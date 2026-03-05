ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

老闆飛四川學做辣醬！中壢火車站乾式滷鴨　燈籠椒＋花椒又香又麻

民宿女王芽月

民宿女王芽月 民宿女王芽月

我是芽月 一個台南女兒 我習慣用吃來了解這個世界 現在~我用文字把幸福的滋味說給你聽

▲▼追蕾醬香黑鴨中壢店。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

撰文攝影／民宿女王芽月、整理／實習記者陳品勻

桃園中壢火車站的美食很多，每一種爆款美食都有它的特色，這次我們要跟大家推薦在中壢火車站前站的「追蕾醬香黑鴨」，是今年在全台灣迅速竄起的小吃，他們家雖然是現煮現滷的滷味攤，可是沒有太多湯汁，放冷了也很好吃，連吃他們的小菜系列都停不下來啊！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

位置
這家店的位置我覺得很好找，就在中壢火車站前站的位置，靠近以前圓環，劉家大潤餅旁邊幾家店面的位置，從火車站前站走出來，往左邊走，轉個彎就可以看到。

▲▼追蕾醬香黑鴨中壢店。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

路邊的紅色小攤
從這張照片就可以看出來，店家大概位置了吧！後面就是中壢火車新的前站出入口，紅色的小攤子，其實在一整排的店家裡面，算是蠻顯眼的。

▲▼追蕾醬香黑鴨中壢店。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

▲食材都是每天由自家的中央廚房出貨，堅持每天現滷，冷鏈出貨，所以大家吃到的醬香黑鴨那個口味都很新鮮好吃！

獨門中藥滷汁
加了獨家配好的中藥藥材下去滷好的食材真的是超香的，那個焦糖般的晶瑩透徹的色澤，真的讓我不自覺流了一些口水出來。

▲▼追蕾醬香黑鴨中壢店。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

▲▼追蕾醬香黑鴨中壢店。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

▲▼追蕾醬香黑鴨中壢店。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

▲▼追蕾醬香黑鴨中壢店。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

▲▼追蕾醬香黑鴨中壢店。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

▲▼追蕾醬香黑鴨中壢店。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

▲▼追蕾醬香黑鴨中壢店。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

▲醬汁裡面讓人最欲罷不能的香辣味，就是這個燈籠椒＋花椒，又香又麻，讓一些熱愛辣味的人，會想要一吃再吃。

乾式滷味
如果你吃這種滷得相當夠味的乾滷味，那麼你最愛吃那一個部分？店家最熱門的選項是脆腸，但我個人最愛的是鴨脖子，那個重點就不是肉了，而是慢慢吸吮著裡面的醬香，啃食著骨髓裡面的碎肉，再配點啤酒，舒暢！

▲▼追蕾醬香黑鴨中壢店。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

▲▼追蕾醬香黑鴨中壢店。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

品項分類仔細
我覺得很細心的部分就是，店家會把不同食材仔細分好，這樣大家挑選時不用花太多時間，可以馬上夾到自己想吃的食材，那個鴨翅也蠻大隻的！

▲▼追蕾醬香黑鴨中壢店。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

▲▼追蕾醬香黑鴨中壢店。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

▲▼追蕾醬香黑鴨中壢店。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

▲▼追蕾醬香黑鴨中壢店。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

▲▼追蕾醬香黑鴨中壢店。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

▲▼追蕾醬香黑鴨中壢店。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

▲▼追蕾醬香黑鴨中壢店。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

▲除了鴨脖子、鴨頭這種常見的滷味之外，他們甚至還有牛肚跟豬腱肉，這個豬腱肉看起來好好吃！

▲▼追蕾醬香黑鴨中壢店。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

▲▼追蕾醬香黑鴨中壢店。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

▲▼追蕾醬香黑鴨中壢店。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

▲價位給大家參考一下，其實倒也不貴，那個鴨頭、鴨翅站在前面就可以聞到香味！

小菜
除了滷味之外，他們家的小菜也好好吃，四樣小菜是100元，小菜會不定期更新變換。杏鮑菇非常好吃，吃過一次後就念念不忘。

▲▼追蕾醬香黑鴨中壢店。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

▲▼追蕾醬香黑鴨中壢店。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

▲▼追蕾醬香黑鴨中壢店。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

▲▼追蕾醬香黑鴨中壢店。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

▲▼追蕾醬香黑鴨中壢店。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

▲▼追蕾醬香黑鴨中壢店。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

▲選好自己想吃的食材，店長會仔細幫客人切段切好，讓大家在拿取時可以更方便。

▲▼追蕾醬香黑鴨中壢店。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

▲▼追蕾醬香黑鴨中壢店。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

靈魂醬汁
如果你有點小菜的話，那麼這個靈魂醬汁你一定要嘗嘗，不會辣，可是非常的溫醇，鹹、香、甘都有，配上小菜，連不敢吃辣的小朋友都欲罷不能。

▲▼追蕾醬香黑鴨中壢店。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

▲▼追蕾醬香黑鴨中壢店。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

四川辣醬
如果你愛吃辣的話，除了原本的鴨頭等肉品之外是做成香辣口味之外，別忘了，這邊還有非常道地的四川辣醬，這可是老闆特地去四川學回來的沾醬，這個愛吃辣的朋友一定會愛上，香、麻、甘、辣四種滋味都在這一勺了，淋下去包管你辣到直喊爽。

