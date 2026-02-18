ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

高雄小眾景點！半世紀軍旅記憶…金馬賓館轉型當代美術館邁10年

▲▼高雄小眾景點！半世紀軍旅記憶…金馬賓館轉型當代美術館邁10年。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄小眾景點！半世紀軍旅記憶…金馬賓館轉型當代美術館邁10年。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄壽山腳下有一座承載半世紀軍旅記憶的金馬賓館，即將迎來轉型當代美術館的第十年。這座全台僅存的軍事轉運站，在市府都發局與民間「御盟集團．永添藝術」的合作下，已蛻變為引領港都美學的指標性場域。

金馬賓館建於1967年，曾是官兵前往金、馬前線的中繼站，冷戰結束後於1990年代末閒置，直到2016年由市府都發局招商御盟集團．永添藝術啟動活化開發計畫。御盟集團斥資1.3億元、耗時兩年細心打磨，這段過程極具挑戰。都發局長吳文彥指出，修復的核心難度在於如何讓「舊建築適用新法規」。

▲▼高雄小眾景點！半世紀軍旅記憶…金馬賓館轉型當代美術館邁10年。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲2019年改造後金馬賓館當代美術館。（圖／記者賴文萱翻攝）

在修復初期，都發局積極協助御盟團隊排解行政障礙，提供法規諮詢，確保在符合現代消防、結構安全規範的前提下，最大限度維持建築原始紋理。 其中，團隊堅持保留了原建物格柵牆、門柱、甚至充滿歷史溫度的軍用編號、鐵製把手樓梯與磨石子地板。

吳文彥強調，這種細膩程度不亞於修復法定古蹟，最終成功將冷戰遺產轉化為充滿人文氣息的當代藝術中心。 轉型後的金馬賓館以「ALIEN Art Centre金馬賓館當代美術館」為名，成為高雄重要的跨領域藝術實踐平台。

館方近年積極推動前瞻性計畫，其中與學術界合作已三年的「影像沙盒（Video Sandbox）」藝術徵件計畫，致力扶植新銳影像藝術家，透過實驗性展陳與「研究、創作、展示」的協作機制，讓創新影像創作在具歷史深度的空間中被討論與實踐，持續擴充城市文化培力與影像藝術能量。

▲▼高雄小眾景點！半世紀軍旅記憶…金馬賓館轉型當代美術館邁10年。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼金馬賓館轉型當代美術館邁10年，館內「復舊如舊」的展覽空間結合壽山景觀，還有屋頂電影院。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄小眾景點！半世紀軍旅記憶…金馬賓館轉型當代美術館邁10年。（圖／記者賴文萱翻攝）

在展覽策劃與國際連結方面，美術館陸續推出多檔具國際視野的展覽，涵蓋抽象藝術、材質研究、人工智慧、空間感知與光線藝術等主題，並透過論壇、講座、兒童美育、跨域表演、館際合作與藝術節串聯，深化藝術與日常生活的連結。

未來亦將持續擴大與海外創作者及國際藝術平台的合作，預計於明年推出《塵與金》第二篇章，攜手西班牙巴塞隆納國際藝術平台，持續提升高雄城市文化的國際能見度。

吳文彥局長補充，金馬賓館當代美術館不僅活絡了鼓山及鹽埕一帶的舊城商圈，未來更將持續透過與輕軌沿線亮點的鏈結，串聯駁二藝術特區與哈瑪星歷史場域，擴增港都的文創動能。

▲▼高雄小眾景點！半世紀軍旅記憶…金馬賓館轉型當代美術館邁10年。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼美術館1F空間常設展。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄小眾景點！半世紀軍旅記憶…金馬賓館轉型當代美術館邁10年。（圖／記者賴文萱翻攝）

金馬賓館當代美術館這十年來的成就，驗證了「空間體驗藝術化」的理念，未來市府將持續引導城市場域多元使用，讓歷史建物在藝術與公益的交互作用下，續寫下一個輝煌十年。

吳文彥表示，金馬賓館當代美術館的十年轉身，不僅是歷史建築活化的典範，更是市府透過專業輔導協助民間能量，共同為城市留住文化根基的具體實踐，並推進城市美學的治理。

關鍵字： 金馬賓館 當代美術館 高雄文化 歷史建築 藝術展覽

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【這才叫香火老手】13年前就搶過 頭香哥再奪第一！

推薦閱讀

桃園走春「秘境步道、後湖溪」1日遊

桃園走春「秘境步道、後湖溪」1日遊

走春拜訪全台最大「國家公園大學」　薄鹽醬油、鮮奶布丁必搶

走春拜訪全台最大「國家公園大學」　薄鹽醬油、鮮奶布丁必搶

陳耀訓啟蒙恩師開的麵包店！

陳耀訓啟蒙恩師開的麵包店！

廣島冬季美食清單　必吃檸檬鍋、牡蠣

廣島冬季美食清單　必吃檸檬鍋、牡蠣

2026必看展覽！百年「浮世繪」動起來

2026必看展覽！百年「浮世繪」動起來

台中勤美寵物友善早午餐！

台中勤美寵物友善早午餐！

高雄小眾景點！金馬賓館轉型當代美術館

高雄小眾景點！金馬賓館轉型當代美術館

東螺溪8.3公里親水廊道成走春新熱點

東螺溪8.3公里親水廊道成走春新熱點

高雄港區走春必玩　看水上超人力霸王

高雄港區走春必玩　看水上超人力霸王

動漫特展、新春裝置　松菸走春亮點一次看

動漫特展、新春裝置　松菸走春亮點一次看

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

過年喝「金桔蘋安」！手搖飲開運新品整理　有飲推大吉大栗奶茶

彰化水晶宮消防栓升格文化資產

彰化283公頃花海接力盛開　走春直接衝這

嘉義散策攻略！盤點4間日系靈魂小店

高雄小眾景點！金馬賓館轉型當代美術館

高雄港區走春必玩　看水上超人力霸王

松山慈惠堂「錢母＋發財金」連發7天

東螺溪8.3公里親水廊道成走春新熱點

屏東走春必玩4大活動

盤點10家耽誤系餐飲品牌

熱門行程

最新新聞更多

桃園走春「秘境步道、後湖溪」1日遊

走春拜訪全台最大「國家公園大學」　薄鹽醬油、鮮奶布丁必搶

陳耀訓啟蒙恩師開的麵包店！

廣島冬季美食清單　必吃檸檬鍋、牡蠣

2026必看展覽！百年「浮世繪」動起來

台中勤美寵物友善早午餐！

高雄小眾景點！金馬賓館轉型當代美術館

東螺溪8.3公里親水廊道成走春新熱點

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366