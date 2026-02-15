平溪日治時期「百年煤礦總部」變身咖啡館！還有經營民宿

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者蘇相云

新北平溪有天燈的故鄉之稱，玩平溪必體驗放天燈看火車，而十分老街旁邊有一間天燈主題咖啡館，樓仔厝咖啡的老闆是天燈的發起人！古色古香的樓仔厝咖啡館，布景懷舊好拍照，來訪可以用餐、喝下午茶，還有民宿服務，更棒的是，平溪老街、十分瀑布、靜安吊橋以及迷人的鐵路風光，通通都在附近。

交通方式＆停車資訊

新北的平溪、十分、菁桐是個純樸的小鎮，沿途還能玩十分瀑布、菁桐老街和望古瀑布，獨有的平溪火車風光，真的是看都看不膩。十分老街周邊美食林立，有許多美味的小吃店家，若想找個地方休息觀景，可以來樓仔厝咖啡，樓仔厝咖啡位在十分車站和靜安吊橋的旁邊，開車的朋友，導航搜尋就能輕鬆抵達。樓仔厝咖啡的前面就是停車場，停車後，走階梯就能直通樓仔厝咖啡了。

▲來平溪搭小火車，放天燈祈福也是必做的事。

▲這一面是樓仔厝咖啡的正門，入口處很有古典美，讓滿分有一種，即將要穿越過去的錯覺。

▲走進樓仔厝咖啡，可以看到一片舊時的橋架，上面掛著一顆紅色的天燈，寫著幸福美滿。



▲老實說，滿分當初會想來樓仔厝咖啡，就是被這顆紅色的天燈給吸引的，連結平溪十分在地的特色文化，相當有意思。

▲這座橋面的塔架建築上，刻有昭和年字樣，可見是歷史舊橋建築，至今被保存下來，站在橋架下捧著天燈，也像是在放天燈呢！

▲樓仔厝咖啡的建築充滿濃濃古意，走進欣賞，可以看到許多舊時的古文物，像是舊時的梳妝台、木馬、電視、電風扇等。

▲抬頭看，店裡也高掛許多天燈。

歷史小故事

樓仔厝咖啡的牆面也有珍貴的小故事，原來樓仔厝咖啡的老闆就是天燈的發起人，而且樓仔厝咖啡館就是歷史建築。在1922年煤礦開坑的年代，是需要運送煤礦到十分車站，再轉至其他的地方，樓仔厝咖啡在日治時期是煤礦公司的管理總部，隨著煤礦沒落，經過主人的整頓下 ，以不破壞原來的面貌，開始營運懷舊人文咖啡館。

▲這裡有室內座位區，也有戶外觀景區，除了提供餐飲之外，也有住宿的服務。

▲店裡店外都很美很好拍，保留下來的紅磚牆及中式的窗框設計，滿分很喜歡這種獨有的傳統風格。

菜單

菜單品項還蠻豐富的，有米食套餐、咖啡、特調、水果茶、冰沙，也有炸物輕食、吐司厚片、鬆餅和手作蛋糕，入館每人低消為一杯飲料或是一份餐點，用餐時間為100分鐘，採自助式取餐。

▲樓仔厝咖啡用餐空間和環境都很棒，拿鐵和西西里咖啡都很好喝，當天點的巴斯克蛋糕也相當濃郁好吃。

▲品嚐完美味的下午茶後，滿分還是捨不得離開，樓仔厝咖啡設計的彩色十分天燈站牌也很好拍，有機會玩平溪十分車站的朋友，千萬不要錯過。

靜安吊橋

樓仔厝咖啡的旁邊就是靜安吊橋，吊橋長度不長，登上吊橋能欣賞彎曲的基隆河，唯美的河流流域搭配熱鬧的老街小鎮，景觀優美，空氣清新，絕對值得旅人一訪。

心得

好久沒來十分車站這裡玩樂，這次再訪，覺得這裡依舊很熱鬧，樓仔厝咖啡景觀美，環境也很棒，能坐在懷舊的老宅裡品咖啡香，看天燈、望吊橋，還能欣賞火車風光超讚的，若時間充裕，還能逛逛十分老街吃在地美食，老街裡也有很多文創店家，可以尋寶買伴手禮。

樓仔厝咖啡

地址：新北市平溪區十分街74巷3號

電話：0966－502503

營業時間：10：30～18：00

