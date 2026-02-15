ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

平溪日治時期「百年煤礦總部」變身咖啡館！還有經營民宿

滿分的旅遊札記

滿分的旅遊札記 滿分

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

▲▼新北平溪景點，樓仔厝咖啡、天燈主題咖啡館、走吊橋、放天燈。（圖／部落客滿分提供）

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者蘇相云

新北平溪有天燈的故鄉之稱，玩平溪必體驗放天燈看火車，而十分老街旁邊有一間天燈主題咖啡館，樓仔厝咖啡的老闆是天燈的發起人！古色古香的樓仔厝咖啡館，布景懷舊好拍照，來訪可以用餐、喝下午茶，還有民宿服務，更棒的是，平溪老街、十分瀑布、靜安吊橋以及迷人的鐵路風光，通通都在附近。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼新北平溪景點，樓仔厝咖啡、天燈主題咖啡館、走吊橋、放天燈。（圖／部落客滿分提供）

交通方式＆停車資訊
新北的平溪、十分、菁桐是個純樸的小鎮，沿途還能玩十分瀑布、菁桐老街和望古瀑布，獨有的平溪火車風光，真的是看都看不膩。十分老街周邊美食林立，有許多美味的小吃店家，若想找個地方休息觀景，可以來樓仔厝咖啡，樓仔厝咖啡位在十分車站和靜安吊橋的旁邊，開車的朋友，導航搜尋就能輕鬆抵達。樓仔厝咖啡的前面就是停車場，停車後，走階梯就能直通樓仔厝咖啡了。

