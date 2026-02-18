過年彰化走春　東螺溪8.3公里親水廊道成健行新熱點

▲東螺溪水綠廊道健行民眾。（圖／縣府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

歷經兩年施工，彰化縣重要的水岸休憩計畫──「東螺溪水綠廊道工程」已正式完工啟用！這條全長約8.3公里的親水廊道，串連溪湖、二林與埔鹽三鄉鎮，並打造五處特色亮點設施，不僅大幅改善過去東螺溪的環境問題，更為在地居民與遊客提供一條安全、舒適且富含生態教育意義的休閒動線。

▍總經費近2.5億 中央地方協力打造母親之河新風貌

東螺溪被譽為「彰化母親之河」，過去卻長期面臨惡臭與髒亂問題。為徹底改善水岸環境，縣府自108年起推動「東螺溪水環境改善計畫」，其中這次完工的「水綠廊道工程」總經費達新台幣2億4917萬元，由經濟部水利署、交通部觀光署補助約2億421萬元，縣府自籌4496萬元。彰化縣長王惠美特別感謝中央補助、議會支持以及地方居民的體諒，讓工程得以順利完成。

▲東螺溪水綠廊道。（圖／縣府提供）

▍點線面串聯 五大亮點設施各具特色

廊道自溪湖鐵路橋延伸至埔鹽石埤橋，沿線以慢行通道貫通，並廣植台灣原生種植物進行生態復育。工程最大亮點，在於於三鄉鎮打造了五處深具特色的休憩節點：

1.觀夕平台：提供欣賞落日餘暉與溪景的絕佳位置。

2.欒樹隧道與欒樹廣場：綿延300公尺的欒樹空間，每年9至10月花季時形成絕美風景，縣府也將於此舉辦「戀戀欒樹節」。

3.東螺水學堂：結合環境教育，讓民眾認識東螺溪的生態與文史。

4.花漾驛站：以花卉景觀為主題的休憩點。

5.天盛鳥屋（鳥巢裝置藝術）位於埔鹽段，成為拍照打卡的藝術地標。整體工程共新增約15萬平方公尺的綠化面積，提供民眾安全漫步、親近自然的空間。

▍持續推動改善 帶動觀光與地方發展

水利資源處說明，未來縣府將持續推動水岸縫合、汙染削減等相關計畫，並藉由景點串聯，吸引更多遊客前來，活絡周邊經濟。東螺溪水綠廊道的完成，不僅是環境改善的重要里程碑，更展現了彰化縣打造友善、永續親水環境的決心，邀請全國民眾前來漫步，感受彰化母親之河的重生魅力。