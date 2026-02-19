ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
外脆內軟Q＋焦糖香氣爆擊！北海道美瑛必吃可麗露　雪季來超美

飛天璇的口袋

飛天璇的口袋 飛天璇

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

▲▼pâtisserie Toriko。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者陳品勻

這間位於美瑛鎮上的「pâtisserie Toriko」是一間很可愛小巧的法式甜點店，店裡主要提供常溫甜點，也有生日蛋糕，但是需要事先預約。這裡最有名的就是他們家的可麗露，有點後悔只買了一個，下次有機會再訪一定要多帶兩個離開。

地址
甜點店位於美瑛車站前面那條路，如果從美瑛車站走路過來大概10到12分鐘的路程。我們這天是開車過來的，從美瑛車站開車過來只要2到3分鐘，甜點店旁邊就有一個停車場，大概可以停2至3台車。

▲▼pâtisserie Toriko。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

環境
外觀真的很可愛，是一間純白小屋，夏天就這麼漂亮，想必雪季的時候一定更浪漫吧！而且門口還有椅子，後面應該就是繡球花吧？剛好可以拍拍網美照。

▲▼pâtisserie Toriko。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼pâtisserie Toriko。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼pâtisserie Toriko。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

產品

▲▼pâtisserie Toriko。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼pâtisserie Toriko。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲我們本來是要來喝下午茶的，一走進來才發現裡面空間很小，只有提供外帶沒有內用！

▲▼pâtisserie Toriko。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲靠窗這裡有一個伴手禮展示桌，用精美的紙盒包裝，看起來非常的有質感。

▲▼pâtisserie Toriko。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲常溫甜點則是展示在收銀台這邊的櫃子上，下面則是冷藏甜點冰櫃。

▲▼pâtisserie Toriko。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼pâtisserie Toriko。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼pâtisserie Toriko。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼pâtisserie Toriko。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲有比較常見的布列塔尼和費南雪，還有佛羅倫汀脆餅和蛋白霜餅乾。

▲▼pâtisserie Toriko。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲這個我查了一下，是法式布丁塔，包裝好可愛。

▲▼pâtisserie Toriko。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲他們家最有名的就是可麗露。

▲▼pâtisserie Toriko。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲都來了，我們順便還外帶了一個草莓蛋糕。

▲▼pâtisserie Toriko。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲可麗露也包裝得很可愛，一上車就吃了！

可麗露
它的外殼吃起來很焦脆，內餡是濕潤軟Q的口感，吃起來有濃郁的焦糖香氣，味道很有層次感，口感豐富香甜好吃，真的是好吃啊！

▲▼pâtisserie Toriko。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼pâtisserie Toriko。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

草莓鮮奶油蛋糕
另外一個草莓蛋糕沒拍到，所以從官網下載了一張店家的照片。草莓鮮奶油蛋糕其實也是好吃，但是相對於可麗露來說亮點就沒那麼高。

▲▼pâtisserie Toriko。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

評論
再下載一張「pâtisserie Toriko」冬天雪季的照片，真的好浪漫！好喜歡美瑛這個小鎮，除了牛奶和農作物都很好吃之外，也有很多可愛的麵包店和甜點店，如果時間充裕的話，很建議可以多住個幾天！我們這次在美瑛待了3天2夜，都是住在卓也美瑛微宿，附近有超市和藥妝店，距離美瑛車站也不遠，也推薦給各位。

▲▼pâtisserie Toriko。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

pâtisserie Toriko

地址：3 Chome-1-2 Kotobukicho, Biei, Kamikawa District, Hokkaido 071-0209日本
營業時間：11：00－18：00（周一、四、日公休）

飛天璇
我用輕鬆的筆調，紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯
