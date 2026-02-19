ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
必比登推介三重滷肉飯！老饕吃法必加蒜頭辣椒　鹹甜滷汁超開胃

陳小可的吃喝玩樂

陳小可的吃喝玩樂 陳小可的吃喝玩樂

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼店小二魯肉飯。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳品勻

提到三重好吃滷肉飯，「店小二魯肉飯」一定榜上有名，是許多在地人的第一名滷肉飯推薦，和今大滷肉飯常常並列討論，兩間生意超級好！得到2025米其林必比登推介，菜單必點滷肉飯、蝦仁羹、吳郭魚和油豆腐等，除了大同北路還有一間分店在文化北路叫做店老大，賣的東西都一樣，但我覺得本店滷肉飯給的滷汁比較多。

營業資訊＆交通停車
地點在三重美食小吃聚集的大同北路，台北捷運菜寮站走過來大約7到9分鐘左右，全天候營業沒空班。開車可以停在三重區綜合體育館地下停車場或光興國小地下停車場，附近還有空軍一村、三和夜市、新北大都會公園等景點可以順遊。

▲▼店小二魯肉飯。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

內用環境
生意很好，門口常常聚集購買人潮，同一條街上的嘉義火雞肉飯、暹羅廚房、二哥的店、瑞榮食堂等，都是用餐時段生意很好的推薦。

▲▼店小二魯肉飯。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼店小二魯肉飯。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲用餐空間不大，翻桌快，內用不會等太久。

▲▼店小二魯肉飯。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼店小二魯肉飯。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲餐台上可以看到招牌大滷鍋，肥滋滋的滷肉、滷蛋、滷豆干等滷製品。

▲▼店小二魯肉飯。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲蝦仁羹也是這裡的招牌，滷肉飯＋一碗蝦仁羹是標配。

▲▼店小二魯肉飯。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲蒜頭辣椒是店小二的靈魂，不管外帶或內用都要加一點辣椒吃才過癮。

▲▼店小二魯肉飯。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲店員忙碌的手沒停過，滷肉飯的滷汁多少真的很看是誰裝的。

▲▼店小二魯肉飯。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲外帶生意也超好。

菜單
招牌必點滷肉飯跟蝦仁羹，也有很多人會直接點滷肉便當，其它像是油豆腐、蒜泥白肉、鹹水吳郭魚都是我很喜歡的配菜。

▲▼店小二魯肉飯。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼店小二魯肉飯。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲2025年10月1日起已調整部分餐點的價格，上面菜單僅供參考，以現場調漲後的價格為主。

餐點介紹
速度就是金錢，上餐速度很快，在地人看這一桌菜色就知道是店小二。這次帶朋友來吃，人品不錯，滷汁給很多，上次只給兩口超心碎。

▲▼店小二魯肉飯。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

滷肉飯（小）
常常看很多三重在地人說他的第一名滷肉飯就是店小二，每天販售的數量一定超驚人！看這一碗滿滿的滷汁，實在讓人食指大動，肥瘦肉丁滷得透亮，鹹香帶點微甜，油而不膩，加一點辣椒醬油提味，辣勁與滷香交織，超過癮！

▲▼店小二魯肉飯。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼店小二魯肉飯。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

油豆腐

▲▼店小二魯肉飯。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲每次來都會點油豆腐，但有時不入味，這次就很棒！外層吸滿滷汁，孔洞吸滿湯汁還有豆香，好吃。

▲▼店小二魯肉飯。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

蝦仁羹

▲▼店小二魯肉飯。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲蝦仁羹Q嫩，湯頭濃郁鮮甜，湯底帶有蛋花與高麗菜的鮮甜，溫潤順口。

▲▼店小二魯肉飯。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

三層肉

▲▼店小二魯肉飯。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲肥肉Q彈、瘦肉扎實。

鹹水吳郭魚

▲▼店小二魯肉飯。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲魚肉細嫩、沒有土味，滷汁帶點鹹香與甘甜，很下飯。

▲▼店小二魯肉飯。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

用餐心得
「店小二魯肉飯」用最樸實的滷肉飯征服了三重人的胃，也超多外地人來朝聖。2025年獲得新北米其林必比登推介，實至名歸，希望滷汁每次都跟這次的一樣多啊！

店小二魯肉飯

地址：新北市三重區大同北路27號
電話：02－29845567
營業時間：11：00－21：30（周三公休）

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

關鍵字： 店小二魯肉飯 新北市美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 陳小可的吃喝玩樂

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

