐廳」，現場Live Band駐唱，擁有250坪五星級包場空間，提供浪漫歐式料理的音樂餐酒館。（圖／部落客Mika提供）

義大利鴨胸柳橙沙拉
這一道看似平凡，其實用料都不簡單，採用櫻桃番茄、溫室生菜還有堅果、起司等，最重要的是鴨胸煎得很嫩口，有煎出金黃酥脆、外酥裡嫩，而且鴨皮釋出迷人油脂香氣，搭配生菜還有酸甜果香的柳橙醬一起吃更清爽對味。

▲▼台北松山區「SMEXY音樂餐廳」，現場Live Band駐唱，擁有250坪五星級包場空間，提供浪漫歐式料理的音樂餐酒館。（圖／部落客Mika提供）

▲▼台北松山區「SMEXY音樂餐廳」，現場Live Band駐唱，擁有250坪五星級包場空間，提供浪漫歐式料理的音樂餐酒館。（圖／部落客Mika提供）

綜合起司盤
起司可以搭配水果也可以搭配堅果餅乾，真的是百搭無誤！綜合起司盤真的是起司控最愛，搭配餅乾真的好好吃。

▲▼台北松山區「SMEXY音樂餐廳」，現場Live Band駐唱，擁有250坪五星級包場空間，提供浪漫歐式料理的音樂餐酒館。（圖／部落客Mika提供）

▲▼台北松山區「SMEXY音樂餐廳」，現場Live Band駐唱，擁有250坪五星級包場空間，提供浪漫歐式料理的音樂餐酒館。（圖／部落客Mika提供）

▲本日最奢華的吃法，很有層次感。

嫩煎干貝法式奶油龍蝦湯
生食級干貝嫩煎過，單吃就很強了，搭配法式奶油龍蝦湯簡直不要太犯規了！本來以為音樂餐廳主體是音樂跟調酒，餐就不期待了，沒想到光是湯品就讓我很驚艷。

▲▼台北松山區「SMEXY音樂餐廳」，現場Live Band駐唱，擁有250坪五星級包場空間，提供浪漫歐式料理的音樂餐酒館。（圖／部落客Mika提供）

義式香草戰斧豬排
我超喜歡這種煎烤到油脂逼出來，外面焦脆口感的戰斧豬排，光看外表就合格更別提這一隻份量有多大，好超值！而且外焦脆裡嫩口，不用沾醬也很好吃，醃製的很入味，調味剛剛好，好吃到都想整隻拿起來啃。

