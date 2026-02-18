ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

過年彰化走春　東螺溪8.3公里親水廊道成健行新熱點

▲東螺溪水綠廊道健行民眾。（圖／縣府提供）

▲東螺溪水綠廊道健行民眾。（圖／縣府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

歷經兩年施工，彰化縣重要的水岸休憩計畫──「東螺溪水綠廊道工程」已正式完工啟用！這條全長約8.3公里的親水廊道，串連溪湖、二林與埔鹽三鄉鎮，並打造五處特色亮點設施，不僅大幅改善過去東螺溪的環境問題，更為在地居民與遊客提供一條安全、舒適且富含生態教育意義的休閒動線。

總經費近2.5億　中央地方協力打造母親之河新風貌

東螺溪被譽為「彰化母親之河」，過去卻長期面臨惡臭與髒亂問題。為徹底改善水岸環境，縣府自108年起推動「東螺溪水環境改善計畫」，其中這次完工的「水綠廊道工程」總經費達新台幣2億4917萬元，由經濟部水利署、交通部觀光署補助約2億421萬元，縣府自籌4496萬元。彰化縣長王惠美特別感謝中央補助、議會支持以及地方居民的體諒，讓工程得以順利完成。

▲東螺溪水綠廊道健行民眾。（圖／縣府提供）

▲東螺溪水綠廊道。（圖／縣府提供）

點線面串聯　五大亮點設施各具特色

廊道自溪湖鐵路橋延伸至埔鹽石埤橋，沿線以慢行通道貫通，並廣植台灣原生種植物進行生態復育。工程最大亮點，在於於三鄉鎮打造了五處深具特色的休憩節點：

1.觀夕平台：提供欣賞落日餘暉與溪景的絕佳位置。

2.欒樹隧道與欒樹廣場：綿延300公尺的欒樹空間，每年9至10月花季時形成絕美風景，縣府也將於此舉辦「戀戀欒樹節」。

3.東螺水學堂：結合環境教育，讓民眾認識東螺溪的生態與文史。

4.花漾驛站：以花卉景觀為主題的休憩點。

5.天盛鳥屋（鳥巢裝置藝術）位於埔鹽段，成為拍照打卡的藝術地標。整體工程共新增約15萬平方公尺的綠化面積，提供民眾安全漫步、親近自然的空間。

▲東螺溪水綠廊道健行民眾。（圖／縣府提供）

持續推動改善　帶動觀光與地方發展

水利資源處說明，未來縣府將持續推動水岸縫合、汙染削減等相關計畫，並藉由景點串聯，吸引更多遊客前來，活絡周邊經濟。東螺溪水綠廊道的完成，不僅是環境改善的重要里程碑，更展現了彰化縣打造友善、永續親水環境的決心，邀請全國民眾前來漫步，感受彰化母親之河的重生魅力。

▲東螺溪水綠廊道健行民眾。（圖／縣府提供）

關鍵字： 彰化 東螺溪 母親河 欒樹 廊道

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

鄭麗文法鼓山祈福

推薦閱讀

桃園走春「秘境步道、後湖溪」1日遊

桃園走春「秘境步道、後湖溪」1日遊

走春拜訪全台最大「國家公園大學」　薄鹽醬油、鮮奶布丁必搶

走春拜訪全台最大「國家公園大學」　薄鹽醬油、鮮奶布丁必搶

陳耀訓啟蒙恩師開的麵包店！

陳耀訓啟蒙恩師開的麵包店！

廣島冬季美食清單　必吃檸檬鍋、牡蠣

廣島冬季美食清單　必吃檸檬鍋、牡蠣

2026必看展覽！百年「浮世繪」動起來

2026必看展覽！百年「浮世繪」動起來

台中勤美寵物友善早午餐！

台中勤美寵物友善早午餐！

高雄小眾景點！金馬賓館轉型當代美術館

高雄小眾景點！金馬賓館轉型當代美術館

東螺溪8.3公里親水廊道成走春新熱點

東螺溪8.3公里親水廊道成走春新熱點

高雄港區走春必玩　看水上超人力霸王

高雄港區走春必玩　看水上超人力霸王

動漫特展、新春裝置　松菸走春亮點一次看

動漫特展、新春裝置　松菸走春亮點一次看

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

過年喝「金桔蘋安」！手搖飲開運新品整理　有飲推大吉大栗奶茶

彰化水晶宮消防栓升格文化資產

彰化283公頃花海接力盛開　走春直接衝這

嘉義散策攻略！盤點4間日系靈魂小店

高雄小眾景點！金馬賓館轉型當代美術館

高雄港區走春必玩　看水上超人力霸王

松山慈惠堂「錢母＋發財金」連發7天

東螺溪8.3公里親水廊道成走春新熱點

屏東走春必玩4大活動

盤點10家耽誤系餐飲品牌

熱門行程

最新新聞更多

桃園走春「秘境步道、後湖溪」1日遊

走春拜訪全台最大「國家公園大學」　薄鹽醬油、鮮奶布丁必搶

陳耀訓啟蒙恩師開的麵包店！

廣島冬季美食清單　必吃檸檬鍋、牡蠣

2026必看展覽！百年「浮世繪」動起來

台中勤美寵物友善早午餐！

高雄小眾景點！金馬賓館轉型當代美術館

東螺溪8.3公里親水廊道成走春新熱點

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366