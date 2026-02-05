台幣2000有找住海景房！釜山機張飯店　落地窗直面蔚藍大海

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者陳品勻

「最佳路易斯漢米爾頓飯店海洋露台」是我們這次釜山自由行住的第二間飯店，它就位於機張的海邊，從房間就可以看到機張的海景。而且對面就是機張奶瓶燈塔，旁邊就有GS25便利商店，附近還有CU和7-11喔！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

地址

我們這次釜山自由行是全程包車，司機兼導遊直接載我們到飯店。一走進大廳就覺得這裡和別的飯店的風格很不一樣，我覺得很像潮牌飯店，又有點像汽車旅館的感覺。

房間

我這天是住雙人房、一大床的設計，房間不是很大，不過也不至於像日本商務飯店那麼小。然後它的裝潢也真的很有汽車旅館的感覺，以暗色系為主，然後連牆壁都金光閃閃。房間有電視、小桌子，也有免費的Wi-Fi。

▲浴袍、熱水瓶、茶具和保險箱都放在櫃子裡喔！

▲冰箱裡面有兩瓶免費水，喝完還會再補。

▲房間也有附室內拖鞋，穿著拖鞋踩在地板上才會覺得舒服，在外面的飯店實在不太敢打赤腳。

▲浴室也是金光閃閃。

▲沒有浴缸只有淋浴間，但是備品很好用，我喜歡！

▲浴室和廁所是分開的，廁所獨立一間，我覺得很好！

▲一樓大廳有咖啡機，我們每天都會在這裡倒咖啡，但是只有提供美式沒有拿鐵！

早餐

早餐需要到隔壁14樓的「청담 미역 清潭本家海帶湯」餐廳用餐，我們住的房型都是有附早餐的！在一樓就可以看到店家的菜單，不過都是寫韓文就是了。

邊吃早餐邊看海

搭乘電梯到14樓之後有震撼到！14樓風景也太美，坐在落地窗旁邊的位子可以直接看海！只不過早上會有日曬問題就是了，真的是有一好沒兩好，人生好難！

海岸風光

從餐廳看出去的風景，外面就是機張的海邊，覺得有點小漁村的感覺，但其實這裡離機場市區大概只要10分鐘車程！

也能享用午晚餐

我們早餐附的是蛤蜊海帶湯或是鮑魚粥二選一。當然如果想吃好一點也可以自己加價升級，我第二天就加價換成鮑魚海帶湯了。其實這裡平常是有在對外營業的，它就是來自首爾的清潭本家海帶湯，在首爾有很多分店，目前在釜山好像只有這麼一間。除了早餐的菜單之外，他們也有賣鰻魚飯和人蔘雞湯，如果午餐和晚餐要來這裡吃飯也可以。

鮑魚海帶湯

我因為甲狀腺亢進問題，所以平常盡量不吃海帶，不過到了韓國就盡量方便就好。但是不得不說，這裡的海帶湯真的是好吃！我把蛤蠣海帶湯換成鮑魚海帶湯，只要再加5000韓元。換算下來大概只要100多元台幣，非常的划算，因為鮑魚很新鮮又很好吃！然後小菜還可以無限續，非常的好吃喔！

▲後來才發現，原來頂樓有游泳池！而且還是露天的！我居然不知道，照片是我從Agoda下載的，是不是真的很美！

景點

▲飯店的正對面就是機張奶瓶燈塔，其實附近還有其他燈塔，都很有特色。

▲一大早起床拍日出，好美喔！很值得！

▲晚上的奶瓶燈塔，不一樣的氛圍。

▲飯店的旁邊就是GS25超市，我們住了兩天來逛了兩天。

▲另外一邊走路200公尺左右也有一間CU，三樓就是泡麵圖書館！我們也是連續兩天都有來。

▲然後CU便利商店再往前走一小段，還有一間7-11，小小的很可愛，而且是粉紅色的！

入住心得

這次在「最佳路易斯漢米爾頓飯店海洋露台」住了兩個晚上，因為就位於海邊，有一種寧靜的感覺。晚上回到飯店之後我和芸芸都會到外面散散步，因為白天吃太多了，晚上想要運動一下。查了一下Agoda，其實這裡的房價是很親民的，附早餐的房型甚至不到2000元台幣！

最佳路易斯漢米爾頓飯店海洋露台 Best Louis Hamilton Hotel Ocean Terrace

地址：376-4 Yeonhwa-ri, Gijang-eup, Gijang-gun, Busan, 南韓

飛天璇

我用輕鬆的筆調，紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

部落格、FB

【你可能也想看】

►釜山31cm巨無霸海鮮刀削麵！湯頭鮮甜鋪滿扇貝蛤蜊

►怕酒味必試！豐原炭火薑母鴨越煮越清甜 麻油麵線＋鴨丸老饕激推

►越晚人越多！逢甲夜間限定紅燒當歸鴨 一碗70溫潤順口肉又多