▲▼追蕾醬香黑鴨中壢店。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

▲▼追蕾醬香黑鴨中壢店。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

▲這個辣蓮藕也是個蠻特別的小菜，已經有先滷過了，脆脆的蓮藕，香辣的滋味，相信你們也會喜歡。

▲▼追蕾醬香黑鴨中壢店。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

▲這裡的米血好好吃！超級軟嫩，再淋上靈魂醬汁，馬上吃光。

▲▼追蕾醬香黑鴨中壢店。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

▲這個鴨頭滷得多漂亮啊！油亮油亮的，看起來就是個好吃的樣子。

▲▼追蕾醬香黑鴨中壢店。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

▲▼追蕾醬香黑鴨中壢店。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

▲▼追蕾醬香黑鴨中壢店。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

▲▼追蕾醬香黑鴨中壢店。（圖／部落客民宿女王芽月授權提供）

心得
鴨翅真的好吃，不要小看那個鴨肉，滷得非常夠味，但不死鹹，而且我晚上帶回家啃的時候，那個鴨肉不會乾硬，還是挺有水的，難怪開攤沒多久，就有不少人聞香而來，買氣相當好！如果你也喜歡吃這個道地的四川香辣滷味，那麼「追蕾醬香黑鴨」你一定要試看看！

追蕾醬香黑鴨中壢店

地址：桃園市中壢區中和路124號
營業時間：14：00－21：30

＊部落客《民宿女王芽月》現有經營：粉絲團部落格

【你可能也想看】

►鋪滿厚切豬腱肉只賣75元！內壢家樂福旁隱藏版巨型越南麵包
►「400有找」中壢超值火鍋吃到飽！花枝漿＋蔬菜吧無限供應
►超大一碗厚切豬肝麵才賣80元！越南闆娘好手藝　還有香甜米酒蝦

關鍵字： 追蕾醬香黑鴨中壢店 中壢美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 民宿女王芽月

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

中壢499元「甜點吃到飽」太狂！整櫃手作蛋糕開放自由選

中壢499元「甜點吃到飽」太狂！整櫃手作蛋糕開放自由選

中壢299元菲式料理吃到飽！只開放周日　經典菲律賓烤雞必拿

中壢299元菲式料理吃到飽！只開放周日　經典菲律賓烤雞必拿

M9和牛牛排吃到飽800有找！中壢新開幕燒肉　還能無限續杯星巴克

M9和牛牛排吃到飽800有找！中壢新開幕燒肉　還能無限續杯星巴克

汁多肉嫩還鋪滿銷魂蔥鹽！內壢火車站隱藏版排隊雞肉飯　

汁多肉嫩還鋪滿銷魂蔥鹽！內壢火車站隱藏版排隊雞肉飯　

饗賓麻辣鍋吃到飽「小福利」宣布退場

饗賓麻辣鍋吃到飽「小福利」宣布退場

港務公司啟用藍色公路布馬航線資訊網　數位整合落實旅運透明度

港務公司啟用藍色公路布馬航線資訊網　數位整合落實旅運透明度

千葉人私藏公路食堂　必嘗鑊氣廣東麵

千葉人私藏公路食堂　必嘗鑊氣廣東麵

應援經典賽餐飲優惠懶人包

應援經典賽餐飲優惠懶人包

炸雞餐下殺49折！速食店「WBC應援優惠」一次看　地瓜球免費送

炸雞餐下殺49折！速食店「WBC應援優惠」一次看　地瓜球免費送

王品麻辣鍋吃到飽「向辣」走入歷史

王品麻辣鍋吃到飽「向辣」走入歷史

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台北30年古早味小吃攤！最貴品項50元

台北玫瑰展搶先看　歐式心型水池必拍

3、4月壽星「薯條免費吃」

全台最大玫瑰園花季開跑　假日免費接駁

花蓮富里2連假觀光創新高　東富禪寺成打卡點

饗賓麻辣鍋吃到飽「小福利」宣布退場

生肖屬「馬、羊、虎、狗」吃到飽88折

王品麻辣鍋吃到飽「向辣」走入歷史

中壢70年紅燒牛肉麵！加湯加麵免費

鉑萃酒店9月開幕　走路3分到台北車站

熱門行程

最新新聞更多

饗賓麻辣鍋吃到飽「小福利」宣布退場

港務公司啟用藍色公路布馬航線資訊網　數位整合落實旅運透明度

千葉人私藏公路食堂　必嘗鑊氣廣東麵

應援經典賽餐飲優惠懶人包

炸雞餐下殺49折！速食店「WBC應援優惠」一次看　地瓜球免費送

王品麻辣鍋吃到飽「向辣」走入歷史

大安森林公園「2千盆繡球花」綻放

日出茶太今起「發免費珍奶」挺中華隊　五桐號推2杯99元應援優惠

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366