ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

台幣2000有找住海景房！釜山機張飯店　落地窗直面蔚藍大海

飛天璇的口袋

飛天璇的口袋 飛天璇

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

▲▼最佳路易斯漢米爾頓飯店海洋露台。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者陳品勻

「最佳路易斯漢米爾頓飯店海洋露台」是我們這次釜山自由行住的第二間飯店，它就位於機張的海邊，從房間就可以看到機張的海景。而且對面就是機張奶瓶燈塔，旁邊就有GS25便利商店，附近還有CU和7-11喔！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

地址
我們這次釜山自由行是全程包車，司機兼導遊直接載我們到飯店。一走進大廳就覺得這裡和別的飯店的風格很不一樣，我覺得很像潮牌飯店，又有點像汽車旅館的感覺。

▲▼最佳路易斯漢米爾頓飯店海洋露台。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼最佳路易斯漢米爾頓飯店海洋露台。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

房間
我這天是住雙人房、一大床的設計，房間不是很大，不過也不至於像日本商務飯店那麼小。然後它的裝潢也真的很有汽車旅館的感覺，以暗色系為主，然後連牆壁都金光閃閃。房間有電視、小桌子，也有免費的Wi-Fi。

▲▼最佳路易斯漢米爾頓飯店海洋露台。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼最佳路易斯漢米爾頓飯店海洋露台。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼最佳路易斯漢米爾頓飯店海洋露台。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼最佳路易斯漢米爾頓飯店海洋露台。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼最佳路易斯漢米爾頓飯店海洋露台。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼最佳路易斯漢米爾頓飯店海洋露台。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼最佳路易斯漢米爾頓飯店海洋露台。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲浴袍、熱水瓶、茶具和保險箱都放在櫃子裡喔！

▲▼最佳路易斯漢米爾頓飯店海洋露台。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲冰箱裡面有兩瓶免費水，喝完還會再補。

▲▼最佳路易斯漢米爾頓飯店海洋露台。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲房間也有附室內拖鞋，穿著拖鞋踩在地板上才會覺得舒服，在外面的飯店實在不太敢打赤腳。

▲▼最佳路易斯漢米爾頓飯店海洋露台。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲浴室也是金光閃閃。

▲▼最佳路易斯漢米爾頓飯店海洋露台。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼最佳路易斯漢米爾頓飯店海洋露台。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼最佳路易斯漢米爾頓飯店海洋露台。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲沒有浴缸只有淋浴間，但是備品很好用，我喜歡！

▲▼最佳路易斯漢米爾頓飯店海洋露台。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲浴室和廁所是分開的，廁所獨立一間，我覺得很好！

▲▼最佳路易斯漢米爾頓飯店海洋露台。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲一樓大廳有咖啡機，我們每天都會在這裡倒咖啡，但是只有提供美式沒有拿鐵！

早餐
早餐需要到隔壁14樓的「청담 미역 清潭本家海帶湯」餐廳用餐，我們住的房型都是有附早餐的！在一樓就可以看到店家的菜單，不過都是寫韓文就是了。

▲▼最佳路易斯漢米爾頓飯店海洋露台。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼最佳路易斯漢米爾頓飯店海洋露台。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼最佳路易斯漢米爾頓飯店海洋露台。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

邊吃早餐邊看海
搭乘電梯到14樓之後有震撼到！14樓風景也太美，坐在落地窗旁邊的位子可以直接看海！只不過早上會有日曬問題就是了，真的是有一好沒兩好，人生好難！

▲▼最佳路易斯漢米爾頓飯店海洋露台。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼最佳路易斯漢米爾頓飯店海洋露台。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

海岸風光
從餐廳看出去的風景，外面就是機張的海邊，覺得有點小漁村的感覺，但其實這裡離機場市區大概只要10分鐘車程！

▲▼最佳路易斯漢米爾頓飯店海洋露台。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

也能享用午晚餐
我們早餐附的是蛤蜊海帶湯或是鮑魚粥二選一。當然如果想吃好一點也可以自己加價升級，我第二天就加價換成鮑魚海帶湯了。其實這裡平常是有在對外營業的，它就是來自首爾的清潭本家海帶湯，在首爾有很多分店，目前在釜山好像只有這麼一間。除了早餐的菜單之外，他們也有賣鰻魚飯和人蔘雞湯，如果午餐和晚餐要來這裡吃飯也可以。

▲▼最佳路易斯漢米爾頓飯店海洋露台。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

鮑魚海帶湯
我因為甲狀腺亢進問題，所以平常盡量不吃海帶，不過到了韓國就盡量方便就好。但是不得不說，這裡的海帶湯真的是好吃！我把蛤蠣海帶湯換成鮑魚海帶湯，只要再加5000韓元。換算下來大概只要100多元台幣，非常的划算，因為鮑魚很新鮮又很好吃！然後小菜還可以無限續，非常的好吃喔！

▲▼最佳路易斯漢米爾頓飯店海洋露台。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼最佳路易斯漢米爾頓飯店海洋露台。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼最佳路易斯漢米爾頓飯店海洋露台。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲後來才發現，原來頂樓有游泳池！而且還是露天的！我居然不知道，照片是我從Agoda下載的，是不是真的很美！

景點

▲▼最佳路易斯漢米爾頓飯店海洋露台。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼最佳路易斯漢米爾頓飯店海洋露台。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼最佳路易斯漢米爾頓飯店海洋露台。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼最佳路易斯漢米爾頓飯店海洋露台。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲飯店的正對面就是機張奶瓶燈塔，其實附近還有其他燈塔，都很有特色。

