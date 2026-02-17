小王子陪看海！過年走春景「高雄英國領事館」　3大必拍點一次曝

▲過年來高雄英國領事館找小王子。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

過年走春好去處！到打狗英國領事館邊喝下午茶、賞古蹟、看海景，是高雄人熟悉又喜愛的日常風景，去年9月在園區新設置小王子主題雕像，並推出限定下午茶套餐，為百年古蹟注入新意，至3月31日止購票入園可免費看展，門票還可折抵館內消費，非常超值。

▼來高雄英國領事館找小王子，「3大必拍點」曝光。（圖／記者賴文萱翻攝）

古典玫瑰園創辦人為藝術家黃騰輝先生，自1990年創立品牌以來，將英式下午茶文化引入台灣。品牌靈感來自《小王子》中的玫瑰意象，結合東方茶道精神與西方生活美學，打造出融合茶、藝術與文創的獨特風格。

去年適逢《小王子》問世125週年，古典玫瑰園特別於打狗英國領事館文化園區策劃主題展覽，透過畫作與雕塑呈現寓言中的星辰與玫瑰，讓古蹟園區轉化為富有想像力的展覽場域，營造出獨特的觀展體驗。

▼來高雄英國領事館找小王子，「3大必拍點」曝光。（圖／記者賴文萱翻攝）

黃騰輝表示，本次展覽結合畫作、雕像與《小王子》經典語錄，打造穿越時空的心靈宇宙。園區內設有三處必訪雕像：「看海，是一種陪伴」、「馴養之約」及「等待的狐狸」，不僅成為拍照亮點，也讓寓言精神成為親子互動的橋樑。