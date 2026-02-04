內湖「XL號紅燒牛肉麵」只賣150元！香醇豆瓣湯頭回甘不鹹膩

撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者柯珮萱
內湖文德站附近巷弄中有間平價美味的牛肉麵「小周紅燒牛肉麵」，賣的品項不多，味道很樸實，就是小時候吃到的眷村巷口牛肉麵的味道，而且價格十分平價，隔壁阿伯點的大碗炸醬麵份量著實嚇人，大碗牛肉麵也只要150元，份量跟價格都讓人滿意。
店外環境
傍晚五點半營業，提早到門口等待，斜對面還有一家排隊拉麵店「北一家」，也是一家開店秒客滿的拉麵店，有興趣的人可以去吃看看。「小周紅燒牛肉麵」開門營業後大概半小時客滿，熟門熟路老客人特別多，也可以打電話先來預訂外帶再來取麵。
▲內用座位不算多，也比較擁擠一點，裝潢陳設看起來應該是開了很久的在地麵店。
▲調味料及酸菜都放在門口的桌上自取，不得不說，他們的辣椒很厲害，搭配乾麵吃起來有夠強。
菜單
▲餐點以麵食為主，有炸醬麵、榨菜肉絲麵、牛肉麵、牛肉湯麵以及小菜，除非很餓很餓，不然不要輕易點大碗。
豬耳朵
▲忘記淋上香油跟蔥花了，不過單吃味道就還不錯，切得很細，遠看還以為柴魚片。
紅燒牛肉麵（大）
湯頭看起來很濃郁，原本以為味道會偏鹹，但是單喝其實也可以，湯頭味道香濃，很像傳統紅燒湯頭加豆瓣醬的湯頭，不過喝起來香醇濃郁一點都不死鹹，就是牛肉的口感有點柴，不過湯頭味道很喜歡。
▲麵條則是可以選細麵或是寬麵，寬麵比較像拉麵的口感，個人喜歡細麵多一些。
炸醬麵
▲肉醬豆乾搭配的醡醬，選了細麵，加了他們家的辣椒真的又香又好吃。
▲醬料的味道不會太鹹，整體味道平衡得很好，味道也是很古早味。
小周紅燒牛肉麵
地址：台北市內湖區文德路22巷48號1樓
電話： 02－26275286
營業時間：11：30－13：30／17：30－20：00（周末公休）
