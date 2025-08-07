20年打造旅遊產業新時代　KKday創辦人：選對賽道很重要

▲線上旅遊平台KKday於2014年創立。（圖／ETtoday資料照）

生活中心／台北報導

旅遊產業歷經市場劇烈變革，線上旅遊平台KKday創辦人陳明明從2000年參與創立易遊網開始，在旅遊產業深耕逾20年，歷經SARS、金融海嘯及COVID-19三次重大危機考驗。他日前在接受Podcast節目《創業之聲》專訪時表示，危機往往是轉機，關鍵在於能否在對的時機選對賽道，並專注解決消費者真正的痛點。

陳明明的創業之路始於叛逆個性與對新事物的渴望，他在交通大學電信工程系與中山大學企管所的背景，使其具備將IT技術與商業洞察結合的能力。

1999年網路興起時，他毅然離開科學園區工作，與朋友共同創立易遊網，開始他的旅遊創業生涯。他笑說，當時台灣只有100多萬人上網，都是用撥接的64K，儘管面臨網路泡沫化衝擊，但他堅信數位化是不可逆的趨勢。

在經營理念產生分歧後，他於2003年成立燦星旅遊，並於2008年成功上市。他認為，在危機中能存活下來的企業，便能收割市場，且金融海嘯對旅遊業的實質衝擊相對較小。

2014年創立KKday時，陳明明看準廉航興起改變旅遊生態的契機。過去消費者習慣購買旅行社的套裝行程，但廉航讓機票、飯店、體驗活動可以分開預訂，KKday瞄準這個缺口，專注提供深度旅遊體驗服務。

「我們把團體旅遊的行程拆成一個個元件，讓自由行旅客可以隨選組合。」陳明明解釋KKday的核心價值主張，目前平台上有35萬種體驗行程，相比初期上線時的1000種，成長了350倍。

疫情期間，KKday進一步推出Rezio系統，為旅遊業者提供類似Shopify的SaaS平台服務。這套系統協助供應商數位化，解決庫存管理和多通路銷售的痛點，建構更完整的旅遊生態系。

不同於多數新創公司先專注本土市場，KKday在2015年網站上線時就提供5種語言版本，展現國際化企圖心。陳明明認為，旅遊業天生就是跨境服務，台灣市場規模有限，必須放眼區域市場才能建立競爭優勢。

日本是KKday重點布局的海外市場。陳明明分享在日本做生意的獨特文化：「日本人非常重視信任，合作前會透過各種方式建立關係，甚至邀請你泡溫泉確認品格。」這種「易守難攻」的市場特性，讓KKday花了兩年時間才與日本最大訂餐平台達成合作。

COVID-19對旅遊業造成重創，KKday也從600名員工的規模面臨巨大挑戰。但陳明明將此視為轉型契機，全面推動本土深度旅遊，並在各海外據點發展當地旅遊服務。

▲旅遊業在新冠疫情中飽受衝擊。圖為KKday在2021年推出疫後數位旅遊創新服務。（圖／ETtoday資料照）



「旅遊業是海嘯第一排，但當海水退去後就會變成海景第一排。」陳明明用這句話鼓勵團隊，疫情結束後，KKday不僅恢復國際業務，更新增了國內旅遊的核心能力。

談到創業成功的關鍵，陳明明強調「時勢造英雄」的重要性。他認為選對賽道比個人努力更重要，創業者要能洞察科技趨勢對產業的影響，在對的時機站上浪頭。

對於年輕創業者，陳明明建議：「不要為了創業而創業，先找到想要努力的方向，與志同道合的夥伴一起做有價值的事情。」他強調創業路充滿挑戰，必須有解決問題的熱情，而非只是追求財富或名聲。

KKday近期完成7000萬美元募資，將持續強化旅遊體驗的深度與廣度，並透過Rezio系統擴大生態系布局。陳明明期許在下一波科技浪潮中，繼續為旅遊產業創造新的可能性。

►《創業之聲》#7 酷遊天 KKday | 從易遊網到 KKday，創辦人陳明明如何用 20 年經驗打造旅遊產業新時代？