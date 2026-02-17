走春夯點！彰化花海大爆發　283公頃花田一路美到翻

▲春節到彰化縣賞花。（圖／縣府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

素有「花的故鄉」美譽的彰化縣，冬季農田搖身一變成為繽紛畫布。縣政府推動的「冬季景觀作物計畫」成效卓著，今年全縣花海總面積已達283公頃，遍及12個鄉鎮。彰化縣長王惠美誠摯邀請全國民眾，春節假期安排一趟彰化輕旅行，走進遼闊的波斯菊、向日葵花田，親身感受百花齊放的浪漫與壯麗。

12鄉鎮花海接力綻放，農田變身打卡勝地

今年花海面積達3公頃以上的區域，包括彰化市、田中鎮、秀水鄉、花壇鄉、社頭鄉、埔鹽鄉、鹿港鎮、二林鎮、和美鎮、伸港鄉、線西鄉及埤頭鄉等12個鄉鎮市。雖然並非每處都有舉辦活動，但許多熱情的農民都樂意開放田區，歡迎遊客自由參觀、拍照，讓大家能輕鬆親近農村，享受被花海包圍的幸福時刻。

▲田中望高寮可愛的稻草裝置藝術。（圖／縣府提供）

春節必訪「花在彰化」，溪州公園百花爭妍

此外，春節期間的重頭戲「2026花在彰化」活動，將於2月17日（大年初一）至3月1日在溪州公園盛大舉辦。縣府邀請全國民眾，春節連假就來彰化走春，漫步於壯麗的花海與精緻的庭園造景之間，用鏡頭捕捉最美的春日回憶，深度體驗「花的故鄉」的無限魅力。

七大主題活動接力登場，體驗農村在地樂趣

「2026春遊彰化賞花海」系列活動由各鄉鎮接力舉辦，內容豐富多元。打頭陣的田中鎮農會，在「望高瞭」打造了廣闊花海，並設置可愛的稻草「蠟筆小新」與「小小兵」藝術裝置，成為拍照熱點。緊接著芬園鄉農會舉辦深受歡迎的花海暨拔蘿蔔活動，今年更擴大規模，準備超過5萬根蘿蔔讓民眾免費體驗，享受收穫的樂趣。

▲春節到彰化縣賞花。（圖／縣府提供）

活動一路持續，包含秀水鄉「金陵花海節」、鹿港鎮「鹿港花遊記」、彰化市「2026 Bloom 彰化－浪漫相遇」、花壇鄉「焢吧焢焢～來焢吧！」以及社頭鄉「社頭農遊季。各鄉鎮結合地方特色，規劃了農特產展售、特色小吃、抓泥鰍、焢窯等體驗活動，並設置精美的稻草藝術與燈飾，保證讓大人小孩都能玩得盡興。

▲田中鎮農會布置稻草裝置藝術。（圖／縣府提供）