▲▼最佳路易斯漢米爾頓飯店海洋露台。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲一大早起床拍日出，好美喔！很值得！

▲▼最佳路易斯漢米爾頓飯店海洋露台。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲晚上的奶瓶燈塔，不一樣的氛圍。

▲▼最佳路易斯漢米爾頓飯店海洋露台。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲飯店的旁邊就是GS25超市，我們住了兩天來逛了兩天。

▲▼最佳路易斯漢米爾頓飯店海洋露台。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲另外一邊走路200公尺左右也有一間CU，三樓就是泡麵圖書館！我們也是連續兩天都有來。

▲▼最佳路易斯漢米爾頓飯店海洋露台。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼最佳路易斯漢米爾頓飯店海洋露台。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲然後CU便利商店再往前走一小段，還有一間7-11，小小的很可愛，而且是粉紅色的！

入住心得
這次在「最佳路易斯漢米爾頓飯店海洋露台」住了兩個晚上，因為就位於海邊，有一種寧靜的感覺。晚上回到飯店之後我和芸芸都會到外面散散步，因為白天吃太多了，晚上想要運動一下。查了一下Agoda，其實這裡的房價是很親民的，附早餐的房型甚至不到2000元台幣！

最佳路易斯漢米爾頓飯店海洋露台 Best Louis Hamilton Hotel Ocean Terrace

地址：376-4 Yeonhwa-ri, Gijang-eup, Gijang-gun, Busan, 南韓

飛天璇
我用輕鬆的筆調，紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯
部落格FB

【你可能也想看】

►釜山31cm巨無霸海鮮刀削麵！湯頭鮮甜鋪滿扇貝蛤蜊
►怕酒味必試！豐原炭火薑母鴨越煮越清甜　麻油麵線＋鴨丸老饕激推
►越晚人越多！逢甲夜間限定紅燒當歸鴨　一碗70溫潤順口肉又多

關鍵字： 最佳路易斯漢米爾頓飯店海洋露台 韓國旅遊 達人旅遊 旅遊情報 旅遊雲 國外特色系列 飛天璇的口袋

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【傷口10cm】警頭被砍2大洞ICU觀察中！ 兇嫌「胸口中彈」不治身亡

推薦閱讀

瓦納卡自駕皇后鎮必經「紐西蘭十大最美公路」　必逛隱藏版觀景台

瓦納卡自駕皇后鎮必經「紐西蘭十大最美公路」　必逛隱藏版觀景台

紐西蘭最古老飯店！淘金時期建立超過150年　還是魔戒靈感來源

紐西蘭最古老飯店！淘金時期建立超過150年　還是魔戒靈感來源

朝聖日劇《First Love初戀》札幌鬆餅店！口感細緻軟Q　奶香濃厚

朝聖日劇《First Love初戀》札幌鬆餅店！口感細緻軟Q　奶香濃厚

瓦納卡湖畔賞雪山！超寬敞公寓式酒店開箱　一晚只要台幣8000

瓦納卡湖畔賞雪山！超寬敞公寓式酒店開箱　一晚只要台幣8000

「島語」插旗台中！暫定7月進駐漢神洲際購物中心

「島語」插旗台中！暫定7月進駐漢神洲際購物中心

台幣2000有找住海景房！釜山機張飯店

台幣2000有找住海景房！釜山機張飯店

大溪威斯汀「毛孩樂園」開幕

大溪威斯汀「毛孩樂園」開幕

韓「MilkyShop焦糖奶油夾心餅」快閃來台　限量販售8天

韓「MilkyShop焦糖奶油夾心餅」快閃來台　限量販售8天

春節、228和平紀念日日月潭交管措施一次看

春節、228和平紀念日日月潭交管措施一次看

桃園燈會「13公尺飛馬主燈」亮相

桃園燈會「13公尺飛馬主燈」亮相

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

名字有「驫」卻被拒優惠　六福莊急尋人：可免費住黃金套房

內湖「XL號紅燒牛肉麵」只賣150元！

台東知本老爺3月起暫停營業改裝

香雞城歇業真相　官方揭「致命循環」：烤太多報廢、太少不夠賣

台中50年「花生醬蚵仔煎」

台南月津港燈節3大燈區亮點開箱

雲林草嶺櫻花季2/17展開　森林療癒景點全攻略

中壢「24小時麵攤」傳承30多年口味不變

「島語」插旗台中！暫定7月進駐漢神洲際購物中心

直擊／「超人力霸王」降臨高雄車站、旅運中心

熱門行程

2026新北平溪天燈節2/27、3/3登場

2026新北市平溪天燈節來啦！2/27平溪國中、3/3十分廣場，邀您施放天燈迎接嶄新馬年

最新新聞更多

「島語」插旗台中！暫定7月進駐漢神洲際購物中心

台幣2000有找住海景房！釜山機張飯店

大溪威斯汀「毛孩樂園」開幕

韓「MilkyShop焦糖奶油夾心餅」快閃來台　限量販售8天

春節、228和平紀念日日月潭交管措施一次看

桃園燈會「13公尺飛馬主燈」亮相

香雞城歇業真相　官方揭「致命循環」：烤太多報廢、太少不夠賣

台東知本老爺3月起暫停營業改裝

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366