▲▼台北松山區「SMEXY音樂餐廳」，現場Live Band駐唱，擁有250坪五星級包場空間，提供浪漫歐式料理的音樂餐酒館。（圖／部落客Mika提供）

▲▼台北松山區「SMEXY音樂餐廳」，現場Live Band駐唱，擁有250坪五星級包場空間，提供浪漫歐式料理的音樂餐酒館。（圖／部落客Mika提供）

檸檬香烤鱸魚
這檸檬跟時蔬給的非常大方，多到都快被鱸魚淹沒，但其實這一盤真的不小，兩個人吃剛剛好！鱸魚帶點淡淡檸檬香氣，煎的剛剛好的軟嫩多汁。

▲▼台北松山區「SMEXY音樂餐廳」，現場Live Band駐唱，擁有250坪五星級包場空間，提供浪漫歐式料理的音樂餐酒館。（圖／部落客Mika提供）

▲▼台北松山區「SMEXY音樂餐廳」，現場Live Band駐唱，擁有250坪五星級包場空間，提供浪漫歐式料理的音樂餐酒館。（圖／部落客Mika提供）

▲▼台北松山區「SMEXY音樂餐廳」，現場Live Band駐唱，擁有250坪五星級包場空間，提供浪漫歐式料理的音樂餐酒館。（圖／部落客Mika提供）

▲▼台北松山區「SMEXY音樂餐廳」，現場Live Band駐唱，擁有250坪五星級包場空間，提供浪漫歐式料理的音樂餐酒館。（圖／部落客Mika提供）

▲兩個人雖然才點這幾道，但因為份量實在是不小，飽到快翻肚。

▲▼台北松山區「SMEXY音樂餐廳」，現場Live Band駐唱，擁有250坪五星級包場空間，提供浪漫歐式料理的音樂餐酒館。（圖／部落客Mika提供）

▲隔壁包場的客人正在辦聖誕趴，好熱鬧。

▲▼台北松山區「SMEXY音樂餐廳」，現場Live Band駐唱，擁有250坪五星級包場空間，提供浪漫歐式料理的音樂餐酒館。（圖／部落客Mika提供）

▲有專業舞台、燈光音響以及專業音燈控師控場。

▲▼台北松山區「SMEXY音樂餐廳」，現場Live Band駐唱，擁有250坪五星級包場空間，提供浪漫歐式料理的音樂餐酒館。（圖／部落客Mika提供）

▲即使氛圍再熱鬧，也吵不到外面的一般散客，這玻璃門隔音很強。

▲▼台北松山區「SMEXY音樂餐廳」，現場Live Band駐唱，擁有250坪五星級包場空間，提供浪漫歐式料理的音樂餐酒館。（圖／部落客Mika提供）

▲包場提供的是自助餐。

▲▼台北松山區「SMEXY音樂餐廳」，現場Live Band駐唱，擁有250坪五星級包場空間，提供浪漫歐式料理的音樂餐酒館。（圖／部落客Mika提供）

▲▼台北松山區「SMEXY音樂餐廳」，現場Live Band駐唱，擁有250坪五星級包場空間，提供浪漫歐式料理的音樂餐酒館。（圖／部落客Mika提供）

▲熟食、沙拉濃湯、水果、紅酒、飲料任取。

▲▼台北松山區「SMEXY音樂餐廳」，現場Live Band駐唱，擁有250坪五星級包場空間，提供浪漫歐式料理的音樂餐酒館。（圖／部落客Mika提供）

▲▼台北松山區「SMEXY音樂餐廳」，現場Live Band駐唱，擁有250坪五星級包場空間，提供浪漫歐式料理的音樂餐酒館。（圖／部落客Mika提供）

▲▼台北松山區「SMEXY音樂餐廳」，現場Live Band駐唱，擁有250坪五星級包場空間，提供浪漫歐式料理的音樂餐酒館。（圖／部落客Mika提供）

▲▼台北松山區「SMEXY音樂餐廳」，現場Live Band駐唱，擁有250坪五星級包場空間，提供浪漫歐式料理的音樂餐酒館。（圖／部落客Mika提供）

▲隔著玻璃門，看著裡面包場客人開心的交談寒暄，好像也被渲染了一些聖誕歡慶氛圍。

▲▼台北松山區「SMEXY音樂餐廳」，現場Live Band駐唱，擁有250坪五星級包場空間，提供浪漫歐式料理的音樂餐酒館。（圖／部落客Mika提供）

▲▼台北松山區「SMEXY音樂餐廳」，現場Live Band駐唱，擁有250坪五星級包場空間，提供浪漫歐式料理的音樂餐酒館。（圖／部落客Mika提供）

▲竟然還有變裝趴，城裡的人就是懂玩。

▲▼台北松山區「SMEXY音樂餐廳」，現場Live Band駐唱，擁有250坪五星級包場空間，提供浪漫歐式料理的音樂餐酒館。（圖／部落客Mika提供）

▲▼台北松山區「SMEXY音樂餐廳」，現場Live Band駐唱，擁有250坪五星級包場空間，提供浪漫歐式料理的音樂餐酒館。（圖／部落客Mika提供）

心得
看到包場客人的歡愉氛圍，讓我也想揪團辦聖誕趴來玩玩，可惜台北朋友不多，還是偶而來這裡感染一下歡慶氛圍就好。如果想找音樂餐廳的話，不管你是一個人、兩個人、還是一群人，這裡都可以找到屬於你或你們的空間，好好享受美食、美酒還有音樂作伴。

▲▼台北松山區「SMEXY音樂餐廳」，現場Live Band駐唱，擁有250坪五星級包場空間，提供浪漫歐式料理的音樂餐酒館。（圖／部落客Mika提供）

SMEXY音樂餐廳

地址：台北市松山區民生東路三段131號B1
電話：02－27176626
營業時間：周一11：30～18：00、周二～五11：30～00：00、周六／日18：00～00：00

出走是為了更深刻回到原來的位置
MIKA出走美食日誌部落格粉絲團