▲▼新北平溪景點，樓仔厝咖啡、天燈主題咖啡館、走吊橋、放天燈。（圖／部落客滿分提供）

▲▼新北平溪景點，樓仔厝咖啡、天燈主題咖啡館、走吊橋、放天燈。（圖／部落客滿分提供）

▲▼新北平溪景點，樓仔厝咖啡、天燈主題咖啡館、走吊橋、放天燈。（圖／部落客滿分提供）

▲來平溪搭小火車，放天燈祈福也是必做的事。

▲▼新北平溪景點，樓仔厝咖啡、天燈主題咖啡館、走吊橋、放天燈。（圖／部落客滿分提供）

▲▼新北平溪景點，樓仔厝咖啡、天燈主題咖啡館、走吊橋、放天燈。（圖／部落客滿分提供）

▲▼新北平溪景點，樓仔厝咖啡、天燈主題咖啡館、走吊橋、放天燈。（圖／部落客滿分提供）

▲▼新北平溪景點，樓仔厝咖啡、天燈主題咖啡館、走吊橋、放天燈。（圖／部落客滿分提供）

▲這一面是樓仔厝咖啡的正門，入口處很有古典美，讓滿分有一種，即將要穿越過去的錯覺。

▲▼新北平溪景點，樓仔厝咖啡、天燈主題咖啡館、走吊橋、放天燈。（圖／部落客滿分提供）

▲走進樓仔厝咖啡，可以看到一片舊時的橋架，上面掛著一顆紅色的天燈，寫著幸福美滿。

▲▼新北平溪景點，樓仔厝咖啡、天燈主題咖啡館、走吊橋、放天燈。（圖／部落客滿分提供）

▲▼新北平溪景點，樓仔厝咖啡、天燈主題咖啡館、走吊橋、放天燈。（圖／部落客滿分提供）

▲老實說，滿分當初會想來樓仔厝咖啡，就是被這顆紅色的天燈給吸引的，連結平溪十分在地的特色文化，相當有意思。

▲▼新北平溪景點，樓仔厝咖啡、天燈主題咖啡館、走吊橋、放天燈。（圖／部落客滿分提供）

▲▼新北平溪景點，樓仔厝咖啡、天燈主題咖啡館、走吊橋、放天燈。（圖／部落客滿分提供）

▲▼新北平溪景點，樓仔厝咖啡、天燈主題咖啡館、走吊橋、放天燈。（圖／部落客滿分提供）

▲這座橋面的塔架建築上，刻有昭和年字樣，可見是歷史舊橋建築，至今被保存下來，站在橋架下捧著天燈，也像是在放天燈呢！

▲▼新北平溪景點，樓仔厝咖啡、天燈主題咖啡館、走吊橋、放天燈。（圖／部落客滿分提供）

▲樓仔厝咖啡的建築充滿濃濃古意，走進欣賞，可以看到許多舊時的古文物，像是舊時的梳妝台、木馬、電視、電風扇等。

▲▼新北平溪景點，樓仔厝咖啡、天燈主題咖啡館、走吊橋、放天燈。（圖／部落客滿分提供）

▲▼新北平溪景點，樓仔厝咖啡、天燈主題咖啡館、走吊橋、放天燈。（圖／部落客滿分提供）

▲抬頭看，店裡也高掛許多天燈。

▲▼新北平溪景點，樓仔厝咖啡、天燈主題咖啡館、走吊橋、放天燈。（圖／部落客滿分提供）

▲▼新北平溪景點，樓仔厝咖啡、天燈主題咖啡館、走吊橋、放天燈。（圖／部落客滿分提供）

歷史小故事
樓仔厝咖啡的牆面也有珍貴的小故事，原來樓仔厝咖啡的老闆就是天燈的發起人，而且樓仔厝咖啡館就是歷史建築。在1922年煤礦開坑的年代，是需要運送煤礦到十分車站，再轉至其他的地方，樓仔厝咖啡在日治時期是煤礦公司的管理總部，隨著煤礦沒落，經過主人的整頓下 ，以不破壞原來的面貌，開始營運懷舊人文咖啡館。

▲▼新北平溪景點，樓仔厝咖啡、天燈主題咖啡館、走吊橋、放天燈。（圖／部落客滿分提供）

▲▼新北平溪景點，樓仔厝咖啡、天燈主題咖啡館、走吊橋、放天燈。（圖／部落客滿分提供）

▲▼新北平溪景點，樓仔厝咖啡、天燈主題咖啡館、走吊橋、放天燈。（圖／部落客滿分提供）

▲這裡有室內座位區，也有戶外觀景區，除了提供餐飲之外，也有住宿的服務。

▲▼新北平溪景點，樓仔厝咖啡、天燈主題咖啡館、走吊橋、放天燈。（圖／部落客滿分提供）

▲▼新北平溪景點，樓仔厝咖啡、天燈主題咖啡館、走吊橋、放天燈。（圖／部落客滿分提供）

▲店裡店外都很美很好拍，保留下來的紅磚牆及中式的窗框設計，滿分很喜歡這種獨有的傳統風格。

菜單
菜單品項還蠻豐富的，有米食套餐、咖啡、特調、水果茶、冰沙，也有炸物輕食、吐司厚片、鬆餅和手作蛋糕，入館每人低消為一杯飲料或是一份餐點，用餐時間為100分鐘，採自助式取餐。

