老闆飛四川學做辣醬！中壢火車站乾式滷鴨　燈籠椒＋花椒又香又麻

我是芽月 一個台南女兒 我習慣用吃來了解這個世界 現在~我用文字把幸福的滋味說給你聽

撰文攝影／民宿女王芽月、整理／實習記者陳品勻

桃園中壢火車站的美食很多，每一種爆款美食都有它的特色，這次我們要跟大家推薦在中壢火車站前站的「追蕾醬香黑鴨」，是今年在全台灣迅速竄起的小吃，他們家雖然是現煮現滷的滷味攤，可是沒有太多湯汁，放冷了也很好吃，連吃他們的小菜系列都停不下來啊！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

位置

這家店的位置我覺得很好找，就在中壢火車站前站的位置，靠近以前圓環，劉家大潤餅旁邊幾家店面的位置，從火車站前站走出來，往左邊走，轉個彎就可以看到。

路邊的紅色小攤

從這張照片就可以看出來，店家大概位置了吧！後面就是中壢火車新的前站出入口，紅色的小攤子，其實在一整排的店家裡面，算是蠻顯眼的。

▲食材都是每天由自家的中央廚房出貨，堅持每天現滷，冷鏈出貨，所以大家吃到的醬香黑鴨那個口味都很新鮮好吃！

獨門中藥滷汁

加了獨家配好的中藥藥材下去滷好的食材真的是超香的，那個焦糖般的晶瑩透徹的色澤，真的讓我不自覺流了一些口水出來。

▲醬汁裡面讓人最欲罷不能的香辣味，就是這個燈籠椒＋花椒，又香又麻，讓一些熱愛辣味的人，會想要一吃再吃。

乾式滷味

如果你吃這種滷得相當夠味的乾滷味，那麼你最愛吃那一個部分？店家最熱門的選項是脆腸，但我個人最愛的是鴨脖子，那個重點就不是肉了，而是慢慢吸吮著裡面的醬香，啃食著骨髓裡面的碎肉，再配點啤酒，舒暢！

品項分類仔細

我覺得很細心的部分就是，店家會把不同食材仔細分好，這樣大家挑選時不用花太多時間，可以馬上夾到自己想吃的食材，那個鴨翅也蠻大隻的！

▲除了鴨脖子、鴨頭這種常見的滷味之外，他們甚至還有牛肚跟豬腱肉，這個豬腱肉看起來好好吃！

▲價位給大家參考一下，其實倒也不貴，那個鴨頭、鴨翅站在前面就可以聞到香味！

小菜

除了滷味之外，他們家的小菜也好好吃，四樣小菜是100元，小菜會不定期更新變換。杏鮑菇非常好吃，吃過一次後就念念不忘。

▲選好自己想吃的食材，店長會仔細幫客人切段切好，讓大家在拿取時可以更方便。

靈魂醬汁

如果你有點小菜的話，那麼這個靈魂醬汁你一定要嘗嘗，不會辣，可是非常的溫醇，鹹、香、甘都有，配上小菜，連不敢吃辣的小朋友都欲罷不能。

四川辣醬

如果你愛吃辣的話，除了原本的鴨頭等肉品之外是做成香辣口味之外，別忘了，這邊還有非常道地的四川辣醬，這可是老闆特地去四川學回來的沾醬，這個愛吃辣的朋友一定會愛上，香、麻、甘、辣四種滋味都在這一勺了，淋下去包管你辣到直喊爽。

▲這個辣蓮藕也是個蠻特別的小菜，已經有先滷過了，脆脆的蓮藕，香辣的滋味，相信你們也會喜歡。

▲這裡的米血好好吃！超級軟嫩，再淋上靈魂醬汁，馬上吃光。

▲這個鴨頭滷得多漂亮啊！油亮油亮的，看起來就是個好吃的樣子。

心得

鴨翅真的好吃，不要小看那個鴨肉，滷得非常夠味，但不死鹹，而且我晚上帶回家啃的時候，那個鴨肉不會乾硬，還是挺有水的，難怪開攤沒多久，就有不少人聞香而來，買氣相當好！如果你也喜歡吃這個道地的四川香辣滷味，那麼「追蕾醬香黑鴨」你一定要試看看！

追蕾醬香黑鴨中壢店

地址：桃園市中壢區中和路124號

營業時間：14：00－21：30

＊部落客《民宿女王芽月》現有經營：粉絲團、部落格

【你可能也想看】

►鋪滿厚切豬腱肉只賣75元！內壢家樂福旁隱藏版巨型越南麵包

►「400有找」中壢超值火鍋吃到飽！花枝漿＋蔬菜吧無限供應

►超大一碗厚切豬肝麵才賣80元！越南闆娘好手藝 還有香甜米酒蝦