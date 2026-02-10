ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
台北「擼狗下午茶」秘密基地！新開幕寵物友善抹茶專賣店

▲▼台北抹茶專賣店，寵物友善咖啡廳。（圖／部落客萍子）

撰文攝影／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影、整理／實習記者柯珮萱

台北捷運南京三民站新開幕寵物友善咖啡廳「松松咖啡」，店有可愛黃金獵犬松松可互動玩樂，兩層樓老宅空間，一樓加地下室空間，木質調氛圍。來自三重「Tom&Maggy幸福肥」和捷運雙連站「好啊cafe」姐妹店，這裡不只是台北咖啡廳，也是台北抹茶專賣店，多款抹茶甜點，抹茶控可追一波。

交通方式
位於台北市松山區八德路四段上的寵物友善咖啡廳，位於車水馬龍的熱鬧地段，可搭乘台北捷運「南京三民站2號出口」下車，步行8分鐘。

▲▼台北抹茶專賣店，寵物友善咖啡廳。（圖／部落客萍子）

▲▼台北抹茶專賣店，寵物友善咖啡廳。（圖／部落客萍子）

▲大片落地窗，光線灑落，可見店內一景，平日下午，人潮挺多的，生意很好。

▲▼台北抹茶專賣店，寵物友善咖啡廳。（圖／部落客萍子）

▲大片落地窗，窗景四人座位，很多老饕會帶自己的狗或黃金來店內玩。

氛圍是木質北歐風
長條形空間，兩層樓，一樓加上地下室空間，木質地板，周邊可見許多店狗松松的小玩具，木質裝潢，帶點溫潤北歐風氛圍，很舒適的空間，採光明亮，適合情侶約會與三五好友聚餐。

▲▼台北抹茶專賣店，寵物友善咖啡廳。（圖／部落客萍子）

▲▼台北抹茶專賣店，寵物友善咖啡廳。（圖／部落客萍子）

▲▼台北抹茶專賣店，寵物友善咖啡廳。（圖／部落客萍子）

▲▼台北抹茶專賣店，寵物友善咖啡廳。（圖／部落客萍子）

開放式廚房與咖啡吧台

▲▼台北抹茶專賣店，寵物友善咖啡廳。（圖／部落客萍子）

▲開放式咖啡吧台，木質裝潢，一覽無遺，製作過程，食用安心，台面乾淨衛生。

▲▼台北抹茶專賣店，寵物友善咖啡廳。（圖／部落客萍子）

店狗黃金獵犬松松

▲▼台北抹茶專賣店，寵物友善咖啡廳。（圖／部落客萍子）

▲超萌黃金獵犬店狗坐鎮，超可愛，不怕生，松松咖啡阿松不定期出沒，愛跟人玩，來店內喝咖啡，愛狗狗老饕可互動。

菜單

▲▼台北抹茶專賣店，寵物友善咖啡廳。（圖／部落客萍子）

▲掃描每張桌QR Code點餐，松松咖啡菜單，松松咖啡低消，低消一杯飲品，限時2小時，提供甜點、咖啡、茶等。

▲▼台北抹茶專賣店，寵物友善咖啡廳。（圖／部落客萍子）

▲每日限量甜點，都在這清單上。

▲▼台北抹茶專賣店，寵物友善咖啡廳。（圖／部落客萍子）

▲點了抹茶烤磅蛋糕、抹茶巴斯克蛋糕、小山園抹茶歐蕾，木盤裝好，整盤綠意盎然色系，很誘人。

小山園抹茶歐蕾160元

▲▼台北抹茶專賣店，寵物友善咖啡廳。（圖／部落客萍子）

▲使用小山園抹茶粉，日本抹茶粉獨特翠綠色系，加入鮮奶抹茶濃郁，順口香濃不苦澀，好喝。

抹茶巴斯克蛋糕

▲▼台北抹茶專賣店，寵物友善咖啡廳。（圖／部落客萍子）

▲帶點濕潤的巴斯克，搭配抹茶抹醬更增添豐富風味，吃下一口濃郁起司抹茶香，好吃有水準。

抹茶烤磅蛋糕

▲▼台北抹茶專賣店，寵物友善咖啡廳。（圖／部落客萍子）

▲那抹綠，好誘人，這裡的抹茶磅蛋糕的抹茶味濃郁，使用小山園抹茶粉，香甜帶苦甘，蓬鬆抹茶蛋糕體，搭配醬汁，增添滑順口感。

整體心得
抹茶控必吃、咖啡控可朝聖，店內不只是有抹茶，還有好喝咖啡，不定時來店內可見店狗黃金獵犬松松，超可愛，松松咖啡評價高，一開幕就好夯，台北人氣咖啡廳推薦。

松松咖啡

電話：0926－193103
地址：台北市松山區八德路四段183號1樓
營業時間：平日 13：30－21：30、假日 11：30－22：00（周一公休）

*部落客《UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影》現有經營：FB、IG、部落格

關鍵字： 松松咖啡 台北市美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影