▲▼新北平溪景點，樓仔厝咖啡、天燈主題咖啡館、走吊橋、放天燈。（圖／部落客滿分提供）

▲▼新北平溪景點，樓仔厝咖啡、天燈主題咖啡館、走吊橋、放天燈。（圖／部落客滿分提供）

▲樓仔厝咖啡用餐空間和環境都很棒，拿鐵和西西里咖啡都很好喝，當天點的巴斯克蛋糕也相當濃郁好吃。

▲▼新北平溪景點，樓仔厝咖啡、天燈主題咖啡館、走吊橋、放天燈。（圖／部落客滿分提供）

▲▼新北平溪景點，樓仔厝咖啡、天燈主題咖啡館、走吊橋、放天燈。（圖／部落客滿分提供）

▲品嚐完美味的下午茶後，滿分還是捨不得離開，樓仔厝咖啡設計的彩色十分天燈站牌也很好拍，有機會玩平溪十分車站的朋友，千萬不要錯過。

▲▼新北平溪景點，樓仔厝咖啡、天燈主題咖啡館、走吊橋、放天燈。（圖／部落客滿分提供）

靜安吊橋
樓仔厝咖啡的旁邊就是靜安吊橋，吊橋長度不長，登上吊橋能欣賞彎曲的基隆河，唯美的河流流域搭配熱鬧的老街小鎮，景觀優美，空氣清新，絕對值得旅人一訪。

▲▼新北平溪景點，樓仔厝咖啡、天燈主題咖啡館、走吊橋、放天燈。（圖／部落客滿分提供）

▲▼新北平溪景點，樓仔厝咖啡、天燈主題咖啡館、走吊橋、放天燈。（圖／部落客滿分提供）

▲▼新北平溪景點，樓仔厝咖啡、天燈主題咖啡館、走吊橋、放天燈。（圖／部落客滿分提供）

▲▼新北平溪景點，樓仔厝咖啡、天燈主題咖啡館、走吊橋、放天燈。（圖／部落客滿分提供）

▲▼新北平溪景點，樓仔厝咖啡、天燈主題咖啡館、走吊橋、放天燈。（圖／部落客滿分提供）

▲▼新北平溪景點，樓仔厝咖啡、天燈主題咖啡館、走吊橋、放天燈。（圖／部落客滿分提供）

心得
好久沒來十分車站這裡玩樂，這次再訪，覺得這裡依舊很熱鬧，樓仔厝咖啡景觀美，環境也很棒，能坐在懷舊的老宅裡品咖啡香，看天燈、望吊橋，還能欣賞火車風光超讚的，若時間充裕，還能逛逛十分老街吃在地美食，老街裡也有很多文創店家，可以尋寶買伴手禮。

▲▼新北平溪景點，樓仔厝咖啡、天燈主題咖啡館、走吊橋、放天燈。（圖／部落客滿分提供）

樓仔厝咖啡

地址：新北市平溪區十分街74巷3號
電話：0966－502503
營業時間：10：30～18：00

▲▼新北平溪景點，樓仔厝咖啡、天燈主題咖啡館、走吊橋、放天燈。（圖／部落客滿分提供）

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！部落格粉絲專頁Instagram

【你可能也想看】

JR九州36＋3豪華觀光列車開箱！路線時間＆預約教學一篇看懂
朝聖昭披耶河畔最古老建築！泰國版「艾菲爾鐵塔」遊玩攻略
車泊＋泡湯只要500元！礁溪8間人氣平價湯屋　房型價格一次看

關鍵字： 樓仔厝咖啡 平溪老街 十分瀑布 新北市旅遊 達人旅遊 旅遊情報 台灣特色系列 滿分的旅遊札記

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【謝謝你司機大哥】多虧你出手 浪浪才沒被繼續輾過QQ

推薦閱讀

高雄「製鞋工廠」開放參觀！近看老師傅手工打版、一針一線縫製

高雄「製鞋工廠」開放參觀！近看老師傅手工打版、一針一線縫製

莊嚴石窟佛雕藏身基隆天然海蝕洞！挑戰「僅容單人通行」一線天

莊嚴石窟佛雕藏身基隆天然海蝕洞！挑戰「僅容單人通行」一線天

走過吊橋才能找到！全台唯一島上溫泉在苗栗　與世隔絕享受美人湯

走過吊橋才能找到！全台唯一島上溫泉在苗栗　與世隔絕享受美人湯

花蓮藍白海景別墅緊鄰太平洋！每間房都能看海、吃拉麵當早餐

花蓮藍白海景別墅緊鄰太平洋！每間房都能看海、吃拉麵當早餐

盤點10家耽誤系餐飲品牌

盤點10家耽誤系餐飲品牌

日治時期「百年煤礦總部」變身咖啡館

日治時期「百年煤礦總部」變身咖啡館

台人超愛去日本　網曬「1地圖」驚喊：難怪

台人超愛去日本　網曬「1地圖」驚喊：難怪

北市「過年5大花海」免費賞

北市「過年5大花海」免費賞

搭乘「JR宗谷號」直奔日本最北車站！

搭乘「JR宗谷號」直奔日本最北車站！

在地超過20年宜蘭式早餐！

在地超過20年宜蘭式早餐！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台灣燈會「超級瑪利歐主燈」亮相

4月開始！饗食天堂假日訂位要收訂金

肥前屋復活！3月與大家重新見面

2026桃園燈會首推「舊城深度導覽」　日遊古蹟夜賞全國最大金屬飛馬

7大森林遊樂區「春節僅除夕休園」

東區23年老茶餐廳！道地干炒牛河鑊氣濃

可不可熟成紅茶「除夕起連6天漲5元」　最貴一杯要95元

北市「過年5大花海」免費賞

神還原50年代復古街景！苗栗影視基地

行天宮香港40年經驗老師傅燒臘！

熱門行程

最新新聞更多

盤點10家耽誤系餐飲品牌

日治時期「百年煤礦總部」變身咖啡館

台人超愛去日本　網曬「1地圖」驚喊：難怪

北市「過年5大花海」免費賞

搭乘「JR宗谷號」直奔日本最北車站！

在地超過20年宜蘭式早餐！

鼎泰豐2025餐點銷售排行榜

高雄唯一入選米其林指南割包！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366