大稻埕米其林推介牛肉麵　日本師傅融合拉麵手藝熬出甘甜湯底

Darren蘋果樹(阿樹いっき)我是桃園部落客喜歡美食、旅遊、美酒和廟宇文化。

▲▼迪化街大稻埕美食「江牛樓」，入選米其林日本主廚牛肉麵排隊名店。（圖／部落客DARREN提供）

撰文攝影／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者蘇相云

「江牛樓」是迪化街、大稻埕一帶討論度極高的牛肉麵名店，主打由日本主廚親自料理的紅燒牛肉麵，牛肉麵不走傳統台式重油重鹹路線，而是把日本拉麵的概念重新詮釋紅燒湯頭，湯頭甘甜層次細膩，每日限量供應加上座位不多，讓這裡成為台北大稻埕必排隊美食，吸引不少牛肉麵控特地前來朝聖。

▲▼迪化街大稻埕美食「江牛樓」，入選米其林日本主廚牛肉麵排隊名店。（圖／部落客DARREN提供）

▲江牛樓就在台北大稻埕迪化街附近的民樂街，距離永樂市場也不遠，周邊就是迪化街商圈，出捷運北門站步行約10分鐘即可抵達。

▲▼迪化街大稻埕美食「江牛樓」，入選米其林日本主廚牛肉麵排隊名店。（圖／部落客DARREN提供）

▲由於江牛樓牛肉麵每日限量，加上不接受訂位，建議想吃的朋友一定要提早前往登記，才不會撲空。

▲▼迪化街大稻埕美食「江牛樓」，入選米其林日本主廚牛肉麵排隊名店。（圖／部落客DARREN提供）

用餐方式
這裡不提供電話預約以及線上訂位，想吃只能現場排隊填寫候位單，江牛樓牛肉麵通常從營業前就開始有人排隊，小編的朋友也是很早就過去先排隊候位，登記完才去附近走走晃晃，平日下午也常需等候40到60分鐘，店家會標示各人數大約等待時間，但不會電話通知，所以記得不要離開太久，以免錯過叫號。

▲▼迪化街大稻埕美食「江牛樓」，入選米其林日本主廚牛肉麵排隊名店。（圖／部落客DARREN提供）

菜單
菜單很簡單就放在門口，主打紅燒牛肉麵，一碗290元這價錢以台北牛肉麵價格來說算是合理，還可以免費加麵一次，門口黑板也會不定期出現隱藏版餐點。

▲▼迪化街大稻埕美食「江牛樓」，入選米其林日本主廚牛肉麵排隊名店。（圖／部落客DARREN提供）

用餐環境
用餐環境是由老宅改建，外觀低調沒有明顯招牌，店內原本只有吧台座位，空間不大，但後來樓上又多了座位，吧台開放式廚房，可以讓客人近距離欣賞牛肉麵過程。

▲▼迪化街大稻埕美食「江牛樓」，入選米其林日本主廚牛肉麵排隊名店。（圖／部落客DARREN提供）

▲▼迪化街大稻埕美食「江牛樓」，入選米其林日本主廚牛肉麵排隊名店。（圖／部落客DARREN提供）

▲▼迪化街大稻埕美食「江牛樓」，入選米其林日本主廚牛肉麵排隊名店。（圖／部落客DARREN提供）

▲坐在吧台前可以清楚看到兩位日本師傅分工合作，從湯頭到煮麵上桌，料理過程有夠誘人，也算是種視覺享受。

▲▼迪化街大稻埕美食「江牛樓」，入選米其林日本主廚牛肉麵排隊名店。（圖／部落客DARREN提供）

▲▼迪化街大稻埕美食「江牛樓」，入選米其林日本主廚牛肉麵排隊名店。（圖／部落客DARREN提供）

▲▼迪化街大稻埕美食「江牛樓」，入選米其林日本主廚牛肉麵排隊名店。（圖／部落客DARREN提供）

▲▼迪化街大稻埕美食「江牛樓」，入選米其林日本主廚牛肉麵排隊名店。（圖／部落客DARREN提供）

米其林推薦
江牛樓入選米其林必比登推介，官方介紹日籍主廚曾經營拉麵店，為向遊客傳達台灣牛肉麵的美味，遂開設此店，店面由老宅改建，保留抿石子地磚與復古家具，配上吧台設計，用餐氣氛輕鬆，相較於傳統紅燒牛肉麵，這裡的湯頭以昆布、海鹽及醬油調味，側重牛骨和醬油風味，並添加花椒增添香氣，牛肉則以昆布和醬汁浸泡，肉質軟嫩多汁，滋味甚是獨特。麵食限量供應，建議開店前抵達登記。

