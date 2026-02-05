富山市Tabelog拉麵排行第一！改良風味顛覆札幌味噌重鹹印象

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者蘇相云

說到富山拉麵最具代表性的應該是高濃度醬油的「黑拉麵」，比如據說是黑拉麵創始的「西町大喜」，但其實吃「黑拉麵」的文化金澤也有，比方我很愛的「麵屋大河」，只不過它的黑又加入了一點味噌拉麵的元素，跟富山的純醬油黑拉麵略有不同。

今天要說的這家是富山市拉麵Tabelog排行榜第一位，主打的卻不是黑拉麵，而是近年富山正流行的札幌「すみれ系味噌拉麵」。富山米其林拉麵竟意外是系出札幌すみれ系的拉麵，すみれ系麵中常見的豆芽、肉末略少，湯中同樣加了薑末，叉燒四大片非常好吃，半熟蛋也很好吃，重點是味噌湯頭因為加了蔬食的高湯，所以溫順了許多。

「麺屋つくし富山本店」位置

位於離富山車站略遠的中町，這裡曾是富山城下町的一部份，交通方面可以搭巴士或是富山市電車在西町下車，步行約莫只要3分鐘。

▲店裡的用餐空間比一般的拉麵店略大，約有25個位子，但用餐時刻還是得排隊，尤其是假日。

介紹

查了一下麺屋つくし大約創業在2010年，隨即入選2016米其林，靠的是曾在札幌修行十多年的札幌すみれ系味噌拉麵，有關すみれ系味噌的故事，可以參考我早前寫過的一些文章「味噌拉麵 すみれ」。總之，它是一個起源於札幌的日本拉麵派系，有一點像金庸小說中的少林、武當之類，大家比較熟悉的，如「家系」、「大勝軒系」、「青葉系」、「二郎系」等等。

▲雖說這裡是以札幌すみれ系味噌拉麵為招牌，但還是能嚐到其他口味的拉麵，但偏偏就是沒黑拉麵，價位上大約都在1000日圓左右。

煮卵味噌拉麵1060日圓（約新台幣213元）

不過最終我點的是加了玉子的煮卵味噌拉麵，一上桌果然有すみれ的視味覺，但又有少許的不同，比方湯的顏色淡了點，肉末、豆芽少了一點，叉燒多了很多，當然還有不速之客煮卵。這碗すみれ味噌拉麵的第一口湯和我最愛的すみれ味噌拉麵「麺屋 彩未」同樣加了薑，但整體的味道又多了一抹清爽的嘴邊甜。

這家的すみれ味噌拉麵經過改良

一是爆香的肉末和豆芽量減少、鹹度也低一點，上面的油層也少了許多，另外就是高湯用了大量的富山蔬食去熬，作法有一點像北陸大地系蔬菜拉麵。說實話這一碗興許足以和「麺屋 彩未」抗衡，當然說的是我心中，雖說，喝了過半還是難免越來越鹹就是了。

▲麵條方面則和札幌すみれ系味噌拉麵幾乎一模一樣，又或更粗更厚更有咬勁一點，但吸湯的功力同樣一等一。

▲這四片大又厚的叉燒，不管是肥是瘦還是比例都近乎完美，邊邊久燉、再炙燒的油香，真是太迷人了，是我吃過的叉燒前五，重點還有四大片，真的爽度破表。



▲半熟蛋半綿半化非常棒，蛋黃帶著很討喜的甜，沒有多餘調味醃煮過的鹹香，單純的蛋白、蛋黃鮮甜，相對爽口許多。

▲加點的煎餃不錯吃，酥脆的皮很讚，但爛爛的內餡口感我不愛。



麺屋つくし 富山本店

地址：富山県富山市太郎丸本町3-10-1 第2サクラギビル

營業時間：11：00～14：45、18：00～21：00（周一、周二、周四）／11：00～14：45、18：00～21：45（周五）／11：00～14：45、17：00～21：45（周末）／周三公休

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～