▲▼迪化街大稻埕美食「江牛樓」，入選米其林日本主廚牛肉麵排隊名店。（圖／部落客DARREN提供）

▲▼迪化街大稻埕美食「江牛樓」，入選米其林日本主廚牛肉麵排隊名店。（圖／部落客DARREN提供）

▲▼迪化街大稻埕美食「江牛樓」，入選米其林日本主廚牛肉麵排隊名店。（圖／部落客DARREN提供）

前菜
入座後店員很快放上木盒，木盒裡面有幾樣開胃小菜，打開裡面還有煙燻煙霧，裡面有紅酒醋醬的玉米筍以及番茄，還有爽脆空心菜以及酸菜等等，簡單開胃份量不多，芥末也可以搭配牛肉一起吃。

▲▼迪化街大稻埕美食「江牛樓」，入選米其林日本主廚牛肉麵排隊名店。（圖／部落客DARREN提供）

江牛樓牛肉麵
牛肉麵的牛肉是厚切牛腱心，原本想說要夾起來拍照，結果用筷子一夾就斷，真的把牛肉做到超級軟嫩，另外湯頭以昆布、牛骨、醬油等等來提香，喝起來清甜溫潤不膩口，完全顛覆紅燒牛肉麵印象，讓小編一口接一口喝不停。

▲▼迪化街大稻埕美食「江牛樓」，入選米其林日本主廚牛肉麵排隊名店。（圖／部落客DARREN提供）

▲沒有分大小碗，上桌時可以看到牛肉麵搭配質感瓷碗，加上用餐前菜的煙燻木盒多了儀式感，整個的呈現方式，跟一般牛肉麵的印象很不一樣。

▲▼迪化街大稻埕美食「江牛樓」，入選米其林日本主廚牛肉麵排隊名店。（圖／部落客DARREN提供）

▲▼迪化街大稻埕美食「江牛樓」，入選米其林日本主廚牛肉麵排隊名店。（圖／部落客DARREN提供）

▲▼迪化街大稻埕美食「江牛樓」，入選米其林日本主廚牛肉麵排隊名店。（圖／部落客DARREN提供）

▲▼迪化街大稻埕美食「江牛樓」，入選米其林日本主廚牛肉麵排隊名店。（圖／部落客DARREN提供）

▲▼迪化街大稻埕美食「江牛樓」，入選米其林日本主廚牛肉麵排隊名店。（圖／部落客DARREN提供）

免費加麵
這裡提供免費加麵一次，可以選半份或者是一份，也能更換成細麵，小編一開始選擇的是刀削麵口感滑順略帶Q度，吸湯力佳，後來加麵選擇細麵呈現出不同口感，可依個人口味選擇。

▲▼迪化街大稻埕美食「江牛樓」，入選米其林日本主廚牛肉麵排隊名店。（圖／部落客DARREN提供）

▲▼迪化街大稻埕美食「江牛樓」，入選米其林日本主廚牛肉麵排隊名店。（圖／部落客DARREN提供）

▲▼迪化街大稻埕美食「江牛樓」，入選米其林日本主廚牛肉麵排隊名店。（圖／部落客DARREN提供）

用餐心得
「江牛樓」跳脫傳統框架的牛肉麵店，牛肉大塊軟嫩，推薦可以再加一塊，另外湯頭耐喝不膩，能夠加麵價格合理，難怪能成為迪化街以及大稻埕的排隊美食，如果你是牛肉麵控，這碗真的值得衝來吃。

▲▼迪化街大稻埕美食「江牛樓」，入選米其林日本主廚牛肉麵排隊名店。（圖／部落客DARREN提供）

江牛樓

地址：台北市大同區民樂街6號
營業時間：12：00～18：00（周日／一／二公休)

▲▼迪化街大稻埕美食「江牛樓」，入選米其林日本主廚牛肉麵排隊名店。（圖／部落客DARREN提供）

DARREN蘋果樹(阿樹いっき)
*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》粉絲專頁

